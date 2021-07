La Société d’assurance de l’ARC reçoit la note globale ESG de risque le plus faible dans le secteur de l'assurance

• La Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd) obtient la cote de risque la plus faible parmi ses pairs dans l’industrie de l'assurance mondiale

• Le meilleur score reflétant l’accent constant de l'institution sur les priorités en matière d’ESG

JOHANNESBURG, 19 JUILLET 2021 – La Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd) a reçu le meilleur score dans le domaine environnemental, social etde gouvernance (ESG) du secteur mondial de l'assurance.

L'évaluation ESG menée par Sustainalytics est une évaluation complète de l’état depréparation d'une entreprise face aux risques et opportunités futurs liés aux facteurs ESG, tels que le changement climatique, les risques réglementaires et les problèmes de réputation.

Le classement des risques ESG de Sustainalytics fournit également aux investisseurs une validation par un tiers de la performance en termes de viabilité des compagnies, assortie d’informations sur les raisons pour lesquelles certaines questions ESG sont considérées comme importantes pour une compagnie et sur son niveau de performance en matière de gestion de ses risques.

La Directrice exécutive de l'ARC Ltd, Lesley Ndlovu, a déclaré que le meilleur score ESG de la Société dans le secteur de l'assurance reflète le rôle de leadership qu'elle joue pour aider à atténuer et à gérer les effets du changement climatique sur le continent africain. « Nous sommes fiers d'avoir obtenu le classement ESG le plus élevé dans le domaine de l'assurance, devant d'autres sociétés d'assurance mondiales de premier plan. Cette validation par une tierce partie de notre activité est un atout majeur pour nous au moment où nous cherchons à nous associer à des réassureurs et des investisseurs qui s’intéressent à la dimension ESG pour faire la différence sur le continent africain », a déclaré Ndlovu.

Grâce à cette note ESG favorable, l’ARC Ltd se positionne comme un partenaire encore plus attrayant pour les compagnies partageant les mêmes idées et cherchant à arriver aux personnes les plus vulnérables en Afrique. Grâce à ces partenariats solides, nous renforçons notre potentiel à fournir un appui financier rapide pour atténuer l'impact des catastrophes naturelles.

Créée en 2014 en tant que filiale commerciale du Groupe ARC, la Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd) fournit des opérations de secours au titre d'une assurance contre les catastrophes naturelles aux pays africains. Avec ses partenaires qui fournissent une assistance en matière de paiement des primes, l'assureur a déjà versé plus de 65 millions USD à sept pays au titre de l’assistance motivée par la sécheresse et en réponseaux problèmes économiques auxquels les citoyens les plus vulnérables de ces pays sont confrontés.

Plus récemment, l’ARC Ltd a versé 2,1 millions de dollars au gouvernement de Madagascar pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire de plus de 600 000 personnes touchées par la sécheresse dévastatrice.

« Le rôle de l'ARC Ltd en tant qu'assureur paramétrique est d'une importance cruciale pour renforcer la résilience et garantir qu'un pays soit capable de rebondir rapidement après une catastrophe naturelle. Mais au-delà de cela, nous sommes résolument tournés vers la fourniture de solutions innovantes aux petits et moyens agriculteurs grâce à des partenariats avec des agrégateurs et vers la fourniture d’uneréassurance aux compagnies d'assurance locales », a déclaré Ange Chitate, responsable des opérations au sein de l’ARC Ltd.

Le score de l'ARC Ltd en matière d’ESG a été calculé à la suite d'un audit indépendant des pratiques et politiques de la Société d’assurance de l’ARC. Réalisée par Sustainalytics, un éminent cabinet de recherche, de notation et de données ESG, l'évaluation se penche sur les risques des compagniessur une échelle de 0 à 100, 0 indiquant le risque le plus faible.

Avec un score de 10,3, la notation du risque de l'ARC Ltd est la plus basse parmi ses pairs à l’échelle mondiale. Aucun événement ou politique n'a été identifié comme pouvant avoir un impact négatif sur les parties prenantes, l'environnement ou les opérations de la compagnie. En termes de gestion des risques ESG, l’ARC Ltd a obtenu un score élevé de 66,3 indiquant la robustesse de ses programmes, pratiques et politiques ESG.

L'ARC a obtenu des notes de risque faible ou négligeable en termes de capital humain, d'éthique des affaires, de gouvernance d'entreprise et d'intégration des principes ESG.

Cette validation indépendante est particulièrement opportune, à l’heure où le Groupe œuvre en vue d’accroître sa visibilité à l'approche de la COP26.

CONTACT MEDIA :

Chinedu Moghalu | Conseiller principal en communication et plaidoyer | Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) | Courriel : chinedu.moghalu@arc.int

À propos du Groupe ARC :

Le Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) est composé de l'Institution de l’ARC et de la Soci été d’assurance de l’ARC (ARC Ltd). L'Institution de l’ARC a été créée en 2012 en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine pour aider les États membres à améliorer leurs capacités afin de mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes météorologiques. L’ARC Ltd, composée de ses membres, dont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Gambie, le Mal awi et le Kenya, est une mutuelle d'assurance offrant des services de transfert de risques aux États membres à travers la mutualisation des risques et l'accès aux marchés de la réassurance.

L'ARC a été créée sur la base du principe qu'investir dans la préparation et l'alerte précoce grâce à une approche de financement innovante est très rentable et peut économiser jusqu'à quatre dollars pour chaque dollar préalablement investi. Dans son ensemble, le Groupe contribue à améliorer les réponses des États membres aux urgences en matière de sécurité alimentaire liées au climat.

Avec l'appui du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de l'Union européenne, de la Fondation Rockefeller, des États-Unis, du FIDA, de la BAD, du PAM et de STARTNETWORK, l'ARC aide les États membres de l’Union africaine à réduire les risques de pertes et de dommages causés par les événements météorologiques extrêmes affectant les populations africaines en apportant, à travers une assurance souveraine des risques de catastrophe, des réponses ciblées aux catastrophes naturelles de manière plus opportune, économique, objective et transparente. En outre, l'ARC utilise désormais son expertise pour lutter contre d’autres menaces majeures auxquelles le continent est confronté́, dont les inondations, ainsi que les foyers et flambées épidémiques.

Depuis 2014, 62 contrats d’assurance ont été signés par les Etats membres pour une couverture d’assurance totale de 719 millions USD en vue de la protection de 72 millions de personnes vulnérables dans les pays participants.

Davantage d’informations sont disponibles sur le site : www.africanriskcapacity.org/resources/

