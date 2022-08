La stratégie de l'Action humanitaire Luxembourgeoise 2022

Une nouvelle stratégie humanitaire pour le Luxembourg

En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, instaurée par l'Organisation des Nations unies (ONU) et ayant lieu chaque 19 août afin de sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ces actions partout dans le monde, les constats sur l'état des crises humanitaires mondiales sont alarmants. Selon l'ONU, 274 millions de personnes dans 63 pays auront besoin d'aide humanitaire et de protection cette année.

C'est dans ce contexte que la Direction de la coopération et de l'action humanitaire a élaboré sa nouvelle stratégie de l'action humanitaire, qui vise à mieux répondre aux crises multidimensionnelles dans un contexte mondial de plus en plus volatile, se caractérisant par plus de conflits, d'instabilité et de violence ainsi que par le changement climatique et les crises sanitaires. En exploitant davantage les moyens et l'expertise de pays, le Luxembourg compte rendre son action plus ciblée, efficace, durable, inclusive et dans plein respect des principes humanitaires. La stratégie, présentée aujourd'hui par le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot, est composée de six priorités transversales, six objectifs stratégiques et 50 points d'action qui devraient permettre une meilleure évaluation de l'impact de l'action humanitaire luxembourgeoise dans la pratique.