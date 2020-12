L’UNICEF lance le Tableau de bord du marché des vaccins contre la COVID-19

NEW YORK, le 21 décembre 2020 – En tant que coordonnateur des achats et spécialiste de la passation des marchés désigné du COVAX, l’UNICEF a lancé le Tableau de bord du marché des vaccins contre la COVID-19 – un outil interactif destiné à permettre aux pays, aux partenaires et aux acteurs du secteur de suivre l’évolution du marché des vaccins contre la COVID-19, en constante mutation, ainsi que les efforts de la Facilité COVAX pour veiller à ce que chaque pays à travers le monde jouisse d’un accès juste et équitable à ces vaccins.

La première version de ce tableau de bord fournit une présentation régulièrement mise à jour des activités de recherche et de développement à l’échelle mondiale, des capacités de production projetées, des accords d’approvisionnement bilatéraux et multilatéraux annoncés publiquement, ainsi que des niveaux de prix signalés.

Une fois terminé l’appel d’offres conjoint de l’UNICEF et de l’OPS pour le compte de la Facilité COVAX, ce tableau de bord sera enrichi de manière à donner de la visibilité sur les progrès enregistrés en vue de la réalisation de l’objectif de la Facilité COVAX de fournir 2 milliards de doses de vaccins d’ici à la fin de l’année 2021. En 2021, le tableau de bord fournira des informations actualisées sur l’avancement des achats réalisés par l’UNICEF et d’autres acheteurs participant à la Facilité COVAX. Il permettra également de suivre les livraisons effectuées par l’UNICEF et d’autres acheteurs nationaux et institutionnels participant.

Le Tableau de bord du marché des vaccins contre la COVID-19 témoigne de l’engagement ferme de l’UNICEF à l’égard de la transparence, l’organisation étant consciente qu’il est essentiel de faire circuler librement les informations et de corriger l’asymétrie de l’information pour renforcer l’efficacité des marchés.

À propos de COVAX

COVAX est le pilier « vaccins » du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Il est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du vaccin, et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui travaillent en partenariat avec les producteurs de vaccins des pays développés et des pays en développement ainsi qu’avec l’UNICEF, la Banque mondiale, des organisations de la société civile et d’autres acteurs COVAX est la seule initiative mondiale à œuvrer avec les gouvernements et les producteurs afin de garantir que les vaccins contre la COVID-19 seront rapidement disponibles dans le monde entier, pour toutes les économies, quels que soient leurs moyens financiers.

