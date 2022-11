La Crise de la Faim et son Impact sur les filles : Note d'orientation, septembre 2022

La Crise de la Faim

Cette année, 50 millions de personnes dans 45 pays sont au bord de la famine - la forme la plus mortelle de la faim - dans le cadre d'une crise sans précédent.1 Dans le monde, 45 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent d'émaciation. 2 Un décès sur cinq chez les enfants de 0 à 5 ans est dû à une émaciation grave (malnutrition aiguë sévère), ce qui en fait l'une des principales menaces pour la survie de l'enfant.3 Le droit à la vie, à la survie et au développement de millions de personnes est en danger immédiat, tandis que la faim et la pauvreté exposent les filles au risque de mariage précoce et forcé, de grossesse non désirée, de violence sexiste, d'abandon scolaire, d'exploitation et d'abus sexuels.

Dans ce contexte et avec des contraintes de financement, l'aide alimentaire est réduite dans les points chauds de la faim.4 L'Éthiopie, le nord du Nigeria, le Soudan, le Sud-Soudan, Haïti, Madagascar, le Burkina Faso, le Niger, le Yémen, le Kenya et la Somalie figurent parmi les pays qui connaissent les niveaux les plus élevés d'insécurité alimentaire, allant de la crise alimentaire à la famine catastrophique.

Les conflits sont à l'origine de 60 % de la faim dans le monde. 5 En outre, les effets de la crise climatique et de la COVID-19 sont aujourd'hui aggravés par la montée en flèche de l'inflation, l'augmentation des prix des aliments, de l'énergie et des engrais, ainsi que par 1 WFP (2022). 2022: A Year of Unprecedented Hunger 2 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World 3 UNICEF (2022). Severe Wasting: An overlooked child survival emergency 4 WFP (2022). WFP at a glance: A regular lowdown on the facts, figures and frontline work of the World Food Programme les pénuries alimentaires dues au conflit en cours en Ukraine.

Il est urgent d'agir pour enrayer cette crise et sauver des millions de vies. Il faut investir dans l'adaptation et les interventions anticipées, et la prévention et la réponse doivent être abordées dans une perspective d'âge et de genre. La volonté politique doit s'attaquer aux facteurs de la faim par le biais des différents espaces de prise de décision dans les ordres du jour conflit, économie et climat et renforcer la redevabilité des mécanismes existants qui garantissent l'accès à une alimentation et une nutrition adéquate.