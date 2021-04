L'équité vaccinale est le « défi de notre temps », déclare le chef de l'OMS, alors que les gouvernements appellent à la solidarité

Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a presque doublé au cours des deux derniers mois, la distribution inégale des vaccins n'est pas seulement un scandale moral, mais aussi un échec économique et épidémiologique, a déclaré vendredi le chef de l'agence de santé des Nations Unies lors d'une réunion ministérielle extraordinaire du Conseil économique et social (ECOSOC).

Le sommet - qui s'est tenu en format virtuel sur le thème « Un vaccin pour tous » - a réuni des hauts fonctionnaires des Nations Unies, des gouvernements, des entreprises, de la communauté scientifique et de la société civile, qui ont exploré les moyens de garantir l'égalité d'accès au vaccin en tant que bien public mondial, et de renforcer la préparation des pays à sa distribution.

« L'équité en matière de vaccins est le défi de notre temps », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son discours d'ouverture. « Et nous sommes en train d'échouer », a-t-il déploré.

De fortes disparités

Pour enfoncer le clou, il a indiqué que sur les 832 millions de doses de vaccin administrées, 82 % sont allées à des pays à revenu élevé ou intermédiaire supérieur, tandis que seulement 0,2 % ont été envoyées à leurs homologues à faible revenu. Rien que dans les pays à revenu élevé, une personne sur quatre a reçu un vaccin, un ratio qui chute précipitamment à 1 sur 500 dans les pays plus pauvres.

La propagation rapide des variantes, l'utilisation incohérente et l'assouplissement prématuré des mesures de santé publique, la lassitude à l'égard des restrictions sociales et l'inégalité « dramatique » de la couverture vaccinale sont autant de facteurs qui ont conduit à un pic alarmant de nouveaux cas et de décès, a déclaré le Directeur général de l’OMS.

Un partenariat, pas du favoritisme

« L'heure est au partenariat, pas au favoritisme », a souligné le Dr Tedros.

« Nous avons les outils nécessaires pour mettre fin à cette pandémie », a-t-il ajouté. L'accélérateur d'accès aux outils contre la Covid-19, créé par l'OMS et ses partenaires, ainsi que le dispositif COVAX, peuvent éviter les erreurs du passé - lorsque le monde, il y a 40 ans, a tardé à déployer des antirétroviraux salvateurs dans les pays pauvres pendant la crise du VIH et du sida.

Aujourd'hui, même si le COVAX a distribué 40 millions de doses à 100 pays, c'est loin d'être suffisant, a-t-il fait valoir. L'OMS s'attendait à distribuer 100 millions de doses à ce jour. Certains pays n'ont rien reçu, d'autres n'en ont pas reçu assez, et d'autres encore ne reçoivent pas la deuxième série de doses à temps. « Le problème n'est pas de sortir les vaccins du COVAX », a-t-il assuré. « Le problème est de les faire entrer », a-t-il précisé.

L'OMS travaille avec Gavi, l'Alliance pour les vaccins et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies afin d'augmenter la production et l'approvisionnement, a-t-il précisé. Un groupe de travail sur la fabrication due COVAX a été créé et, fait prometteur, un nouveau partenariat pour la fabrication en Afrique va être mis en place par l'Union africaine. Il vise à créer cinq centres de production de vaccins sur le continent, en commençant par trois installations d'ARNm au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud. L'OMS développe également une capacité réglementaire régionale par le biais de l'Agence africaine des médicaments.

Le Soudan est le premier pays de la région MENA à recevoir des vaccins Covid-19 dans le cadre de l'initiative COVAX visant à garantir un accès équitable pour tous. .

M. Tedros a appelé les pays disposant de suffisamment de vaccins pour couvrir leur population « plusieurs fois » à faire des dons immédiats au COVAX. Plus généralement, il est essentiel d'explorer toutes les possibilités de stimuler la production - y compris les licences volontaires, les pools technologiques et la renonciation à certaines dispositions relatives à la propriété intellectuelle - et d'investir dans la fabrication locale de vaccins.

L'OMS continuera à fournir une assistance technique et à ajouter des bases de fabrication en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Jamais, au cours de ses 75 ans d'existence, le rôle des Nations Unies n'a été aussi important. « Nous ne pouvons pas vaincre ce virus un pays à la fois », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons le faire qu'avec un effort mondial coordonné, fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de partage », a ajouté le chef de l’ONU.

OMC : des solutions pratiques

Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a qualifié ces disparités de « moralement inadmissibles ». S'attaquer à l'iniquité est une tâche qui confronte le monde à de redoutables obstacles techniques, logistiques, politiques et politiques.

Toutefois, ces obstacles peuvent être surmontés de manière pratique et empirique. Bien que l'impulsion de conserver l'approvisionnement soit compréhensible, il ne suffit pas de garantir la sécurité personnelle. « Nous devons trouver un moyen de partager », a-t-elle insisté.

Un récent événement de l'OMC sur l'équité en matière de vaccins a donné lieu à des conclusions encourageantes, a-t-elle ajouté, indiquant clairement qu'il existe un potentiel inexploité dans les pays en développement pour accroître la production et que des ressources sont disponibles pour financer de tels investissements. Les membres de l'OMC ont réduit les restrictions à l'exportation de 109 dans près de 90 pays, à 51 dans 62 pays, et avec un engagement pragmatique, a-t-elle dit, ils peuvent trouver des moyens de répondre aux préoccupations en matière de droits de propriété intellectuelle.

La couverture universelle : la seule issue

Munir Akram, président de l'ECOSOC, a souligné qu'en plus d'être un impératif moral, la couverture vaccinale universelle est la seule issue réaliste à la pandémie.

Le diplomate pakistanais a appelé à accélérer la production, à régler les questions de propriété intellectuelle, à soutenir les systèmes de santé fragiles des pays en développement, à supprimer les restrictions à l'exportation et, surtout, à financer l'accélérateur ACT et le mécanisme COVAX de l'OMS. Des mesures décisives en faveur de l'accès universel sont une condition préalable à la reprise économique, a-t-il assuré.

Le multilatéralisme à son meilleur

« Aucun sujet n'est aussi pertinent ou pertinent pour le monde d'aujourd'hui que celui des vaccins », a déclaré Volkan Bozkir, président de l'Assemblée générale. « Nos efforts n'ont pas été parfaits », a-t-il reconnu. « Nous devons terminer ce que nous avons commencé », a-t-il insisté.

Le diplomate turc a pressé les gouvernements de s'engager à nouveau en faveur des principes de solidarité humaine et de coopération, soulignant que les progrès réalisés à ce jour sont le résultat de la collaboration des pays avec des centaines d'entreprises et des milliers de scientifiques - « le multilatéralisme à son meilleur ».

En vue d'atteindre l'objectif des « vaccins pour tous », il a également exhorté les pays à accroître les ressources du COVAX, à investir dans la recherche, la production et la distribution de vaccins, à faire don de vaccins aux pays dans le besoin et à lutter contre la désinformation afin de s'assurer que tout le monde est informé des avantages de l'inoculation.

« Il incombe aux Nations Unies et à leurs États membres de donner suite à ces demandes », a souligné le Président de l’Assemblée générale.