La Banque africaine de développement organise une rencontre régionale de sensibilisation à la nutrition pour les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale

Le 24 juin 2019, la Banque africaine de développement tiendra, en collaboration avec ses partenaires, une rencontre régionale de sensibilisation à la nutrition pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale. La rencontre permettra de présenter les moyens nécessaires à une maîtrise des infrastructures de la matière grise de l’Afrique grâce à des investissements judicieux dans la nutrition, capables de catalyser la croissance socio-économique et renforcer la prospérité de ces pays.

Cette rencontre est la première d’une série de rencontres d’information régionales destinées à passer en revue la stratégie de nutrition de la Banque, à sensibiliser aux réalisations du plan, à accroître la collaboration intersectorielle et à mettre en lumière le rôle crucial de la haute direction et du personnel de la Banque et de ses parties prenantes externes dans la réalisation de sa vision.

La rencontre réunira les dirigeants et le personnel de la Banque, les partenaires des secteurs public et privé ainsi que les institutions bilatérales. Elle se tiendra de 9h30 à 13h30 dans l’Auditorium du CCIA de la Banque africaine de développement, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Au cours des dernières années, la nutrition a été l’un des domaines d’intervention de la Banque, en relation avec ses cinq priorités stratégiques « High 5 ».

En décembre 2018, la Banque a lancé son Plan d’action multisectoriel pour la nutrition 2018-2025, s’engageant à augmenter la part de ses investissements, bénéfiques pour la nutrition, dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, du social et de la santé. L’objectif de ce plan consiste à réduire de 40% le retard de croissance des enfants africains de moins de 5 ans d’ici à 2025.