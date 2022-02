La structure de gouvernance de l’IPC (Publié en février 2022)

• Niveau national : Au niveau national, les groupes de travail techniques (GTT) constituent le fondement de la structure de gouvernance de l’IPC (figure ci-dessous). Ils sont composés d’experts techniques représentant les principales institutions/organisations des parties prenantes, chargés de diriger la planification, la coordination et la mise en œuvre des activités de l’IPC dans le pays. Lorsque cela est jugé approprié et réalisable, les GTT IPC peuvent être soutenus par d’autres organes, tels qu’un groupe de direction, dont la composition et la fonction sont équivalentes à celles d’un comité de pilotage au niveau national, et qui comprend tous les partenaires clés impliqués dans le processus IPC.

• Niveau régional : Dans la plupart des régions, des GTT régionaux IPC composés de représentants des principales parties prenantes sont généralement créés pour soutenir le financement, la mise en œuvre et l’institutionnalisation de l’IPC au niveau national, ainsi que la diffusion des résultats de l’IPC et le plaidoyer au niveau régional. Les coordinateurs et formateurs régionaux de l’IPC, qui font partie de l’Unité de soutien global de l’IPC, jouent également un rôle clé dans la coordination des activités de l’IPC au sein de la région et apportent un soutien direct aux parties prenantes régionales et nationales pour la mise en œuvre de l’IPC.

• Niveau mondial : Au niveau mondial, l’IPC est dirigé par le Comité de pilotage mondial de l’IPC, composé de membres représentant les 15 organisations partenaires. Le Comité de pilotage est chargé d’orienter et de positionner l’IPC de manière stratégique au niveau mondial. Il existe également un groupe consultatif technique qui est chargé de conseiller le comité directeur sur les questions techniques. Ce groupe est composé d’experts techniques de haut niveau issus des agences représentées au sein du Comité de pilotage mondial de l’IPC. Si nécessaire, le groupe consultatif technique peut inviter des experts de toutes les agences concernées à former des groupes de travail pour travailler sur des sujets spécifiques. L’Unité de soutien global IPC est l’organe opérationnel du Comité de pilotage mondial de l’IPC. Hébergée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (OAA/FAO), l’Unité de soutien global de l’IPC assure la promotion de l’IPC au sein des structures décisionnelles mondiales et élabore et met à jour les protocoles et les orientations techniques de l’IPC sur la base des contributions du groupe consultatif technique. Il assure également le développement des capacités, le soutien technique et de communication aux pays, ainsi que la supervision de l’assurance qualité, entre autres.