Résumé:

Les parlementaires guident et contrôlent les politiques du secteur public et les allocations budgétaires pour transformer les systèmes alimentaires et faire en sorte qu’ils fournissent une alimentation saine pour tous.

L’émergence de la COVID-19 a mis en évidence les défaillances de nos systèmes alimentaires. Dans les trois mois qui ont suivi la manifestation de la pandémie, des

perturbations sont apparues à tous les niveaux du système alimentaire (production, récolte, transport, transformation, vente au détail et consommation) qui ont compromis les moyens d’existence et accru le risque de faire basculer des millions de personnes dans l’insécurité alimentaire et la pauvreté.

Les pouvoirs publics devraient mettre en place une coordination ainsi que d’autres mesures et mécanismes en mesure de stabiliser et rétablir l’offre de produits alimentaires accessibles à des prix abordables pour tous, en particulier pour les plus vulnérables, afin de garantir leur sécurité alimentaire et nutritionnelle durant et après la pandémie.

Dans ce Guide, notre ambition est de fournir aux parlementaires des conseils pratiques à l’appui de processus législatifs qui mettent au premier plan la nutrition et - - de concert avec les gouvernements, d’autres organisations internationales, la société civile et d’autres parties prenantes - de soutenir les efforts qui nous aideront à avancer plus vite sur la voie des Objectifs de développement durable.

Citation:

UIP et FAO. 2021. La nutrition et les systèmes alimentaires. *Guide à l’usage des parlementaires no​ 32.* Rome​.

https://doi.org/10.4060/cb2005fr