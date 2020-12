La plus haute aspiration : Un appel à l’action en faveur des droits humains 2020

lancé par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation

« Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme »

– Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Il y a soixante-quinze ans, la Charte des Nations Unies a cristallisé la détermination de toute une génération qui avait connu une guerre mondiale et la dépression et qui était résolue à faire en sorte que l’humanité ne subisse plus jamais de telles souffrances et à proclamer à nouveau sa « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes ». Trois ans plus tard, la Déclaration universelle des droits de l’homme a donné une définition plus précise de ces droits. Elle incarnait la promesse faite par des dirigeants de chaque région du monde de ne jamais relâcher leurs efforts pour faire respecter les libertés et droits fondamentaux, même s’ils savaient que la tâche ne serait pas facile.

Pendant les décennies qui ont suivi, des progrès remarquables ont été accomplis dans le domaine des droits humains. Des milliards de personnes vivent plus longtemps, dans des conditions plus sûres et plus dignes. Nous disposons aujourd’hui de pactes dans lesquels sont énoncés l’ensemble des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, d’un dispositif conventionnel robuste et d’une structure institutionnelle qui assure la promotion et la protection des droits humains et fait connaître les valeurs et engagements qui les sous-tendent. Le résultat manifeste de ces progrès est que nous partageons désormais la même conception de ce qui fait de nous des êtres humains : un ensemble de droits qui sont à la fois universels et indivisibles, qui assurent l’équilibre entre l’individuel et le collectif et qui sont une source d’inspiration dans notre quête d’un monde meilleur pour tous, y compris pour les générations à venir.

Or, les droits humains sont attaqués de toutes parts et aucun pays n’est épargné. Nombreux sont ceux qui font fi de ces droits et, dans beaucoup d’endroits du monde, nous constatons des violations flagrantes et systématiques des droits humains, une impunité généralisée, la multiplication des discours de haine et la recrudescence de la misogynie, de l’exclusion et de la discrimination, la polarisation de la société et la disparition de la civilité, la dégradation de l’environnement, un accès inégal aux ressources et une inégalité des chances. Nous constatons également que les droits humains sont instrumentalisés à des fins politiques. Parallèlement, de grandes tendances, telles que la crise climatique, la croissance démographique et l’urbanisation rapide, font évoluer nos modes de vie. Celles et ceux qui sont laissés pour compte ont peur. Bien trop souvent, les dirigeants s’en prennent les uns aux autres à des fins politiques et la confiance qui régnait entre la population et certains dirigeants s’est érodée. Dans le même temps, le monde actuel offre des perspectives sans précédent. Des avancées technologiques extraordinaires et un développement économique mondial ont permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté et nous sommes convenus d’un cadre d’action pour aller de l’avant : le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

En ce moment décisif, notre condition d’êtres humains et nos valeurs humaines doivent être une source d’unité et non de dissensions. Nous devons donner de l’espoir et une perspective d’avenir aux gens. Le système des droits humains nous donne les moyens de relever les défis du XXIe siècle, de répondre aux besoins actuels et de saisir les occasions qui se présentent, de rétablir les relations entre populations et dirigeants et de garantir à l’échelle mondiale la stabilité, la solidarité, le pluralisme et l’inclusion, qui nous sont essentiels. Il nous montre la voie à suivre pour traduire nos aspirations en actes ayant une incidence réelle sur la vie des gens. Toutefois, il ne doit en aucun cas servir de prétexte aux jeux de pouvoir ou de politique, sur lesquels il prime.

Il est dans l’intérêt de tous de promouvoir les droits de tous les peuples. Nous ne pouvons nous permettre de faire un tri parmi ces droits dans la mesure où la réalisation de tout droit passe par le respect des autres droits. C’est une erreur de ne pas apprécier toute l’importance des droits économiques, sociaux et culturels, comme cela arrive souvent, mais c’est aussi une erreur de penser que ces droits sont suffisants pour étancher la soif de liberté de par le monde. Il nous faut donc un appel à l’action qui englobe l’ensemble des droits.

Le jour où j’ai pris mes fonctions de Secrétaire général, je me suis engagé à placer la dignité humaine au cœur de notre travail. Concrètement, cela signifie de donner corps aux engagements pris dans la Déclaration universelle des droits de l’homme par chacun de nos actes et de redoubler d’efforts pour que ces droits et valeurs indéfectibles soient appliqués alors que de nouvelles difficultés et possibilités se présentent.

L’objectif que j’ai fixé pour l’Organisation des Nations Unies, qui célèbre actuellement son soixante-quinzième anniversaire, est de promouvoir une conception des droits humains qui soit porteuse de changements, qui offre des solutions et dans laquelle chaque être humain se retrouve. À cette fin, nous devons élargir le soutien aux droits humains en allant à la rencontre de leurs détracteurs et en engageant des conversations qui retentissent dans toute la société.

La Déclaration universelle et les instruments relatifs aux droits humains qui ont été adoptés par la suite établissent un contrat social entre tous les êtres humains, grâce auquel chacun et chacune peut s’épanouir pleinement. Nous devons aujourd’hui renouveler ce contrat. Tout en continuant de nous attacher à mettre en œuvre tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, nous devons redoubler d’efforts dans de nombreux domaines, soit parce que d’importants progrès peuvent y être accomplis, soit parce que les besoins y sont grands et les tendances inquiétantes. Si, dans certains cas, il suffit de redynamiser les travaux en cours, dans d’autres, il nous faut en faire bien plus.

Le présent Appel à l’action fixe des principes directeurs généraux et définit sept de ces domaines : 1) les droits au cœur du développement durable ; 2) les droits en période de crise ; 3) l’égalité des genres et l’égalité des droits pour les femmes ; 4) la participation citoyenne et l’espace civique ; 5) les droits des générations futures, en particulier la justice climatique ; 6) les droits au cœur de l’action collective ; 7) de nouveaux possibles pour les droits humains. Dans chacun de ces domaines, nous pouvons prendre ensemble, dans un avenir proche, des mesures permettant de progresser dans l’application des droits humains.

Je suis déterminé à mettre tous les moyens de mon cabinet et du système des Nations Unies au service de l’Appel à l’action que nous lançons aujourd’hui et à appuyer ainsi sans relâche les travaux essentiels que mène la Haute Commissaire aux droits de l’homme. Dans le cadre d’une étroite coopération entre mon cabinet et le Haut Commissariat aux droits de l’homme, nous établirons en outre un mécanisme de coordination qui veillera à ce que nous donnions suite à cet Appel à l’action. Il faut souligner que les droits humains relèvent de la responsabilité de chacun des acteurs du système des Nations Unies et que la culture de ces droits doit être ancrée dans toutes nos activités, aussi bien sur le terrain qu’au niveau régional et au Siège. Je compte en particulier sur nos responsables œuvrant sur le terrain, notamment les chefs de mission et les coordonnateurs résidents, pour apporter leur contribution.

Je me réjouis à l’idée de collaborer avec tous les gouvernements et partenaires. Ensemble, nous viserons à concrétiser le présent Appel à l’action et ainsi à aider tous les habitants du monde à concrétiser – pour reprendre les mots de la Déclaration universelle – « la plus haute aspiration » de l’humanité.

PRINCIPES DIRECTEURS