La COVID-19 risque d’anéantir des décennies de progrès pour éliminer les décès évitables d’enfants, avertissent plusieurs organismes

Alors que les décès d’enfants de moins de 5 ans avaient atteint un plus-bas à 5,2 millions en 2019, les perturbations dans les services de santé infantile et maternelle provoquées par la pandémie de COVID-19 menacent des millions de vies supplémentaires

NEW YORK / GENÈVE, le 9 septembre 2020– En 2019, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde n’avait jamais été aussi bas, chutant à 5,2 millions contre 12,5 millions en 1990, d’après les nouvelles estimations sur la mortalité publiées par l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies et le Groupe de la Banque mondiale.

Malheureusement, des enquêtes menées par l’UNICEF et l’OMS révèlent que ces décennies de progrès acquis au prix de grands efforts risquent d’être anéanties par les perturbations majeures qui frappent les services de santé en raison de la pandémie de COVID-19.

« La communauté internationale a enregistré des progrès considérables dans l’élimination des décès évitables d’enfants, et elle ne laissera pas la pandémie de COVID-19 la freiner dans son élan », affirme Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF. « Les enfants privés de services de santé en raison de l’encombrement des systèmes et les femmes qui ont peur d’accoucher à l’hôpital par crainte d’une infection risquent eux aussi de devenir des victimes de la COVID-19. Si nous n’investissons pas immédiatement dans le rétablissement des services et des systèmes de santé perturbés, des millions d’enfants de moins de 5 ans, en particulier des nouveau-nés, risquent de mourir. »

Les services de santé visant à prévenir ou à traiter les causes des décès d’enfants telles que la prématurité, l’insuffisance pondérale à la naissance, les complications lors de la naissance, le sepsis néonatal, la pneumonie, la diarrhée et le paludisme, ainsi que les services de vaccination ont permis de sauver des millions de vies au cours des 30 dernières années.

Aujourd’hui, les contraintes en matière de ressources et l’inquiétude générale à recourir aux services de santé par crainte de contracter la COVID-19 mettent à mal les services de santé infantile et maternelle, ce qui perturbe, entre autres, les examens de santé, la vaccination et les soins prénatals et postnatals dans tous les pays du monde.

D’après une enquête menée au cours de l’été par l’UNICEF, près de 68 % des 77 pays interrogés ont signalé que les examens médicaux pour les enfants et les services de vaccination étaient perturbés dans une mesure plus ou moins importante. En outre, 63 % ont rapporté subir des perturbations dans les examens anténatals et 59 %, dans les soins postnatals.

Une enquête récente de l’OMS a révélé que 52 % des 105 pays interrogés faisaient état de perturbations dans les services de santé pour les enfants malades et 51 %, dans les services de gestion de la malnutrition.

Or, les interventions de ce type sont essentielles pour enrayer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants. Par exemple, selon l’OMS, les femmes prises en charge par des sages-femmes qualifiées satisfaisant aux normes internationales présentent un risque 16 % moindre de perdre leur bébé et 24 % moindre d’accoucher prématurément.

« Le fait que les enfants n’ont jamais été aussi nombreux à vivre jusqu’à leur premier anniversaire montre ce que nous sommes capables d’accomplir lorsque le monde place la santé et le bien-être au cœur de ses interventions », affirme le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Nous ne devons pas laisser la pandémie de COVID-19 anéantir les progrès remarquables que nous avons enregistrés en faveur des enfants de la génération actuelle et des générations à venir. C’est le moment d’employer des méthodes qui ont fait leurs preuves pour sauver des vies et de continuer à investir dans des systèmes de santé plus solides et plus résilients. »

La volonté des parents d’éviter les centres de santé par crainte d’une infection, les restrictions en matière de transport, la suspension ou la fermeture des services et des installations, le manque d’agents de santé induit par la réaffectation du personnel ou la peur d’une infection en raison de la pénurie d’équipements de protection individuelle, tels que des masques et des gants, ainsi que des difficultés financières plus importantes constituent les principales causes des perturbations observées dans les services de santé d’après les réponses des pays qui ont participé aux enquêtes menées par l’UNICEF et l’OMS. L’Afghanistan, la Bolivie, le Cameroun, la Libye, Madagascar, le Pakistan, la République centrafricaine, le Soudan et le Yémen font partie des pays les plus durement touchés.

Sur ces pays, sept enregistraient des taux élevés de mortalité infanto-juvénile supérieurs à 50 décès pour 1 000 naissances vivantes chez les enfants de moins de 5 ans en 2019. En Afghanistan, pays dans lequel un enfant de moins de 5 ans sur 17 est décédé en 2019, le Ministère de la santé a signalé que la fréquentation des centres de santé avait considérablement baissé. La peur de contracter la COVID-19 pousse les familles à faire l’impasse sur les soins prénatals et postnatals, ce qui expose les femmes enceintes et les nouveau-nés à des risques accrus.

Même avant la COVID-19, les nouveau-nés présentaient un risque élevé de décès. En 2019, un nouveau-né mourait toutes les 13 secondes. De plus, 47 % de l’ensemble des décès d’enfants de moins de 5 ans survenaient durant la période néonatale, contre 40 % en 1990. Compte tenu des perturbations importantes qui frappent les services essentiels de santé, les nouveau-nés pourraient faire face à un risque bien plus élevé de décès. Par exemple, au Cameroun, pays dans lequel un nouveau-né sur 38 est mort en 2019, l’enquête de l’UNICEF a montré que les services essentiels de soins néonatals, d’examens anténatals, de soins obstétriques et de soins postnatals étaient perturbés à 75 %, selon les estimations.

En mai, la première modélisation réalisée par l’Université Johns Hopkins a montré que près de 6 000 enfants supplémentaires risquaient de mourir chaque jour en raison des perturbations liées à la COVID-19.

Ces rapports et ces enquêtes soulignent la nécessité de prendre des mesures immédiates afin de rétablir et d’améliorer les services d’obstétrique et les services anténatals et postnatals pour les mères et les bébés, ce qui inclut la nécessité de disposer d’agents de santé qualifiés pour s’occuper d’eux lors de l’accouchement. De même, il est important de dissiper les craintes des parents et de les rassurer.

« La pandémie de COVID-19 met sérieusement en péril les progrès accomplis sur plusieurs années pour prévenir les décès évitables d’enfants », déplore Muhammad Ali Pate, Directeur mondial Santé, nutrition et population à la Banque mondiale. « Il est essentiel de protéger les services vitaux qui ont joué un rôle déterminant pour réduire la mortalité infantile. Nous continuerons de travailler avec les gouvernements et nos partenaires afin de renforcer les systèmes de soins de santé de manière à veiller à ce que les mères et les enfants reçoivent les services dont ils ont besoin. »

« Ce nouveau rapport met en avant les progrès constants enregistrés à l’échelle mondiale pour réduire la mortalité infantile », indique John Wilmoth, Directeur de la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. « En plus de souligner les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les interventions essentielles à la santé des enfants, il attire l’attention sur la nécessité de combler les profondes inégalités en matière de survie et de santé de l’enfant. »

Téléchargez les photos, le b-roll et le rapport complet et les données sur les estimations en matière de mortalité infanto-juvénile **ici.**** Pour consulter l’enquête de l’UNICEF sur les perturbations induites par la COVID-19, cliquez ici.**

Ces liens seront disponibles à partir du 9 septembre, 00 h 01 GMT.

Page d’accueil du rapport principal : https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/

Ensembles de données : https://data.unicef.org/resources/dataset/child-mortality/

Site thématique : https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/

À propos du Groupe interorganisations des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité juvénile

Le Groupe interorganisations pour l’estimation de la mortalité juvénile a été formé en 2004 dans le but de partager les données sur la mortalité de l’enfant, d’améliorer les méthodes d’estimation de la mortalité de l’enfant, de rendre compte des progrès accomplis au niveau des objectifs de survie de l’enfant et d’améliorer la capacité des pays à offrir en temps voulu des estimations correctement évaluées sur la mortalité infantile. Le Groupe, dirigé par l’UNICEF, compte parmi ses membres l’Organisation mondiale de la Santé, le Groupe de la Banque mondiale et la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.childmortality.org/.

