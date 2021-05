La solidarité internationale à l’appui de la réalisation des droits de l’homme pendant la pandémie de maladie à coronavirus et après celle-ci - Rapport de l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale (A/HRC/47/31)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-septième session

21 juin-9 juillet 2021

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Le présent document est le quatrième rapport, soumis en application de la résolution 44/11 du Conseil des droits de l’homme, que l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, Obiora Chinedu Okafor, a établi à l’intention du Conseil des droits de l’homme. L’Expert indépendant y examine la solidarité internationale à l’appui d’une réalisation plus complète de toutes les catégories de droits de l’homme que les États et d’autres acteurs ont − ou n’ont pas − exprimée dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il évoque les graves menaces que la pandémie et les mesures mises en place pour l’endiguer font peser sur l’exercice des droits de l’homme. Il expose le fondement moral et juridique de l’obligation de solidarité internationale, notamment dans le contexte de la pandémie, examine des exemples de lacunes dans l’exercice de la solidarité internationale, recense les expressions positives de cette solidarité par les États et les acteurs non étatiques, et met en évidence les pratiques exemplaires.

I. Introduction

1 . Au cours de la période considérée, l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, Obiora Chinedu Okafor, a présenté à l’Assemblée générale son troisième rapport thématique en octobre 2020 ; il y a examiné le lien entre certaines formes de populisme contemporain et la solidarité internationale fondée sur les droits de l’homme, ou l’absence d’une telle solidarité (A/75/180). Il remercie le Costa Rica et la Bolivie pour leurs réponses positives à ses demandes de visite et espère pouvoir se rendre dans ces pays dès que possible, compte tenu de la pandémie mondiale actuelle et des restrictions de voyage qui en découlent. Il remercie aussi le Malawi pour son accord de principe concernant une telle visite et attend avec impatience de convenir d’une date qui convienne aux deux parties. Il se permet de rappeler aux autres États qu’ils sont tenus de répondre positivement à ses demandes de visite.

2 . Une nouvelle maladie à coronavirus (la COVID-19) s’est répandue dans le monde depuis que son agent causal − d’abord connu sous le nom de novel coronavirus 2019 (2019-nCoV), mais actuellement désigné par la formule SARS-CoV-2 − a été identifié pour la première fois le 7 janvier 2020. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la flambée de maladie à coronavirus (COVID-19) constituait une pandémie. En décembre 2020, on avait enregistré plus d’un million de décès et le bilan n’a malheureusement cessé de s’alourdir, même si cette hausse devrait s’atténuer de manière significative d’ici le dernier trimestre de 2021, en raison du déploiement en cours de plusieurs vaccins contre la maladie. Aujourd’hui, le nombre de personnes qui se remettent de la maladie s’est considérablement accru, mais on fait de plus en plus souvent état d’effets affaiblissants à long terme sur la santé de personnes guéries.

3 . La pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour l’endiguer ont eu de lourdes conséquences socioéconomiques dans le monde entier. On estime que près de 90 millions de personnes sont aujourd’hui tombées dans le « dénuement extrême ». Des rapports récents indiquent que :

a) « ... quarantaines, restrictions de voyage et mesures de confinement dans les villes ont beaucoup fait baisser la demande et l’offre. Dans le secteur des transports, du commerce de détail, des loisirs ou des services d’hôtellerie et de restauration, les activités économiques sont compromises. [...] La chute des indices boursiers a montré que la confiance placée dans les mesures de santé publique se traduit par des effets économiques directs et immédiats »;

b) La Chine est le seul pays du Groupe des Vingt dont l’économie ne devrait pas se contracter en 2020. Dans les économies plus petites, ou plus faibles et plus dépendantes, le ralentissement économique a été encore plus marqué, et a eu des effets socioéconomiques négatifs importants. La pandémie, les mesures prises pour en contenir la propagation et les graves ralentissements économiques qui en ont résulté ont, à leur tour, gravement menacé ou compromis l’exercice, par des milliards de personnes à travers le monde, des droits de l’homme que sont les droits à la santé, à la vie, à l’éducation, à l’alimentation, au logement, au travail, à la liberté de circuler, et à la liberté de réunion, entre autres.

4 . Tout en soulignant l’importance des droits de l’homme dans l’élaboration de la riposte à la pandémie, dans sa résolution 44/2, le Conseil des droits de l’homme a souligné le rôle central des États dans la réaction aux pandémies et autres urgences sanitaires, et a réaffirmé que les mesures d’urgence prises par les États pour faire face à la pandémie de COVID-19 devaient être conformes aux obligations que leur imposait le droit international des droits de l’homme applicable.

5 . Pourtant, malgré le rôle central que chaque État doit jouer à cet égard, « la sécurité sanitaire mondiale est une aspiration collective tout autant qu’une responsabilité mutuelle », ce qui montre bien l’importance de la coopération internationale, en particulier en période d’urgence sanitaire et de pandémie, sur la base du respect mutuel. Cette coopération internationale, qui est un aspect de la solidarité internationale et qui vise à une meilleure réalisation des droits de l’homme, correspond à certaines obligations internationales juridiquement contraignantes assumées par la plupart des États. Ceux-ci sont tenus de déployer le maximum de ressources disponibles, individuellement et par la coopération, pour assurer la jouissance des droits sociaux et économiques, tels que le droit à la santé, sur leur territoire , et ne pas empêcher cette solidarité entre leurs ressortissants. Il ne fait absolument aucun doute que les Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, qui exigent de tous les États qu’ils agissent conjointement et séparément en coopération pour atteindre les objectifs des Nations Unies en matière de droits de l’homme, imposent aux États une obligation juridique contraignante de coopérer, y compris dans le cas présent.