La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis

Uno de los desafíos más urgentes consiste en aumentar la financiación. En 2018, las inversiones en prevención y atención a la tuberculosis en países de ingresos bajos y medios disminuyeron en US$ 3500 millones. El informe señala que, sin un aumento de la financiación, el déficit anual aumentará a US$ 5400 millones en 2020 y, como mínimo, a US$ 6100 millones en 2022. Son necesarios otros US$ 1300 millones anuales para acelerar el desarrollo de nuevas vacunas, productos diagnósticos y medicamentos.

«Es inaceptable que millones de personas pierdan la vida, y muchas más sufran diariamente de esta enfermedad prevenible y curable», dijo la Dra. Tereza Kasaeva, Directora del Programa Mundia