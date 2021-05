L’UEFA et le HCR s’associent en soutien aux réfugiés

L’UEFA, l’Union des associations européennes de football, et le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont signé cette semaine un protocole de coopération visant à faciliter l’accès des réfugiés au sport et à renforcer leur intégration sociale.

Selon ce protocole, les deux organisations s’engagent à mettre en œuvre des initiatives à long terme en vue d’apporter leur soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées internes en mettant à profit le pouvoir transformateur du football pour leur venir en aide, faire respecter leurs droits et renforcer leur intégration dans leurs communautés d’accueil.

Le partenariat encouragera également une étroite coopération sur le terrain entre les associations membres de l’UEFA et les bureaux du HCR à travers l’Europe.

« Durant chacune de mes visites à travers le monde pour le HCR, dans des camps et des sites de réfugiés, des villes et des villages, je constate que le football a l’extraordinaire capacité de rassembler les gens autour d’une passion commune. Dans le cadre de son partenariat avec l’UEFA, nous souhaitons exploiter le pouvoir du football afin de connecter les personnes déracinées et leurs communautés d’accueil », a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

Pour le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, le protocole de coopération « est un moyen efficace de renforcer la pratique du football en tant qu’outil puissant pour favoriser l’inclusion durable des réfugiés et améliorer la cohésion sociale. Le partenariat avec le HCR s’appuie sur le travail déjà considérable effectué par l’UEFA dans ce domaine, notamment par le biais des initiatives et des programmes de la Fondation de l’UEFA « Foundation for Children ». Par ailleurs, nos activités conjointes amélioreront concrètement la vie quotidienne des réfugiés et des personnes déplacées internes. »

Michele Uva, directeur de l’UEFA en charge des questions liées au football et à la responsabilité sociale, a ajouté que « le partenariat institutionnel avec le HCR souligne l’engagement de l’UEFA envers le nouveau pilier « Responsabilité » récemment ajouté à la stratégie de l’UEFA et à ses politiques spécifiques de « soutien et d’inclusion des réfugiés », qui reflètent notre responsabilité de garantir le soutien du football européen à ces questions essentielles pour la société civile. »

Consulter la version complète du protocole de coopération.

Contacts médias :