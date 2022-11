La Crisis del Hambre y su Impacto en nas Ninãs: Policy Brief, Septiembre 2022

La Crisis del Hambre

Este año, 50 millones de personas de 45 países están al borde de la hambruna -la forma más mortífera de hambre- dentro de una crisis sin precedentes.1 En todo el mundo, 45 millones de niños menores de cinco años padecen emaciación. 2 Una de cada cinco muertes de niños de 0 a 5 años se debe a la emaciación grave (desnutrición aguda severa), lo que la convierte en una de las principales amenazas para la supervivencia infantil.3 El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de millones de personas están en riesgo inmediato, mientras que el hambre y la pobreza ponen a las niñas en riesgo de matrimonio infantil, precoz y forzado, embarazo no deseado, violencia de género, abandono escolar, explotación y abuso sexual.

En este contexto y con las limitaciones de financiación, la ayuda alimentaria se está reduciendo en los focos de hambre.4 Etiopía, el norte de Nigeria, Sudán, Sudán del Sur, Haití, Madagascar, Burkina Faso, Níger, Yemen,

Kenia y Somalia se encuentran entre los países con mayores niveles de inseguridad alimentaria, desde niveles de crisis hasta hambrunas catastróficas.

Los conflictos han provocado el 60% del hambre en todo el mundo. 5 Además, a los efectos de la crisis climática y de la COVID-19 se suman ahora la inflación 1 WFP (2022). 2022: A Year of Unprecedented Hunger 2 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World 3 UNICEF (2022). Severe Wasting: An overlooked child survival emergency 4 WFP (2022). WFP at a glance: A regular lowdown on the facts, figures and frontline work of the World Food Programme galopante, el aumento de los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes, así como la escasez de alimentos debido al conflicto en curso en Ucrania.

Es necesario actuar con urgencia para detener esta crisis y salvar millones de vidas. También es necesario invertir en intervenciones de adaptación y anticipación, mientras que la prevención y respuesta deben abordarse desde una perspectiva de edad y de género.

La voluntad política debe abordar los causantes del hambre a través de los diferentes espacios de toma de decisiones en las agendas de conflicto, económica y climática, además de fortalecer y hacer que se rindan cuentas de los mecanismos existentes que garantizan el acceso a una alimentación y nutrición adecuadas.