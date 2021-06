La diversité des équipes dirigeantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un atout dans la lutte contre le Covid-19

Le Humanitarian Advisory Group (HAG), en collaboration avec le Réseau mondial des femmes leaders au sein du Mouvement (GLOW Red), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), a réalisé une enquête relative à l'impact d'instances dirigeantes diversifiées et inclusives sur la riposte de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la pandémie de Covid-19.

Cette enquête contribue à mettre en lumière l'importance de la diversité et de l'inclusion pour répondre efficacement aux crises humanitaires telles que celle causée par le Covid-19. Elle révèle par exemple des différences d'approche et de choix en matière de priorités et d'actions selon le parcours, le profil et l'expérience des responsables. Elle confirme l'importance d'inviter la diversité à la table des décideurs et de donner à chacun et chacune la possibilité de faire entendre sa voix et son point de vue pour prendre des décisions efficaces.

Cette analyse s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le Mouvement pour renforcer la diversité et l'inclusion, notamment les deux résolutions « Renforcer l'égalité de genre et l'égalité des chances au sein des instances dirigeantes et dans l'action du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge », adoptée au Conseil des Délégués de 2017, et « Le leadership des femmes dans l'action humanitaire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge », adoptée à la XXXIIIe Conférence internationale en 2019.

How diverse leadership shaped responses to COVID-19 - Rapport en anglais