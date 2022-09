La FAO accroît la biosécurité et la biosûreté des laboratoires vétérinaires de la CEDEAO

La FAO renforce l’application des mesures de biosûreté et de biosécurité pour les membres du réseau de laboratoires de diagnostic vétérinaire de la sous-région.

26 août 2022, Accra - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a clôturé aujourd'hui un atelier de cinq jours visant à accélérer l'adoption d'une approche régionale pour la mise en place de mesures de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires membres du réseau de laboratoires de diagnostic vétérinaire de la CEDEAO (RESOLAB). L'atelier a contribué à renforcer la mise en place de mesures de biosécurité dans ces laboratoires vétérinaires afin de réaliser le diagnostic des maladies animales infectieuses dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les laborantins, les populations, les animaux et leur environnement.

Les laboratoires de diagnostic et de recherche vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la santé publique, le diagnostic des maladies animales, la surveillance, la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux. Les dangers potentiels lies aux agents pathogènes que ces laboratoires manipulent ou isolent peuvent présenter un risque pour l'environnement, la santé animale et la santé publique, ou peuvent être utilisés à des fins malveillantes. Des mesures de sécurité maximales doivent donc être appliquées au laboratoire pour protéger les techniciens, les animaux ainsi que l'environnement. Cela implique une évaluation du risque en rapport avec les différents types de manipulations au niveau des laboratoires à l'aide de procédures standardisées, et ensuite la mise en œuvre de mesures appropriées pour minimiser lesdits risques. Cette formation vient dans un contexte ou dans de nombreux pays africains, la capacité de biosûreté et en biosécurité au niveau des laboratoires pour faire face aux menaces biologiques est insuffisante et que la FAO, a travers le GHSA s’est engagé à mettre tout en œuvre pour soutenir les laboratoires du RESOLAB afin d'améliorer leur conduction des BSS en relation avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les Communautés Économiques Régionales (ECOWAS pour l’Afrique de l’Ouest).

À l'ouverture de l'atelier, M. Ahmed Garba, au nom du Coordonnateur Régional du Centre d'urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières (ECTAD) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la FAO, a fait remarquer que « la mise en œuvre des mesures de biosécurité exige des efforts constants de la part des laboratoires vétérinaires. D'où l'importance de mettre en œuvre les feuilles de route nationales élaborées il y a deux ans et surtout de montrer l’engagement de la FAO, en collaboration avec les partenaires, pour appuyer les pays dans la mise aux normes laboratoires RESOLAB et principalement dans la gestion des mesures de biosûreté et biosécurité ».

Renforcer la mise en œuvre des mesures de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires de RESOLAB

La biosûreté et la biosécurité des laboratoires vétérinaires et le contrôle des agents infectieux font l'objet d'une attention croissante, car la plupart des maladies causées par des agents zoonotiques sont bien connues et évitables. La biosûreté et biosécurité des laboratoires sont importantes pour garantir la sécurité des techniciens et protéger la population d’une exposition accidentelle ou intentionnelle à des agents pathogènes infectieux. Afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures de biosûreté et de biosécurité et mieux gérer ces risques, la FAO, avec le soutien de l'USAID, au titre du Programme mondial de sécurité sanitaire (PMSS), s'est engagée à renforcer les capacités des systèmes de laboratoires vétérinaires en Afrique. Ce partenariat soutient les pays dans l’identification des lacunes de leurs systèmes de laboratoires vétérinaires et la mise en place de mesures correctives. En particulier, pour évaluer la gestion des risques biologiques dans les laboratoires vétérinaires, la FAO a développé l'outil de cartographie des laboratoires (Laboratory Mapping Tool- LMT) comprenant le LMT-safety et le LMT-Biorisk.

Mise en place de la biosécurité au niveau national

L'atelier a permis d'expliquer et de discuter les concepts de biosécurité et de biosûreté en laboratoire. C’était également une occasion de connaître les besoins et donc les lacunes à combler pour traiter les questions de biosécurité en laboratoire et d'encourager l'adoption des principes de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires vétérinaires nationaux.

À la fin de cet atelier, les participants ont élaboré une feuille de route pour leur laboratoire afin d'intégrer les mesures de bonnes pratiques dans leur gestion quotidienne et ont apporté leur contribution au programme régional de sécurité des laboratoires.

Malgré les défis à relever, dans la mise en œuvre de programmes axés sur la biosécurité et la biosûreté, le type de surveillance en place et du rôle clé joué par les laboratoires vétérinaires dans l'identification des principaux foyers de maladies animales et transfrontalières, la FAO soutient le renforcement des capacités des systèmes de laboratoire en Afrique afin de garantir une gestion optimale des risques biologiques et des mesures de biosécurité et de biosûreté adéquates pour empêcher toute exposition au niveau des laboratoires par le biais de matériel infectieux.

Pour plus d'informations, contactez :

David Youngs

Charge de communication

FAO Ghana

david.youngs@fao.org

Yanira Santana

Spécialiste des rapports d'urgence et de la sensibilisation

FAO ECTAD Afrique

yanira.santanamorales@fao.org