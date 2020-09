La FAO lance l’initiative Villes vertes en vue de contribuer à transformer les systèmes agroalimentaires, à éliminer la faim et à améliorer la nutrition

Transformer la reprise suite au COVID‐19 en une opportunité pour les villes de devenir plus durables et plus résilientes, et de garantir à tous l’accès à des aliments sains

18 septembre 2020, Rome/New York - La FAO a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle initiative Villes vertes et son plan d'action visant à contribuer à la transformation des systèmes agroalimentaires, à l'élimination de la faim et à l'amélioration de la nutrition au sein des villes et autour de celles‐ci, lors de la période suivant la pandémie du COVID‐19. Le lancement a eu lieu à l'occasion de la manifestation de haut-niveau tenue à distance sur le thème «Des villes vertes pour reconstruire en mieux et atteindre les ODD ‐ une initiative nouvelle et efficace», organisée par la FAO lors de la 75eme session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Mettant en évidence le potentiel considérable des villes en matière de réduction des effets de la pandémie du COVID-19 sur la santé et la sécurité alimentaire, et d'atténuation des effets du changement climatique, QU Dongyu, Directeur général de la FAO, a encouragé tous les partenaires à reconnaître la contribution essentielle des villes au projet de reconstruire en mieux, et la nécessité d'entreprendre d'urgence des actions novatrices, globales et coordonnées.

«Nous devons repenser la manière dont les zones urbaines et périurbaines sont conçues et gérées, afin que les villes soient plus vertes, plus résilientes et plus aptes à se régénérer», a‐t‐il affirmé dans son allocution d'ouverture. «Il ne nous reste plus que dix ans pour réaliser les objectifs de développement durable, a‐t‐il ajouté, nous devons changer fondamentalement notre façon de voir les choses et réorganiser notre approche».

Une nouvelle façon de penser

L'Initiative Villes vertes vise à améliorer les moyens d'existence et le bien‐être des populations urbaines et périurbaines d'une centaine de villes à travers le monde au cours des 3 prochaines années (15 métropoles, 40 villes moyennes et 45 petites villes); mille autres villes se joindront à l'initiative d'ici à 2030.

L'initiative est particulièrement axée sur l'amélioration de l'environnement urbain, le renforcement des liens entre zones urbaines et zones rurales et la résilience des systèmes, des services et des populations urbaines face aux chocs externes. Elle permettra de garantir l'accès à un environnement sain et à une alimentation saine à partir de systèmes alimentaires durables, et contribuera à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, ainsi qu'à la gestion durable des ressources.

La nouvelle initiative comprend également la création d'un «Réseau de villes vertes» au sein duquel des villes de toutes tailles (des mégapoles aux villes de taille moyenne et petite) échangeront leurs expériences sur les meilleures pratiques, les réussites et les enseignements, et créeront des opportunités de coopération.

La FAO renforcera l'action menée auprès des autorités locales et nationales, des conseils municipaux, des maires, du secteur privé, des institutions universitaires et des organisations internationales, et s'engagera auprès des habitants des zones urbaines, en particulier les femmes et les jeunes.

«L'initiative que nous lançons aujourd'hui est le fruit d'une nouvelle façon de penser. J'espère que cela vous encouragera à vous joindre à nous et à soutenir l'initiative avec des méthodes de mise en œuvre novatrices!», a conclu le Directeur général de la FAO.

Pourquoi les initiatives de verdissement urbain sont‐elles importantes?

Le monde est de plus en plus urbanisé. D'ici à 2050, près de 70 pour cent de la population mondiale vivra en ville. L'Afrique et l'Asie connaîtront 90 pour cent de cet accroissement. Environ 70 pour cent des disponibilités alimentaires sont consommées par des citadins, et ce nombre augmente régulièrement.

L'accroissement de la population et l'urbanisation rapide occasionnent des modifications de l'alimentation et une demande accrue pour des produits et services de base, ainsi qu'une compétition croissante pour les ressources naturelles afin d'assurer à chacun l'accès à une alimentation saine. Les administrations locales éprouvent de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins des populations urbaines et périurbaines. De nouveaux défis liés à la pandémie du COVID‐ 19 sont venus s'ajouter aux difficultés existantes, notamment les perturbations des systèmes alimentaires, la perte d'emploi et l'insécurité alimentaire, ainsi que l'aggravation des conditions de vie pour les plus vulnérables.

De nombreux habitants des zones urbaines et périurbaines sont plus que jamais exposés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'aux maladies non transmissibles liées à l'alimentation et à une augmentation des taux d'obésité et de surcharge pondérale.

Actuellement, les villes utilisent près de 80 pour cent de toute l'énergie produite dans le monde. Elles sont responsables de 70 pour cent des déchets produits à l'échelle mondiale et de 70 pour cent environ des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'énergie.

Les villes doivent impérativement maintenir des systèmes alimentaires durables et davantage d'espaces verts (y compris consacrés à l'agriculture urbaine et périurbaine et aux forêts) afin d'accroître la résilience face aux effets du changement climatique et du COVID‐19, et de faire en sorte que les problèmes sanitaires ne perturbent pas les réseaux d'approvisionnement et de distribution alimentaires.

A propos de l'événement

Outre l'initiative Villes vertes de la FAO, la manifestation d'aujourd'hui a également mis l'accent sur les initiatives et les programmes visant à intensifier l'innovation et à accélérer l'action, notamment le Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan, le Nouveau programme pour les villes, le Centre mondial pour l'alimentation urbaine durable de la ville de Valence, l'Initiative Main dans la main et d'autres partenariats stratégiques.

La manifestation de haut niveau a été réalisée avec la participation d'Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONUHABITAT), LI Yong, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Jürgen Rigterink, Président par intérim de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Carlos Manuel Rodriguez, Président‐directeur général du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), Rémy Rioux, Directeur général de l'Agence Française de Développement (un message a été transmis en son nom), et Javier Manzanares, Secrétaire exécutif adjoint du Fonds vert pour le climat, entre autres.

La manifestation comprenait également des témoignages des responsables municipaux du monde entier qui adhèrent à l'Initiative Villes vertes: Daniel Quintero, maire de Medellin (Colombie); Giuseppe Sala, maire de Milan (Italie) (par message vidéo); Manuel de Araujo, maire de Quelimane (Mozambique); Wen Guohui, maire de Guangzhou (République populaire de Chine) (par message vidéo); Souad Abderrahim, maire de Tunis (Tunisie), Bruno Covas, maire de Sao Paulo (Brésil) (par message vidéo), ainsi qu'un message du bureau du maire de New York.