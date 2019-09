La cooperación Sur-Sur nos acelera hacia el desarrollo sostenible

La cooperación entre países en desarrollo, conocidos como el “sur global”, es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y luchar contra el cambio climático. Una nueva herramienta de inteligencia artificial fue lanzada este jueves en la ONU para contribuir a generar alianzas e intercambiar soluciones exitosas en América Latina y el resto del planeta.

La colaboración entre países del sur global ofrece un "camino único" que nos acelera hacia los objetivos clave de desarrollo sostenible para 2030, dijo el jueves el Secretario General de la ONU, en un evento conmemorativo por el día Internacional de la Cooperación Sur-Sur.

Este año la celebración, que tiene lugar cada 12 de septiembre, es particularmente significativa, ya que sigue los compromisos internacionales contraídos en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de la ONU del Plan de Acción de Buenos Aires (BAPA+40) en marzo.

"Las últimas décadas han demostrado el poder de la cooperación Sur-Sur para avanzar en el desarrollo sostenible. Impulsada por un espíritu de solidaridad, respeto por la soberanía nacional y la igualdad de asociación, la cooperación Sur-Sur ha ofrecido soluciones concretas para los desafíos de desarrollo compartido ", dijo Antonio Guterres.

Agregó que las asociaciones entre países del sur han marcado un camino de progreso en el mundo en desarrollo: más niños reciben educación; las tasas de mortalidad infantil y materna se han reducido a casi la mitad; y se han visto fuertes reducciones en la pobreza extrema.

Además, las salidas de inversión extranjera directa del Sur ahora representan un tercio de todas esas inversiones, así como una cuarta parte del comercio mundial entre países en desarrollo.

El Secretario General sin embargo advirtió que, a pesar del progreso, el ritmo actualmente no es lo suficientemente rápido como para cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuando unos 2400 millones de personas, la mayoría habitantes del sur, no tienen un saneamiento adecuado, y más de 840 millones carecen de electricidad y agua potable.

"Estos son claros recordatorios de que incluso cuando los países obtienen mayores ganancias económicas, debemos trabajar para garantizar que la prosperidad se comparta más ampliamente", instó.

Los objetivos de Cooperación Sur-Sur incluyen fomentar la autosuficiencia de los países en desarrollo, aumentar la cantidad y mejorar la calidad del desarrollo y la cooperación internacional, fortalecer las capacidades tecnológicas y permitir que los países en desarrollo logren un mayor grado de participación internacional, entre otros.

Una guía para los países del sur

La oficina de la ONU especializada en este asunto publicó este jueves una guía de buenas prácticas para la implementación de la Cooperación Sur Sur, que ilustra las características de la cooperación efectiva al resaltar las necesidades y los objetivos de desarrollo específicos para cada país del Sur.

La publicación también describe la incorporación de la Cooperación Triangular, que la ONU define como colaboración donde los países donantes tradicionales y las organizaciones multilaterales facilitan las iniciativas Sur-Sur a través de la provisión de fondos, capacitación, gestión y sistemas tecnológicos y otras formas de apoyo.

El Secretario General dijo que estaba complacido de que las entidades de la ONU "estén desarrollando una estrategia para todo el sistema sobre la cooperación Sur-Sur y triangular".

La inteligencia artificial al servicio de la cooperación

Durante la celebración del Día Internacional, también se lanzó formalmente la “Galaxia sur-sur”, una plataforma digital global de intercambio de conocimientos y asociación que está destinada a apoyar de manera más efectiva a los países del sur para conectarse, aprender y colaborar.

El Enviado Especial del Secretario General para la Cooperación sur-sur, Jorge Chediek, explicó a Noticias ONU que esta nueva base de datos consolida una serie de soluciones para los países en desarrollo y para el sistema de la ONU. Se trata de una plataforma de "próxima generación" que incluye algoritmos de inteligencia artificial, asegura.

“Uno de los grandes problemas para que la cooperación Sur-Sur sea más efectiva tiene que ver con la confrontación de la oferta y la demanda. La idea de Galaxy es establecer un mecanismo a través de la cual los países y las personas las organizaciones puedan incluir lo que pueden ofrecer y quien demande pueda tener acceso a todo lo que está disponible. Eso permitirá entonces** remover una de las grandes barreras que es la información**”, aseguró el enviado.

Chediek informó que ya hay miles de experiencias en la plataforma y apenas se encuentra en su etapa de lanzamiento, y que se trata de la primera vez en que se utilizará un algoritmo de inteligencia artificial para identificar coincidencias entre la oferta y la demanda, y hacer “un pareo”.

“Por lo pronto 15 organizaciones de las Naciones Unidas han incluido sus bases de datos, así como varios actores no gubernamentales y académicos. Tenemos mucha de confianza que Galaxy va a ser un mecanismo para remover obstáculos institucionales y promover la incorporación de más experiencia al capital global de cooperación Sur-Sur”, aseguró el enviado especial.

El papel de los países del sur en la lucha contra el cambio climático

La nueva herramienta también ayudará a facilitar los intercambios de soluciones efectivas, entre ellas, las que influyen en la crisis climática.

“Muchos países del sur han desarrollado experiencias muy exitosas en lo que es mitigación y adaptación en todos los casos con tecnologías y organizaciones sociales que son relevantes para otros países en desarrollo. En el sur tenemos excelentes ejemplos de países que están haciendo transformaciones de su matriz energética con gran velocidad hacia energías renovables con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también están transfiriendo esa tecnología a otros países”, asegura Jorge Chediek.

“La idea es promover justamente la adopción masiva de tecnología de energía solar para completar la electrificación en el mundo. Tenemos todavía más de mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y para muchos de ellos la energía solar es la mejor respuesta desde el punto de vista tecnológico financiero y ambiental. La Alianza Solar liderada por India está justamente buscando la remoción de mecanismos institucionales, la movilización de recursos y la difusión de tecnologías para que esto se haga una realidad a partir del ejemplo de la propia India que lo está haciendo en forma masiva y que ha logrado sacar de la pobreza a 271 millones de personas en los últimos diez años”, explica en enviado.

Jorge Chediek, nativo de Argentina, afirma que América Latina es la región que tiene el mayor desarrollo en lo que tiene que ver con la cooperación Sur-Sur y que esto será vital para que los países de la región cumplan con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París.

“Tenemos modelos por ejemplo muy exitosos de prevención de desastres y de respuestas a desastres naturales. Eso es un efecto del cambio climático y existen redes muy desarrolladas en América Latina para el intercambio de experiencias y también para apoyar unos a otros. En respuesta a ese tipo de emergencias también hay una gran colaboración creciente en la adaptación de energías renovables tanto con soluciones tecnológicas como una dimensión muy importante en nuestra región sobre marcos regulatorios”, dice.

Todos podemos hacer cooperación Sur Sur

El enviado especial asegura que la región latinoamericana debe dar el ejemplo de cómo la cooperación puede realmente ayudar a acortar el camino al desarrollo y encontrar respuestas comunes, especialmente al contar con el beneficio de la afinidad lingüística.

“Hay mucho hecho y realmente muchas veces no lo reconocemos porque no son noticias de primera plana de los periódicos, pero hay mucho hecho y hay mucho más por hacer y lo que quisiera es mandar el mensaje de que todos nosotros podemos hacer cooperación Sur-Sur. Lo podemos hacer a través promoviéndolo en las organizaciones que participamos**, teniendo la curiosidad intelectual de buscar cómo las respuestas a nuestros problemas las están generando países en condiciones similares**, no sólo como las están tratando desde los países del norte. Busquemos entonces de esa manera las respuestas y las soluciones entre todos que vamos a llegar más rápido porque al trabajar juntos vamos a llegar más lejos y vamos a ser más productivos y más sostenibles”, concluyó.