La situation des enfants dans le monde 2019 : Enfants, nourriture et nutrition - Résumé analytique

Bien grandir dans un monde en mutation

Le rapport La Situation des enfants dans le monde 2019 examine la malnutrition chez les enfants de nos jours, à une époque où un enfant sur trois ne bénéficie pas de la nutrition dont il a besoin pour bien grandir. De plus en plus, les communautés sont confrontées à un triple fardeau de la malnutrition. Si des progrès ont été enregistrés, 149 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans présentent encore un retard de croissance et près de 50 millions souffrent d’émaciation ; des centaines de millions d’enfants et de femmes souffrent de faim insoupçonnée en raison de carences en vitamines et en minéraux, et les taux de surpoids augmentent rapidement.

Au XXIe siècle, la malnutrition chez les enfants s’inscrit dans le contexte d’un monde en pleine mutation, qui voit les populations urbaines croître et les systèmes alimentaires se mondialiser, ce qui donne lieu à une disponibilité accrue d’aliments riches en calories, mais faibles en nutriments.

La malnutrition porte gravement préjudice à la croissance et au développement des enfants. Si nous ne mettons pas fin à ce problème, les enfants et les sociétés peineront à réaliser leur plein potentiel. Mais pour relever ce défi, nous devons impérativement traiter la malnutrition à chaque étape de la vie de l’enfant et placer les besoins nutritionnels uniques des enfants au coeur des systèmes alimentaires et des systèmes de santé, d’approvisionnement en eau et d’assainissement, d’éducation et de protection sociale.