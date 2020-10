La FAO à 75 ans : Cultiver, nourrir, preserver. Ensemble

Introduction

L’espoir après l’horreur. L’inspiration qui surgit des ruines. Et, sur les décombres, un monde qui retrousse ses manches.

Nous sommes en 1945. La fin de la guerre fait souffler un vent de renouveau sur la pensée et sur l’activité humaine, à tous les niveaux: l’économie et la gouvernance; la science et les études sociales; l’industrie et l’ingénierie; les sciences humaines et les arts. Mais aussi et surtout, les valeurs et les aspirations.

Un nouveau credo s’affirme, celui de l’engagement en faveur de la paix. Ainsi qu’un nouveau sentiment, celui du possible. En dépit des nouvelles divisions qui marquent l’installation de la guerre froide et des tensions coloniales qui couvent, un nouvel internationalisme s’enracine. Il s’accompagne d’une détermination à mettre fin, une fois pour toutes, aux maux dont souffre l’humanité depuis la nuit des temps.

Ces fléaux sont principalement la pauvreté et la faim.

UN MONDE D’AFFAMÉS

L’ampleur des pertes liées aux privations alimentaires pendant la Seconde Guerre mondiale s’efface devant le bilan des charniers du conflit. On estime pourtant qu’au moins un tiers des 60 millions de décès ont été provoqués par la malnutrition et les maladies associées. En 1943, au Bengale, quelque trois millions de personnes succombèrent à la famine. Dans l’Ukraine soviétique, avant la guerre, la faim avait déjà décimé des millions d’habitants. Des millions d’autres périrent en Chine. Dans les pays d’Europe occidentale, auparavant plutôt riches, les retombées sociales et économiques de la guerre étaient des plus sombres: durant l’hiver 1944-1945, aux Pays-Bas, nombreux furent les citoyens contraints de se nourrir de bulbes de tulipe. Au début de l’après-guerre, en Belgique, 80 pour cent des enfants souffraient de rachitisme.

De façon générale, l’agriculture était ravagée. Sur des pans entiers de la planète, la production alimentaire avait fortement diminué – marquant un recul allant jusqu’à un tiers de la production en Europe, dans les pays de l’URSS et en Afrique du Nord, et un dixième en Asie de l’Est. Parallèlement, la population mondiale avait augmenté de 10 pour cent. De ce fait, la baisse globale de la production agricole par habitant était de 15 pour cent par rapport aux années d’avant-guerre. Les démographes n’apportaient guère d’espoir: les projections laissaient présager une nouvelle progression imminente du nombre de bouches à nourrir. Selon les prévisions, en 1955, la population d’Amérique latine aurait augmenté de moitié.