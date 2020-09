La COVID-19 creusera l’écart de pauvreté entre femmes et hommes, selon ONU Femmes et PNUD

La pandémie plongera 47 millions de femmes et de filles supplémentaires sous le seuil de pauvreté, annulant ainsi des décennies de progrès.

New-York, Etats-Unis – La crise de la COVID-19 va considérablement augmenter le taux de pauvreté des femmes et creuser l’écart entre les hommes et les femmes vivant dans la pauvreté, selon de nouvelles données publiées aujourd’hui par ONU Femmes et le PNUD.

Le taux de pauvreté des femmes devait diminuer de 2,7 % entre 2019 et 2021, mais des projections indiquent désormais une augmentation de 9,1 % en raison de la pandémie et de ses répercussions.

Réalisées par le Pardee Center for International Futures de l’Université de Denver à la demande d’ONU Femmes et du PNUD, ces projections révèlent que si pandémie aura un impact sur la pauvreté mondiale en général, les femmes seront touchées de manière disproportionnée, en particulier celles en âge de procréer. D’ici 2021, pour 100 hommes âgés de 25 à 34 ans vivant dans l’extrême pauvreté (disposant de 1,90 dollar ou moins par jour pour vivre), on comptera 118 femmes, un écart qui devrait se creuser davantage pour atteindre 121 femmes pour 100 hommes d’ici 2030.

« L’augmentation de l’extrême pauvreté chez les femmes, en particulier à ces deux stades de leur vie, témoigne de profondes lacunes dans la manière dont nous avons construit nos sociétés et nos économies », a déclaré la Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

« Nous savons que les femmes assument la majeure partie des responsabilités familiales; elles gagnent moins, épargnent moins et occupent des emplois plus précaires – en fait, dans l’ensemble, l’emploi des femmes est 19 % plus menacé que celui des hommes. Les preuves dont nous disposons ici, qui attestent de nombreuses inégalités, sont essentielles à la mise en place d’une action rapide et réparatrice plaçant les femmes au cœur de la reprise post-pandémie », a-t-elle ajouté.

Les données, résumées dans le rapport d’ONU Femmes intitulé From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19 (PDF en anglais) montrent également que la pandémie fera basculer 96 millions de personnes dans l’extrême pauvreté d’ici 2021, dont 47 millions de femmes et de filles. Ce qui portera à 435 millions le nombre total de femmes et de filles vivant dans l’extrême pauvreté, les projections montrant que ce chiffre ne retrouvera pas son niveau d’avant la pandémie avant 2030.

La pandémie compromet sérieusement les perspectives d’élimination de l’extrême pauvreté d’ici la fin de la décennie en cours. Et la réalité pourrait être encore plus sombre, car ces projections faisant état d’une augmentation des taux de pauvreté chez les femmes et les filles ne prennent en compte que la révision à la baisse du produit intérieur brut (PIB), à l’exclusion d’autres facteurs – tels que le fait pour certaines femmes de quitter le marché du travail pour s’occuper des enfants – qui pourraient également influer sur la répartition par sexe de la pauvreté.

« Plus de 100 millions de femmes et de filles pourraient échapper à la pauvreté si les pouvoirs publics mettent en œuvre une stratégie globale visant à améliorer l’accès à l’éducation et à la planification familiale, à promouvoir l’équité et l’égalité salariales et à élargir la couverture des transferts sociaux », a rappelé Achim Steiner, Administrateur du PNUD.

« Les femmes sont les plus touchées par la crise de la COVID-19, car elles sont plus susceptibles de perdre leur source de revenus et moins susceptibles d’être couvertes par les mesures de protection sociale. Investir dans la réduction des inégalités entre les sexes est donc une démarche non seulement intelligente et d’un coût abordable, mais aussi un choix urgent que les gouvernements peuvent faire pour inverser l’impact de la pandémie sur la réduction de la pauvreté », a-t-il ajouté.

Les effets de la pandémie pousseront à revoir les prévisions de l’extrême pauvreté d’une région à l’autre. Comptant 59 % des femmes pauvres de la planète, la région de l’Afrique subsaharienne continuera d’abriter le plus grand nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans le monde. D’autre part, après avoir réalisé des progrès considérables dans la réduction de la pauvreté ces dernières années, l’Asie du Sud devrait connaître une résurgence de l’extrême pauvreté. D’ici 2030, pour 100 hommes âgés de 25 à 34 ans vivant dans la pauvreté dans cette région, on comptera 129 femmes pauvres, contre 118 en 2021.

Ces chiffres sont certes alarmants, mais l’étude estime qu’il ne faudrait que 0,14 % du PIB mondial (soit 2 000 milliards de dollars) pour éradiquer l’extrême pauvreté dans le monde d’ici 2030, et 48 milliards de dollars pour réduire l’écart de pauvreté entre les hommes et les femmes. Toutefois, le nombre réel de pauvres pourrait être beaucoup plus élevé au final, surtout si les pouvoirs publics n’agissent pas – ou le font trop tardivement.

La hausse constante d’autres inégalités préexistantes entre les sexes aura également un impact sur ces chiffres. Les femmes sont employées dans certains des secteurs les plus touchés, dont l’hébergement, la restauration et le travail domestique. Elles ont été particulièrement vulnérables aux licenciements et à la perte de sources de revenus. Selon les estimations de l’Organisation internationale du travail (OIT), en juin 2020, 72 % des travailleurs domestiques dans le monde avaient perdu leur emploi à cause de la COVID-19. Femmes et hommes s’occupent plus des tâches ménagères et de la garde des enfants et des membres de la famille pendant la période de confinement, mais la plus grande part du travail revient toujours aux femmes et aux filles.

Un recul des progrès n’est pas inévitable. Les mesures recommandées pour empêcher que les femmes restent en permanence à la traîne du fait de la pandémie incluent la lutte contre la ségrégation professionnelle, les écarts de rémunération entre les sexes et l’insuffisance de l’accès à des services abordables de garde d’enfants ; l’adoption de programmes de soutien économique aux femmes vulnérables dans les pays ; le renforcement des mesures de protection sociale ciblant les femmes et les filles ; et le développement de la recherche et la mise à disponibilité de données sur les effets sexospécifiques de la COVID-19.

