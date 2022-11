La Stratégie de plaidoyer au niveau mondial 2022-2027

Aperçu

La stratégie deplaidoyer au niveau mondial (GLAS) réactualisée s’étend sur cinq années et elle est alignée sur notre nouvelle stratégie mondiale, ‘Filles fortes et engagées’ (FY23-FY27).

Dans le cadre de notre mission qui est de nous efforcer de créer un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité en faveur des filles, la Stratégie GLAS expose dans ses grandes lignes notre engagement à utiliser le plaidoyer, en nous appuyant sur les principes des droits de l’homme et les valeurs antiracistes, qui sont fondés sur des données et des témoignages, de promouvoir l’égalité de genre à travers un agenda mondial pour les droits des filles et des jeunes femmes.

La Stratégie deplaidoyer au niveau mondial réaffirme, en particulier, une approche stratégique et inclusive qui place l’agence des filles et des jeunes femmes, leur leadership et leur organisation au cœur de notre plaidoyer Plan International s’est engagé à adopter une Approche transformatrice en matière de genre (ATG) dans toutes ses activités de programmation et d’influence pour être capable de contribuer durablement à l’établissement de la justice et de l’égalité en matière de genre et de jouer un rôle essentiel en participant activement à l’adoption et à la mise en œuvre des efforts visant à déplacer le pouvoir, à s’attaquer aux causes profondes de l’exclusion systématique et du racisme et à promouvoir la diversité et l’inclusion entre tous les enfants, les jeunes et les adultes, en mettant tout de même un accent particulier sur les filles et les jeunes femmes dans toute leur diversité.

La Stratégie deplaidoyer au niveau mondial (GLAS) aligne nos activités de plaidoyer mondial sur notre campagne phare à l’échelle mondiale en faveur des filles et avec nos programmes dans toutes les régions, nous fondant sur nos domaines de spécialisation au niveau mondial (AOGD) .

Les objectifs ambitieux communs de la stratégie GLAS visent à provoquer un changement transformateur dans les domaines :

• du leadership des filles;

• de l’éducation;

• de la santé et des droits reproductifs et sexuels ;

• de l’arrêt des violences faites aux filles;

• de l’émancipation économique,

• des filles en situation de crise

• du mariage d’enfants et des mariages et unions précoces et forcés (CEFMU)

• du changement climatique