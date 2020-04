L’UNESCO lance le hackathon CodeTheCurve en faveur de solutions numériques face au COVID-19

L'UNESCO, en partenariat avec les sociétés IBM et SAP, a lancé le hackathon CodeTheCurve afin d’aider les jeunes innovateurs, les scientifiques et les concepteurs de données du monde entier à développer des solutions numériques pour lutter contre la pandémie COVID-19.

Outre son impact terrible sur la santé de milliers de personnes, la crise COVID-19 a des effets profonds sur les sociétés, du partage d'informations fiables à l'éducation, avec des fermetures d'écoles qui touchent actuellement plus de 1,5 milliard d'élèves à travers la planète. « La résolution de cette crise planétaire sans précédent exigera l’expertise collective et l’imagination de chacun d’entre nous », a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

« Nous savons qu'il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le monde entier qui ont des idées nouvelles et innovantes sur la façon dont la technologie peut nous aider à faire face à la pandémie mais ils ont besoin d'un soutien pour les concrétiser. Grâce à ce hackathon, en association avec nos partenaires, nous espérons contribuer à faire de ces idées une réalité », a-t-elle ajouté.

CodeTheCurve est organisé en deux phases : un concours vidéo d'idées sera suivi d'un hackathon entre la quarantaine d’équipes sélectionnées. Le hackathon s’achèvera le 30 avril prochain. Les équipes participantes travailleront sur l'un des trois thèmes suivants : assurer un apprentissage continu ; gestion des données et information ; le présent et l'avenir : questions de société et de santé.

« Avec autant de jeunes actuellement à la maison en raison de la fermeture des écoles due au COVID-19, 183 pays touchés et un besoin d'éducation pratique, ludique et virtuelle, l'équipe IBM Z est ravie de lancer CodeTheCurve avec l'UNESCO, SAP et nos collaborateurs. Donner aux jeunes les moyens d'acquérir des compétences technologiques, l'esprit d'entreprise, le développement professionnel et le mentorat est vraiment la recette secrète pour inciter le monde à passer du statut de consommateur de technologie à celui de créateur, de fabricant et d'exécutant habilité par la technologie », déclare Melissa Sassi, responsable mondiale pour IBM Z Global Student Hub & IBM Hyper Protect Accelerator.

Les « hackers » participants bénéficieront de l'expérience de présentation de leurs solutions innovantes par des organisations pertinentes et solidaires qui ont été réunies sous les auspices de CodeTheCurve. Les équipes sélectionnées pourront bénéficier d'une série de webinaires et de kits d'activités proposés par des organisations partenaires, telles qu'IBM, SAP, FOSSASIA et iHackOnline.

« En ces temps inédits, nous devons donner aux jeunes innovateurs les moyens de s'engager dans la recherche de solutions à cette crise », déclare Claire Gillissen-Duval, directrice de la responsabilité sociale des entreprises EMEA et co-fondatrice de la Semaine africaine du code chez SAP. « Fidèles à la vision de SAP pour aider le monde à mieux fonctionner et améliorer la vie des gens, nos collègues soutiendront résolument le hackathon CodeTheCurve en encadrant les participants ».

L'initiative CodetheCurve est soutenue par l'UNESCO, IBM et SAP, ainsi que par la généreuse contribution de TruChallenge.co.uk, AngelHack, iHackOnLine et avec la collaboration de Pamplemousse Communication.

L'initiative s'appuie sur les efforts déployés de longue date par l'UNESCO pour favoriser les compétences numériques et le développement professionnel des jeunes, en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes femmes conceptrices et développeuses de logiciels.