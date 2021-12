La pandémie de Covid-19 qui perdure accentue les difficultés auxquelles sont confrontées plus de 12 millions de personnes handicapées en situation de déplacement

Au moins 12 millions de personnes handicapées sont déplacées de force dans le monde, estime le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et leur situation déjà précaire devient plus difficile à mesure que la pandémie de Covid-19 se prolonge.

« Le déplacement forcé a un impact bien plus marqué sur les personnes handicapées. Elles sont souvent davantage exposées à la violence, à la discrimination, à la négligence, à la violence sexiste, à l’exploitation et aux abus. Elles sont confrontées à des difficultés d’accès aux services de base et sont souvent exclues de tout enseignement et de toute possibilité de gagner leur vie », a expliqué Gillian Triggs, Haut Commissaire adjointe du HCR chargée de la protection.

« Alors que de nombreux réfugiés étaient déjà confrontés à ces risques inacceptables d’exclusion et de discrimination, nous craignons que la pandémie prolongée de Covid-19 ne fasse qu’aggraver ces inégalités et ces difficultés », a-t-elle ajouté.

Si, selon les estimations, plus de 12 millions de personnes handicapées ont été déracinées par la persécution, la violence et les violations des droits humains dans le monde, certaines études et analyses suggèrent que le nombre réel pourrait être bien plus élevé.

Les difficultés et les dangers apparaissent dès le moment de la fuite. Lors de catastrophes soudaines, de violences brutales et de conflits actifs, les personnes handicapées sont souvent abandonnées par les membres de leur famille en raison de la nature soudaine des attaques armées. Dans des cas extrêmes dont il a été fait état, des personnes ont été abandonnées alors qu’elles étaient enchaînées.

Lorsqu’elles parviennent à se mettre en sécurité, les services et les infrastructures, en ce compris les programmes d’assistance et de protection, peuvent se révéler inaccessibles. Les personnes handicapées peuvent être confrontées à des obstacles physiques pour accéder aux services de base, ou pour les utiliser. Des informations essentielles peuvent également leur être fournies dans des formats qui ne leur sont pas accessibles.

Les réfugiés, les personnes déplacées internes et les apatrides en situation de handicap avaient déjà moins de possibilités d’accéder aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, et la crise mondiale a encore aggravé cette situation.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le HCR exhorte les autorités nationales à faire davantage pour garantir les droits des personnes handicapées déplacées de force et apatrides, et pour lutter contre toutes les formes de discrimination.

Les gouvernements et les acteurs humanitaires doivent promouvoir la participation effective des réfugiés, des déplacés internes et des apatrides en situation de handicap et veiller à ce que leurs besoins soient pris en compte dans les plans nationaux d’inclusion des personnes handicapées ainsi que dans les plans de prévention, de réponse et de relèvement liés au Covid-19.

Les donateurs doivent s’engager à augmenter les financements pour garantir que les personnes handicapées aient accès à la protection, à l’assistance et à des solutions appropriées partout dans le monde.

Afin de respecter ses propres engagements et de renforcer les notions d'inclusion et de participation, le HCR a élaboré un plan d'action quinquennal pour l'inclusion des personnes handicapées dans toutes ses opérations à travers le monde. Il a également établi un partenariat avec l'*International Disability Alliance* afin d'impliquer les organisations de personnes handicapées dans la recherche de solutions aux problèmes qui affectent leur vie.

De plus amples informations sur l'approche du HCR concernant le déplacement des personnes en situation de handicap sont disponibles ici.