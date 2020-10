L’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation Wikimedia élargissent l’accès aux informations fiables sur la COVID-19 sur Wikipédia

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un engagement commun des deux organisations à veiller à ce que chacun ait accès à des renseignements essentiels sur la santé publique à propos de la pandémie mondiale de coronavirus.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation Wikimedia, l’organisme à but non lucratif qui administre Wikipédia, ont annoncé aujourd’hui une collaboration visant à élargir l’accès du public aux informations les plus récentes et les plus fiables sur la COVID-19.

Cette collaboration permettra de mettre à disposition des informations fiables sur la santé publique dans le cadre d’une licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions à un moment où la COVID-19 ne cesse de revenir en force dans les pays et où la stabilité sociale dépend de plus en plus de la compréhension commune que le grand public a des faits.

Grâce à cette collaboration, des gens du monde entier auront accès sur Wikimedia Commons, une bibliothèque numérique d’images et d’autres éléments multimédias gratuits, à des infographies, à des vidéos et à d’autres éléments de santé publique produits par l’OMS et pourront les partager.

Armés de ces nouvelles ressources sous licence libre, les plus de 250 000 éditeurs bénévoles de Wikipédia pourront également étoffer et étendre la couverture COVID-19 du site, qui propose actuellement plus de 5 200 articles liés au coronavirus dans 175 langues. Ce contenu de l’OMS sera également traduit dans différentes langues nationales et régionales grâce au vaste réseau de volontaires sur lequel Wikipédia peut s’appuyer dans le monde.

« Un accès équitable à des informations fiables sur la santé est essentiel pour veiller à ce que la population soit informée et en sécurité pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. « Notre nouvelle collaboration avec la Fondation Wikimedia permettra d’élargir l’accès à des informations sanitaires fiables émanant de l’OMS pour de nombreux pays, dans plusieurs langues et indépendamment des appareils utilisés. »

Depuis le début de la pandémie, l’OMS a pris des mesures pour prévenir une « infodémie », qu’elle définit comme étant « une surabondance d’informations et une diffusion rapide de nouvelles, d’images et de vidéos trompeuses ou inventées de toutes pièces ».

Les rédacteurs de Wikipédia ont également été en première ligne pour prévenir la propagation des fausses informations autour du coronavirus en veillant à fonder les renseignements concernant la pandémie sur des sources fiables et à les mettre à jour régulièrement dans l’encyclopédie.

En mettant à la disposition d’un plus grand nombre de personnes des informations vérifiées sur la pandémie sur l’une des sources de connaissances les plus visitées au monde, les deux organisations entendent contribuer à ralentir cette infodémie et à faire en sorte que tout le monde ait accès à des informations vitales sur la santé publique.

« L’accès à l’information est essentiel pour des communautés en bonne santé et c’est ainsi qu’il convient de l’envisager », a déclaré Katherine Maher, la Directrice exécutive de la Fondation Wikimedia. « Cette affirmation est d’autant plus évidente en période de crise sanitaire mondiale où l’information peut avoir des conséquences susceptibles de bouleverser le cours de la vie. Toutes les institutions, depuis les gouvernements jusqu’aux organismes internationaux de santé, en passant par les instances scientifiques et Wikipédia, doivent assumer le rôle qui est le leur pour veiller à ce que chacun ait un accès équitable et digne de confiance aux connaissances en matière de santé publique, quels que soient le lieu où l’on habite et la langue que l’on parle. »

L’OMS a été le principal organisme international de santé appelé à piloter la riposte mondiale à l’épidémie de coronavirus. D’emblée, elle s’est attelée à mettre rapidement en place une coordination internationale, à renforcer la préparation et la riposte des pays et à accélérer la recherche et l’innovation. Aujourd’hui, au fil de l’évolution des connaissances sur la transmission et l’épidémiologie du virus, l’OMS continue de fournir des conseils essentiels et des recommandations de santé publique aux gouvernements, aux communautés et aux personnes du monde entier.

Dans un même temps, les rédacteurs bénévoles de Wikipédia, dont beaucoup sont issus des milieux médicaux, ont créé, mis à jour et traduit des articles pour l’encyclopédie reprenant des informations tirées de sources fiables sur la pandémie. Des études ont montré que Wikipédia, qui compte parmi les dix sites les plus visités à l’échelle mondiale, est l’une des sources les plus fréquemment consultées pour des informations sur la santé.

Pour le moment, les lecteurs ont accès sur Wikimedia Commons à la série d’infographies de l’OMS « en finir avec les idées reçues ». Les rédacteurs de Wikipédia peuvent également employer ces ressources, qui visent à corriger les idées reçues courantes à propos de la COVID-19, pour rédiger leurs articles.

Dans les prochains mois, la Fondation Wikimedia et l’OMS continueront de charger des ressources sur Wikimedia Commons et de collaborer avec les rédacteurs bénévoles de Wikipédia afin de mieux comprendre comment satisfaire les besoins d’information dans les articles de Wikipédia liés à la COVID‑19 et de voir en quoi les ressources fournies par l’OMS peuvent contribuer à combler les lacunes.

En outre, dans le cadre la licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions, d’autres organisations, personnes et sites Web peuvent plus facilement partager ces ressources sur leurs propres plateformes sans avoir à se préoccuper de restrictions plus rigides en matière de droit d’auteur.

À propos de l’Organisation mondiale de la Santé

L’Organisation mondiale de la Santé est l’organisme chef de file en matière de santé dans le système des Nations Unies. Fondée en 1948, l’OMS collabore avec 194 États Membres, dans six Régions et dans plus de 149 bureaux, pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables. Notre objectif pour 2019-2023 est de faire en sorte qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle, qu’un milliard de personnes supplémentaires soient mieux protégées face aux situations d’urgence et qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.

Pour obtenir des données actualisées sur la COVID-19 et des conseils de santé publique afin de vous protéger contre le coronavirus, veuillez consulter le site Web www.who.int et suivez l’OMS sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, YouTube et Twitch.

À propos de la Fondation Wikimedia

La Fondation Wikimédia est l’organisation à but non lucratif qui héberge Wikipédia et d’autres projets pour la liberté de la connaissance. Nous avons pour ambition un monde dans lequel chaque être humain peut librement tirer parti de la somme de toutes les connaissances. Nous croyons que chacun est à même d’apporter une contribution à nos connaissances communes et que tout le monde devrait être en mesure d’y accéder librement. Nous hébergeons Wikipédia et les projets Wikimedia, concevons des solutions logicielles pour la lecture, la contribution et le partage de contenu Wikimedia, soutenons les communautés de bénévoles et les partenaires qui rendent Wikimedia possible, et préconisons des politiques qui permettent le bon développement de Wikimedia et de la connaissance libre. La Fondation Wikimedia est un organisme exonéré d’impôt au titre de l’article 501(c)(3) du Code des impôts des États-Unis d’Amérique et dont le siège est à San Francisco, Californie, É.-U.

Contacts pour les médias

Service de presse pour les médias

OMS

Téléphone: [+41 22 791 2222](tel:+41 22 791 2222)

Email: mediainquiries@who.int

Fondation Wikimedia

Email: press@wikimedia.org