La dengue : une menace constante pour la sécurité sanitaire dans le Pacifique

La situation en Océanie

La dengue demeure une menace permanente pour la sécurité sanitaire dans le Pacifique : depuis les années 1970, des épidémies de dengue sont régulièrement signalées dans la région. Ces dernières années, les quatre sérotypes de la dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 et DENV-4) ont circulé de manière concomitante dans la région, provoquant à la fois des cas sporadiques et des épidémies. Les flambées de dengue sont généralement dues à un seul sérotype qui se propage dans la région tous les trois à cinq ans environ. Or, en 2012, des épidémies des quatre sérotypes ont été enregistrées simultanément. Jamais un tel phénomène n’avait été observé en une seule année, et la tendance s’est confirmée en 2016 et en 2017.

La quasi-totalité des États et Territoires insulaires océaniens ont fait état d’épidémies de dengue. La dengue est la maladie la plus fréquemment signalée dans le Pacifique : elle a fait l’objet de 73 alertes sur la carte des alertes relatives aux épidémies et aux maladies émergentes en Océanie, ce qui représente 33 % du nombre total d’alertes, et quelque 36 270 cas cliniquement évocateurs de dengue1 ont été signalés dans le rapport régional de surveillance syndromique/sur la plateforme électronique d’alerte et d’intervention rapide (EWARS) entre août 2014 et juin 2019.

Trois sérotypes du virus de la dengue (DENV-1, DENV-2 et DENV-3) sont actuellement en circulation dans la région (figure 1). Un certain nombre de pays ont confirmé la transmission persistante de la dengue, qui s’accompagne, dans certains cas, d’une co-circulation de deux sérotypes distincts. Depuis le début de l’année, plusieurs décès liés à la dengue ont été rapportés à Tuvalu (2), en Nouvelle-Calédonie (2) et aux Fidji (1).