La Fondation LEGO annonce un nouveau financement supplémentaire de 25 millions de dollars des États-Unis au profit d’Éducation sans délai lors du Festival Global Citizen, portant le montant total de ses contributions à 65 millions de dollars É.-U.

Sur la scène du Festival Global Citizen à Central Park, à New York, la Directrice générale de la Fondation LEGO, Anne-Birgitte Albrectsen, a annoncé une nouvelle contribution significative de 25 millions de dollars É.-U. au profit d’Éducation sans délai, le fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée.

La Directrice d’Éducation sans délai, Yasmine Sherif, également sur scène, a salué cette nouvelle contribution supplémentaire, qui permettra de réaliser les rêves d’éducation des enfants touchés par les guerres et les crises à travers le monde. La Fondation LEGO est le plus important donateur du secteur privé d’Éducation sans délai. À ce jour, le montant total de ses contributions s’élève à près de 65 millions de dollars É.-U.

« Imaginez un monde où, à l’aide d’un levier magique, on pourrait transformer le quotidien de 222 millions d’enfants et de jeunes vivant dans des contextes de crise pour en faire des gardiens de la paix et des bâtisseurs du monde de demain. Ce levier existe bel et bien : il s’agit de l’éducation. Pour contribuer à activer ce levier, la Fondation LEGO a le plaisir d’annoncer un nouveau financement de 25 millions de dollars É.-U. au profit d’Éducation sans délai », a déclaré Anne-Birgitte Albrectsen.

La Fondation LEGO partage la mission du groupe LEGO, à savoir inspirer et accompagner les bâtisseurs de demain. La Fondation s’emploie à construire un futur dans lequel l’apprentissage par le jeu donne aux enfants l’envie de créer, de s’impliquer et d’en apprendre toujours plus. Depuis le lancement d’Éducation sans délai en 2016, les contributions de la Fondation LEGO et d’autres donateurs ont permis à sept millions d’enfants et d’adolescents touchés par des crises de bénéficier d’un accompagnement éducatif complet.

« Éducation sans délai est profondément reconnaissant pour cette nouvelle contribution supplémentaire de la Fondation LEGO, qui est notre plus grand donateur au sein du secteur privé. La Fondation LEGO illustre parfaitement le rôle moteur du secteur privé dans la transformation de l’humanité. Aujourd’hui, à travers le monde, l’éducation de 222 millions d’enfants est perturbée en raison des crises. Ce type de financement est essentiel pour les remettre sur la bonne voie. Nous appelons tous les partenaires des secteurs public et privé à aider Éducation sans délai à atteindre son objectif de financement de 1,5 milliard de dollars É.-U. supplémentaires pour fournir de toute urgence une éducation de qualité aux millions d’enfants touchés par des crises », a déclaré Yasmine Sherif.

Selon une nouvelle analyse publiée par Éducation sans délai, près de 222 millions de filles et de garçons touchés par des crises ont besoin d’un soutien éducatif urgent – ce chiffre était estimé à 75 millions en 2016. Plus de 78 millions d’entre eux sont déscolarisés et environ 120 millions sont à l’école mais n’acquièrent pas les compétences minimales en lecture ou en mathématiques.

Global Citizen est un partenaire de longue date d’Éducation sans délai. En amont du festival, l’organisation a appelé ses supporteurs à travers le monde à soutenir l’objectif d’Éducation sans délai visant à mobiliser 1,5 milliard de dollars É.-U. au cours des quatre prochaines années pour atteindre 20 millions d’enfants et d’adolescents touchés par des crises et leur apporter la sécurité, l’espoir et la possibilité d’une éducation de qualité grâce à la campagne #222MillionsDeRêves.

De nombreux artistes se sont produits dans le cadre de ce festival, notamment Metallica, Charlie Puth, les Jonas Brothers, Måneskin, Mariah Carey, Mickey Guyton ou encore Rosalía. Tout au long de la journée, des dirigeants mondiaux, des leaders du secteur privé et des fondations philanthropiques ont annoncé de nouvelles contributions pour *Mettre fin à l’extrême pauvreté maintenant, *y compris les nouvelles contributions au profit d’Éducation sans délai.

Toute personne souhaitant participer à changer le monde peut appeler les dirigeants à agir en utilisant le mot-clé #222MillionsDeRêves et en procédant à des dons individuels au profit d’Éducation sans délai. Il est également possible d’agir en s’engageant aux côtés de Global Citizen et de la Fondation LEGO.

