La migration et le Programme 2030 - Un guide à l’usage des praticiens

INTRODUCTION

Migration et développement

La migration est un phénomène mondial qui affecte la vie de la plupart des personnes. On estime que 258 millions de personnes sont des migrants internationaux (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2017) et, dans notre monde de plus en plus interconnecté, plusieurs millions de plus sont touchées au travers de liens familiaux, d’échanges économiques et de relations culturelles.

La migration est un puissant moteur du développement durable, tant pour les migrants eux-mêmes que pour les communautés dans les pays d’origine, de transit et de destination.

Les migrants représentent environ 3 % de la population mondiale, mais ils génèrent plus de 9 % du PIB mondial, soit approximativement 3 000 milliards de dollars de plus que s’ils étaient restés chez eux (OIM et McKinsey & Company, 2018). Les migrants constituent souvent des atouts pour leurs communautés d’accueil, sous forme de compétences qui renforcent la main-d’œuvre, d’investissements et de diversité culturelle. Ils jouent également un rôle dans l’amélioration de la vie des communautés de leur pays d’origine, par le transfert de compétences et de ressources financières, contribuant ainsi à des résultats positifs pour le développement. Cependant, si la migration est mal gérée, elle peut également avoir des retombées négatives sur le développement ; les migrants peuvent être exposés à des risques, les communautés peuvent être mises à rude épreuve, et les gains du développement peuvent être compromis.

L’impact de la migration sur le développement est tout aussi important que l’impact du développement sur la migration. Les contextes du développement dans lesquels les populations vivent ou se rendent ainsi que les lieux qu’elles traversent pour y parvenir exercent une influence sur leurs ressources, leurs aspirations, leurs motivations et leurs possibilités en matière de migration. Les conflits, les changements climatiques, les marchés du travail et d’autres facteurs liés au développement peuvent tous affecter les causes et la nature de la migration.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 fournit un cadre global qui permet d’examiner cette relation complexe et dynamique entre la migration et le développement et de mieux comprendre comment la migration et les migrants peuvent influencer les résultats du développement et vice versa.