La sécheresse en chiffres, 2022: restaurer afin d’être prêts et résilients

Le monde « à la croisée des chemins » dans la gestion de la sécheresse, en hausse de 29 % en une génération et en aggravation, selon l'ONU

L'humanité est "à la croisée des chemins" lorsqu'il s'agit de gérer la sécheresse et l'accélération de l'atténuation doit être faite "de toute urgence, en utilisant tous les outils que nous pouvons", indique un nouveau rapport de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

La sécheresse en chiffres, 2022, publié aujourd'hui pour marquer la Journée de la sécheresse lors de la 15e Conférence des Parties de la CNULCD (COP15, 9-20 mai à Abidjan, Côte d'Ivoire) - appelle à un engagement mondial total en faveur de la préparation à la sécheresse et de la résilience dans toutes les régions du monde une priorité absolue.

Le rapport, un recueil faisant autorité d'informations et de données sur la sécheresse, aide à éclairer les négociations sur l'une des nombreuses décisions des 196 États membres de la CNULCD, qui sera publiée le 20 mai à la fin de la COP15.

« Les faits et les chiffres de cette publication pointent tous dans la même direction : une trajectoire ascendante de la durée des sécheresses et de la gravité des impacts, affectant non seulement les sociétés humaines mais aussi les systèmes écologiques dont dépend la survie de toute vie, y compris celle de notre propre espèce. déclare Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de l'UNCCD.

Le rapport crée un appel à l'action convaincant. Par example:

Depuis 2000, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29 %

De 1970 à 2019, les aléas météorologiques, climatiques et hydriques ont représenté 50 % des catastrophes et 45 % des décès liés à des catastrophes, principalement dans les pays en développement

Les sécheresses représentent 15% des catastrophes naturelles mais ont causé le plus grand nombre de victimes humaines, environ 650 000 décès de 1970 à 2019

De 1998 à 2017, les sécheresses ont causé des pertes économiques mondiales d'environ 124 milliards USD

En 2022, plus de 2,3 milliards de personnes sont confrontées au stress hydrique ; près de 160 millions d'enfants sont exposés à des sécheresses graves et prolongées

À moins que l'action ne soit renforcée :

D'ici 2030, on estime que 700 millions de personnes risquent d'être déplacées par la sécheresse

D'ici 2040, on estime qu'un enfant sur quatre vivra dans des zones où les pénuries d'eau sont extrêmes

D'ici 2050, les sécheresses pourraient affecter plus des trois quarts de la population mondiale, et on estime que 4,8 à 5,7 milliards de personnes vivront dans des zones qui manquent d'eau pendant au moins un mois chaque année, contre 3,6 milliards aujourd'hui. Et jusqu'à 216 millions de personnes pourraient être contraintes de migrer d'ici 2050, en grande partie à cause de la sécheresse combinée à d'autres facteurs, notamment la pénurie d'eau, la baisse de la productivité des cultures, l'élévation du niveau de la mer et la surpopulation.

Voir ci-dessous pour d'autres faits saillants du rapport

« Nous sommes à la croisée des chemins », déclare M. Thiaw. "Nous devons nous diriger vers les solutions plutôt que de continuer avec des actions destructrices, croyant qu'un changement marginal peut guérir une défaillance systémique."

"L'une des solutions les meilleures et les plus complètes est la restauration des terres, qui s'attaque à de nombreux facteurs sous-jacents des cycles de l'eau dégradés et à la perte de fertilité des sols. Nous devons mieux construire et reconstruire nos paysages, en imitant la nature autant que possible et en créant des systèmes écologiques fonctionnels.

Au-delà de la restauration, ajoute-t-il, il faut un changement de paradigme pour passer d'approches « réactives » et « basées sur la crise » à des approches de gestion de la sécheresse « proactives » et « basées sur les risques » impliquant la coordination, la communication et la coopération, motivées par un financement et des politiques suffisants. sera.

Nécessaire également :

Techniques de gestion agricole durables et efficaces qui produisent plus de nourriture sur moins de terres et avec moins d'eau

Changements dans nos relations avec la nourriture, le fourrage et les fibres, évolution vers des régimes à base de plantes, et réduction ou arrêt de la consommation d'animaux

Politique concertée et partenariats à tous les niveaux

Élaboration et mise en œuvre de plans d'action intégrés contre la sécheresse

Mettre en place des systèmes d'alerte précoce efficaces qui fonctionnent au-delà des frontières

Déploiement de nouvelles technologies telles que la surveillance par satellite et l'intelligence artificielle pour guider les décisions avec plus de précision

Suivi et reporting réguliers pour assurer une amélioration continue

Mobiliser des financements durables pour améliorer la résilience à la sécheresse au niveau local

Investir dans la santé des sols

Travailler ensemble et inclure et mobiliser les agriculteurs, les communautés locales, les entreprises, les consommateurs, les investisseurs, les entrepreneurs et, surtout, les jeunes

Le nouveau rapport de la CNULCD note que 128 pays ont exprimé leur volonté d'atteindre ou de dépasser la neutralité en matière de dégradation des terres. Et près de 70 pays ont participé à l'initiative mondiale contre la sécheresse de l'UNCCD, qui vise à passer d'approches réactives à la sécheresse à une approche proactive et de réduction des risques.

M. Thiaw a souligné l'importance de sensibiliser le public à la désertification et à la sécheresse, et de faire savoir aux gens que les problèmes peuvent être résolus efficacement "par l'ingéniosité, l'engagement et la solidarité".

"Nous devons tous assumer notre responsabilité d'assurer la santé des générations présentes et futures, de tout cœur et sans délai."

La décision de la COP15 sur la sécheresse devrait aborder cinq domaines interdépendants :

politiques de sécheresse

alerte précoce, suivi et évaluation

partage des connaissances et apprentissage

partenariats et coordination, et

financement de la sécheresse

L'UNCCD lance l'initiative de sensibilisation du public " Droughtland "

La campagne sera présentée lors de la Journée des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse (17 juin), organisée cette année par Madrid, en Espagne.

La Journée des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse a quatre objectifs clés :

Doter les populations du monde entier d'outils leur permettant d'évaluer leur exposition actuelle ou future potentielle au risque de sécheresse

Partager des solutions internationales éprouvées et innovantes à la sécheresse

Créer des opportunités publiques de participer à l'action, et

Célébrer les progrès et inspirer l'action

Faits saillants supplémentaires, La sécheresse en chiffres, 2022

La sécheresse dans le monde (1900-2022)

Plus de 10 millions de personnes sont mortes à cause des sécheresses majeures du siècle dernier, causant plusieurs centaines de milliards de dollars de pertes économiques dans le monde. Et les chiffres augmentent

Une grave sécheresse affecte l'Afrique plus que tout autre continent, avec plus de 300 événements enregistrés au cours des 100 dernières années, représentant 44 % du total mondial. Plus récemment, l'Afrique subsaharienne a connu les conséquences dramatiques de catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et intenses

Au cours du siècle dernier, 45 sécheresses majeures se sont produites en Europe, affectant des millions de personnes et entraînant plus de 27,8 milliards de dollars de pertes économiques. Aujourd'hui, une moyenne annuelle de 15 % de la superficie terrestre et de 17 % de la population de l'Union européenne est touchée par la sécheresse

Aux États-Unis, les mauvaises récoltes et autres pertes économiques dues à la sécheresse ont totalisé plusieurs centaines de milliards de dollars au cours du siècle dernier – 249 milliards de dollars seulement depuis 1980

Au cours du siècle dernier, le plus grand nombre total d'humains touchés par la sécheresse se trouvait en Asie

Impacts sur la société humaine

Plus de 1,4 milliard de personnes ont été touchées par la sécheresse de 2000 à 2019. Cela fait de la sécheresse la deuxième catastrophe affectant le plus grand nombre de personnes, après les inondations. L'Afrique a souffert de la sécheresse plus fréquemment que tout autre continent avec 134 sécheresses, dont 70 en Afrique de l'Est

On estime que l'effet des graves sécheresses a réduit le produit intérieur brut de l'Inde de 2 à 5 % au cours des 10 années 1998 à 2017

À la suite de la sécheresse du millénaire en Australie, la productivité agricole totale a chuté de 18 % entre 2002 et 2010

De plus grands fardeaux et souffrances sont infligés aux femmes et aux filles dans les pays émergents et en développement en termes de niveaux d'éducation, de nutrition, de santé, d'assainissement et de sécurité

Le fardeau de la collecte de l'eau - en particulier dans les zones arides - incombe de manière disproportionnée aux femmes (72%) et aux filles (9%), qui, dans certains cas, dépensent jusqu'à 40% de leur apport calorique pour transporter de l'eau

Les sécheresses ont des impacts profonds, généralisés et sous-estimés sur les sociétés, les écosystèmes et les économies, seule une partie des pertes réelles étant comptabilisée

Une étude de cas californienne de 2017 a montré qu'une augmentation d'environ 100 histoires de sécheresse sur deux mois était associée à une réduction de 11 à 18 % de la consommation d'eau domestique typique.

Impacts sur les écosystèmes

Le pourcentage de plantes touchées par la sécheresse a plus que doublé au cours des 40 dernières années, avec environ 12 millions d'hectares de terres perdues chaque année en raison de la sécheresse et de la désertification

Les écosystèmes se transforment progressivement en sources de carbone, notamment lors d'épisodes de sécheresse extrême, détectables sur cinq des six continents

Un tiers des émissions mondiales de dioxyde de carbone est compensé par l'absorption de carbone par les écosystèmes terrestres, mais leur capacité à séquestrer le carbone est très sensible aux épisodes de sécheresse

14% des zones humides critiques pour les espèces migratrices, telles que répertoriées par Ramsar, sont situées dans des régions sujettes à la sécheresse

La méga-sécheresse en Australie a contribué aux « mégafeux » en 2019-2020, entraînant la perte d'habitat la plus dramatique pour les espèces menacées de l'histoire postcoloniale ; environ 3 milliards d'animaux ont été tués ou déplacés dans les incendies de forêt en Australie

Les incendies de tourbières induits par la sécheresse en Indonésie ont entraîné une diminution de la biodiversité, y compris à la fois du nombre d'individus et d'espèces végétales

La photosynthèse dans les écosystèmes européens a été réduite de 30 % pendant la sécheresse estivale de 2003, ce qui a entraîné une libération nette de carbone estimée à 0,5 gigatonne.

84% des écosystèmes terrestres sont menacés par l'évolution et l'intensification des incendies de forêt

Au cours des deux premières décennies du 21e siècle, l'Amazonie a connu 3 sécheresses généralisées, qui ont toutes déclenché des incendies de forêt massifs. Les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents dans la région amazonienne en raison de l'utilisation des terres et du changement climatique, qui sont liés.

Si la déforestation amazonienne se poursuit sans relâche, 16 % des forêts restantes de la région brûleront probablement d'ici 2050

Des avenirs prévisibles

Le changement climatique devrait augmenter le risque de sécheresse dans de nombreuses régions vulnérables du monde, en particulier celles qui connaissent une croissance démographique rapide, des populations vulnérables et des problèmes de sécurité alimentaire

Au cours des prochaines décennies, 129 pays connaîtront une augmentation de l'exposition à la sécheresse principalement en raison du seul changement climatique - 23 principalement en raison de la croissance démographique et 38 principalement en raison de l'interaction entre le changement climatique et la croissance démographique

Si le réchauffement climatique atteint 3 degrés Celsius d'ici 2100, comme certains le prédisent, les pertes dues à la sécheresse pourraient être cinq fois plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec la plus forte augmentation dans les régions méditerranéennes et atlantiques d'Europe.

En Angola, plus de 40 % du bétail, une importante source de revenus représentant 31,4 % du PIB agricole, est actuellement exposé à la sécheresse et devrait atteindre 70 % dans les conditions climatiques prévues.

Dans l'UE et au Royaume-Uni, les pertes annuelles dues à la sécheresse sont actuellement estimées à environ 9 milliards d'euros et devraient atteindre plus de 65 milliards d'euros sans action climatique significative

Cas d'affaires réussis

En adoptant l'irrigation au goutte-à-goutte, les petits maraîchers des provinces sujettes à la sécheresse du VietNam (Binh Phouc), du Cambodge (Prey Veng et Svay Reing), des Philippines (Lantapan et Bukidnon) et de l'Indonésie (Reing et Bogor, Java occidental ; Rembang, East Java) ont pu augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau jusqu'à 43 % et le rendement de 8 à 15 %

Avec le taux d'efficacité de l'eau le plus élevé dans l'agriculture, atteignant un taux de 70 à 80 %, l'irrigation goutte à goutte a contribué à résoudre le problème de la rareté de l'eau en Israël.

Autres faits saillants

La technologie de l'information et les connaissances autochtones avec intelligence (ITIKI) est un système d'alerte précoce à la sécheresse qui intègre les connaissances autochtones et la prévision de la sécheresse pour aider les petits agriculteurs à prendre des décisions plus éclairées, par exemple, sur quand et comment planter quelles cultures. Les modèles de prévision de support offrent une précision de 70 à 98 % pour des délais allant jusqu'à quatre ans, comme l'ont montré des essais au Mozambique, au Kenya et en Afrique du Sud.

Jusqu'à 1 400 milliards de dollars de valeur de production peuvent être générés à l'échelle mondiale en adoptant des pratiques de gestion durable des terres et de l'eau

Environ 4 millions d'hectares de terres dégradées dans des "zones d'intervention stricte" ont été réhabilitées dans le cadre de l'initiative de restauration dirigée par l'Union africaine connue sous le nom de Grande Muraille Verte - 4% de l'objectif ultime de la Muraille de restaurer 100 millions d'hectares, contribuant à réduire les menaces immanentes de la désertification et de la sécheresse

Connexe : Le rapport phare Global Land Outlook 2(GLO2) de l'UNCCD , en développement depuis cinq ans avec 21 organisations partenaires et avec plus de 1 000 références, est la consolidation d'informations la plus complète jamais rassemblée sur le sujet.

Publié le 27 avril, il signale que jusqu'à 40 % de toutes les terres libres de glace sont déjà dégradées, avec des conséquences désastreuses pour le climat, la biodiversité et les moyens de subsistance.

Notes aux éditeurs

La 15 ème Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (UNCCD, 9-20 mai, Abidjan, Côte d'Ivoire) est centrée sur :

La restauration de 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030

Pérenniser l'utilisation des terres contre les impacts du changement climatique, et

Lutter contre l'escalade des sécheresses, des tempêtes de sable et de poussière, des incendies de forêt et d'autres risques de catastrophe.

Plus d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernement, de ministres et au moins 2 000 délégués de 196 pays et de l'Union européenne sont attendus.

Les principaux événements de presse pendant la session peuvent être visionnés en direct sur la chaîne YouTube de l'UNCCD ici .

Temps forts du futur programme média d'Abidjan :

Mercredi 18 mai (heure à confirmer) : Lancement des rapports régionaux sur les Perspectives foncières mondiales

Mercredi 18 mai (heure à confirmer) : Lancement du défi de liaison montante du Sahel pour permettre aux communautés qui cultivent la Grande Muraille Verte d'utiliser la technologie pour suivre les progrès, créer des emplois et commercialiser leurs produits

Vendredi 20 mai, 13h00-13h45 UTC (vérifiez l'heure locale ici ), résultats de la 15e session de la Conférence des Parties, présentés par

Alain Richard Donwahi , Président de la COP15

Ibrahim Thiaw , Secrétaire exécutif de l'UNCCD

Les journalistes hors site peuvent soumettre des questions par e-mail à press@unccd.int , mais doivent s'identifier et identifier leur organisation médiatique

Documents de référence et informations sur la COP15 : https://www.unccd.int/cop15

Canaux de médias sociaux COP15 :

LandLifeLegacy #UNCCDCOP15 #United4Land @unccd

La COP15 de la CNULD est la première des trois réunions des Conventions de Rio en 2022, la COP15 sur la biodiversité et la COP27 sur le changement climatique se réunissant plus tard à Kunming, en Chine, et à Charm el-Cheikh, en Égypte, respectivement.

