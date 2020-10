La redevabilité envers les populations affectées - Manuel à l’intention de l’UNICEF et de ses partenaires

Conseils d’utilisation

Le présent manuel a été préparé afin d’aider le personnel de l’UNICEF, les organismes partenaires, les gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG) à mieux comprendre le concept de redevabilité envers les populations affectées et à acquérir des connaissances et des compétences pratiques afin d’en appliquer les principes dans leur travail au quotidien. Il a vocation à servir de guide et à être lu dans son intégralité ou consulté au sujet de thèmes particuliers. En adressant ce manuel à un public très large, nous espérons aider l’UNICEF et les organisations partenaires à intégrer cette approche à tous les niveaux de leur travail.

Le présent document se divise en quatre sections :

SECTION 1 Introduction

expose les grands principes de la redevabilité envers les populations affectées dans le contexte de la communauté humanitaire internationale et présente les cadres qui favorisent l’adoption d’approches dans ce domaine et influencent les valeurs institutionnelles et celles du secteur en général.

SECTION 2 Intégration de la redevabilité envers les populations au niveau de pays

présente les rôles et responsabilités spécifiques qui interviennent dans la mise en oeuvre des mesures de redevabilité envers les populations affectées et explique comment ces mesures peuvent s’intégrer dans le cycle des programmes humanitaires.

SECTION 3 Mise en oeuvre de la redevabilité envers les populations affectées

définit les principaux éléments nécessaires à la mise en place d’une approche globale en matière de redevabilité envers les populations affectées. Elle explique le rôle des trois principaux piliers de la redevabilité envers les populations affectées, à savoir la communication et la diffusion d’informations, la participation, et les mécanismes de traitement des plaintes et de retour d’informations. Elle s’intéresse également à la mise en oeuvre de la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, et à l’utilisation des technologies.

SECTION 4 Coordination et partenariats

indique comment la collaboration avec différents partenaires – acteurs locaux, organismes des Nations Unies et systèmes de groupes thématiques (clusters) – permet d’améliorer la participation des populations affectées et d’inscrire ces dernières au coeur de notre action