La France et le PAM lancent le mécanisme de solidarité de l'initiative FARM

PARIS/ROME - La France et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies lancent aujourd’hui un plan innovant dans le cadre de l'initiative européenne FARM (Food and Agricultural Resilience Mission), qui vise à soutenir les pays les plus touchés par la crise alimentaire mondiale, en stimulant la production agricole durable et en veillant à ce que les pays les plus vulnérables bénéficient d’un accès équitable aux denrées et produits agricoles à un prix juste.

Le monde est confronté à une crise alimentaire mondiale d'une ampleur sans précédent. 345 millions de personnes dans 82 pays sont confrontées à une insécurité alimentaire croissante. Les répercussions de la guerre en Ukraine se sont ajoutées aux conflits, aux chocs climatiques et à l'impact économique de la pandémie de COVID-19, laissant les familles vulnérables, à travers le monde, aux prises avec la famine et l’aggravation de la malnutrition.

Les besoins mondiaux en matière d'alimentation et de nutrition risquent d’excéder la capacité de réponse de la communauté humanitaire. Il est donc urgent de rechercher des solutions innovantes et collaboratives pour aider les pays les plus vulnérables face à la hausse des prix agricoles à stabiliser leur système alimentaire national et à résister aux chocs qui secouent les marchés alimentaires mondiaux.

L'initiative FARM vise à faciliter les échanges et la transparence sur les marchés agricoles, à renforcer la production locale durable et à travailler avec le secteur privé dans un esprit de solidarité afin d’orienter les excédents alimentaires vers les pays qui en ont le plus besoin. Cette initiative aidera les pays à atténuer les risques de défaillances de marché et de hausse des prix agricoles, en travaillant avec toutes les parties prenantes - et en particulier le secteur privé - pour stabiliser les prix alimentaires.

Le “Mécanisme de Solidarité” qui est lancé aujourd’hui constitue une plateforme pour une réponse multisectorielle dans laquelle le secteur privé a un rôle central à jouer. Les entreprises sont encouragées à s'associer au PAM en fournissant des services, des intrants agricoles et des denrées alimentaires à un coût réduit, afin de garantir la continuité des opérations du PAM et de lui permettre d’atteindre les pays et les personnes qui en ont le plus besoin. À cet égard, le PAM a entamé des discussions avec la Coalition du secteur privé pour la sécurité alimentaire.

La forte présence du PAM sur le terrain, son large réseau de partenaires, sa capacité avancée d'analyse de données, son réseau logistique mondial et son importante capacité d'achat le placent dans une position privilégiée pour travailler dans un esprit de solidarité avec le secteur privé et les principaux partenaires et organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole (FIDA), afin de répondre aux besoins alimentaires urgents des pays les plus fragiles, notamment en Afrique.

A travers cet “appel à l'action” solidaire, le PAM donnera la priorité aux achats locaux pour ses propres opérations humanitaires et n’optera pour des achats régionaux et internationaux que lorsque les denrées ne sont pas disponibles localement. Le PAM utilisera son réseau de transport et son expertise en matière de logistique pour s'assurer que les pays fragiles, dépendants des importations, ont accès aux denrées essentielles, notamment les céréales, à des prix préférentiels pour les biens leurs transports. Fondamentalement, cela permettra au PAM de renforcer l'impact de son aide alimentaire d'urgence et de ses transferts monétaires, tout en renforçant la résilience à long terme des systèmes alimentaires nationaux et en réduisant la dépendance à l'égard de marchés alimentaires très concentrés.

Le travail du PAM avec la France dans le cadre de l'initiative FARM s'appuie sur une collaboration étroite en matière d’alimentation scolaire, le programme d'aide sociale en faveur des enfants le plus important et efficace au monde. La France, en tant que co-chef de file de la Coalition pour l’alimentation scolaire, a travaillé sans relâche avec le PAM pour s'assurer que les programmes de repas scolaires menés par les gouvernements puissent être rapidement étendus en réponse aux chocs, fournissant ainsi un filet de sécurité sociale crucial pour les plus vulnérables.

Forts du soutien déterminant du secteur privé, la France et le PAM sont résolus à faire face à la crise alimentaire majeure à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés à travers le mécanisme de solidarité de FARM, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Groupe de réponse aux crises mondiales des Nations Unies.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

