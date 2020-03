La coopération internationale de la Suisse prouve son efficacité: Rapport final sur la mise en œuvre du message 2017–2020

Madame la Présidente du Conseil national,

Alors que la période 2017–2020 de la coopération internationale (CI) de la Suisse touche bientôt à sa fin, il est temps de voir quels objectifs ont été atteints et quelles mesures se sont révélées efficaces. Les analyses d’impact réalisées sur place et les évaluations indépendantes le montrent: les objectifs fixés ont pour l’essentiel été atteints et nos programmes ont obtenu l’impact visé. La CI de la Suisse a contribué à sauver des vies, à donner accès aux soins de santé et à l’éducation à des personnes vivant dans la pauvreté, à créer des perspectives économiques, à protéger l’environnement et les moyens de subsistance, à renforcer la résilience face aux crises climatiques, économiques et financières et à promouvoir la démocratie, la paix et le respect des droits de l’homme.

Des défis globaux comme le changement climatique, l’insécurité alimentaire, une gestion de l’eau transfrontalière déficiente, les épidémies, le chômage et les conflits armés menacent toutefois de réduire à néant les progrès accomplis. Pour pallier ces risques et assurer un développement durable, la CI mise aujourd’hui comme hier sur des solutions innovantes, ce qui favorise aussi la sécurité et la prospérité de notre pays.

Pour être efficaces, les actions de la CI doivent être en phase avec les priorités des pays prioritaires et partenaires et être intégrées dans un cadre d’action international. L’Agenda 2030 de développement durable constitue ce cadre universel. La CI de la Suisse aide les pays partenaires et les pays prioritaires à atteindre leurs objectifs de développement. Ces dernières années, la coopération multilatérale a gagné en importance, offrant à la CI un plus grand effet de levier. En revanche, la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme subissent une pression de plus en plus forte, ce qui représente un défi de taille pour la CI et pour la Suisse elle-même, étant donné l’importance que revêtent un ordre international juste et la coexistence pacifique des peuples pour notre pays.

Ce rapport final s’aligne sur les objectifs d’efficacité inscrits dans le message et s’appuie sur les résultats de la période 2016–2019. Il traite en outre les trois volets pour lesquels la mission de la CI a été précisée par des arrêtés fédéraux parlementaires et par une motion de la Commission de politique extérieure du Conseil des États (CPE-CE): renforcer la mesure de l’efficacité à l’aide d’évaluations externes, lier stratégiquement la CI et la politique migratoire, et prioriser la thématique de la montagne.

Le système de mesure de l’efficacité de la CI a été consolidé ces dernières années.

Suite à un examen mené en 2018, le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a décerné une bonne note à la Suisse. Bien que leurs actions soient généralement efficaces, la DDC, la DSH et le SECO procèdent à l’examen critique des résultats moins satisfaisants. À travers divers exemples relayés dans ce rapport, nous montrons comment nous gérons les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de nos projets et quels sont les enseignements que nous en tirons.

La CI a traité de manière ciblée les causes des conflits et de la migration avec des programmes visant à améliorer les conditions de vie, les perspectives économiques et la situation d’emploi des populations défavorisées, à favoriser une bonne gouvernance dans les pays prioritaires et à promouvoir la paix.

Le thème de la migration a été pris en compte dans toutes les nouvelles stratégies de coopération et considéré comme partie intégrante de la coopération et du dialogue politique lors de la conclusion de nouveaux accords-cadres.

Avec le présent rapport final, le Conseil fédéral propose de classer la motion de la CPE-CE 16.3624, qui demandait de prioriser la thématique de la montagne lors de la mise en œuvre du message sur la coopération internationale 2017–2020. Forte du savoir-faire et de la somme d’expériences de ses propres régions de montagne, souvent de petites tailles, la Suisse s’est mobilisée pour améliorer les conditions de vie de populations confrontées à des défis structurels similaires.

Parmi les partenaires importants de la CI suisse figurent les gouvernements et les autorités des pays prioritaires, mais aussi des organisations multilatérales comme l’ONU et des banques de développement, le secteur privé, des organisations non gouvernementales (ONG) et les milieux scientifiques. Durant la période 2017–2020, nous avons intensifié la collaboration avec le secteur privé moyennant l’implication et la promotion d’entreprises locales et la conclusion de partenariats avec des sociétés suisses actives dans le domaine du développement durable.

Les mesures de la CI ne suffisent toutefois pas à elles seules à assurer un développement durable: la durabilité est une thématique qui va bien au-delà de la CI. Les pays en développement étant souvent concernés plus fortement par la question de la cohérence des politiques, la CI s’emploie à identifier les conflits d’objectifs avec d’autres dimensions politiques – par exemple en ce qui concerne les flux financiers et la fiscalité, le commerce, les investissements, l’environnement ou encore la santé – et à y apporter les solutions les plus cohérentes. À ce titre, l’Agenda 2030 fait office de cadre de référence clé.

En février 2011, le Parlement avait décidé de porter l’aide publique au développement (APD) de la Suisse à 0,5% du revenu national brut (RNB) d’ici 2015. En raison du programme de stabilisation 2017–2019, le message 2017– 2020 a toutefois tablé sur un taux de 0,48%.

Dans le budget 2018, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé d’opérer encore d’autres coupes dans les moyens alloués à la CI. Selon les estimations disponibles, le taux d’APD s’élèvera en moyenne à 0,46% pour la période 2017–2020.

Fin 2020, nous bouclerons la période de quatre ans couverte par le présent message sur un bilan globalement positif, tout en préparant déjà l’avenir: avec le prochain message sur la stratégie de coopération internationale 2021–2024 (stratégie CI 2021–2024), la CI de la Suisse s’emploiera à tirer pleinement parti de ses succès, à renforcer son efficacité et à cibler davantage son action en termes géographiques et thématiques. À cette fin, la DDC, la DSH et le SECO maintiendront leur stratégie commune et leur complémentarité opérationnelle. Grâce à ces efforts conjoints et à d’autres adaptations, la Suisse continuera à contribuer efficacement à l’avènement d’un monde en paix, libéré de la pauvreté et résolument engagé sur la voie du développement durable.

