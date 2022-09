La primauté de la protection : Stratégie relative au domaine de responsabilité de la lutte antimines 2022-2024

Protéger les personnes contre les risques d’explosion dans les situations d’urgence humanitaire: promouvoir des solutions inclusives, locales et durables

RÉSUMÉ

VISION

Un monde dans lequel les garçons, les filles, les hommes et les femmes vivant dans des situations d’urgence humanitaire sont protégés contre les risques d’explosion et où les droits des victimes sont reconnus et respectés.

MISSION

Le domaine de responsabilité de la lutte antimines (MA AoR) du Groupe mondial de la protection est une plateforme de coordination qui soutient les acteurs mondiaux, régionaux et locaux concernés et plaide pour que la lutte antimines dans les contextes humanitaires soit opportune, efficacement coordonnée et tenue responsable.

OBJECTIFS