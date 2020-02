L’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation FIND officialisent une collaboration stratégique pour l’accès universel aux produits de diagnostic essentiels

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation pour des outils diagnostiques nouveaux et novateurs (FIND) ont annoncé aujourd’hui qu’elles avaient signé un protocole d’accord pour officialiser une collaboration stratégique qui renforcera le diagnostic dans les pays démunis en comblant les principales lacunes en matière de produits diagnostiques et qui facilitera la surveillance des maladies. Les pays pourront ainsi mieux cibler leurs initiatives de santé publique et mieux se préparer et faire face aux flambées épidémiques.

« Cette collaboration est une initiative motivante qui contribuera beaucoup à garantir l’accès aux moyens de diagnostic à tous ceux qui en ont besoin », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Les crises sanitaires mondiales comme l’épidémie due au nouveau coronavirus (2019-nCoV) qui sévit actuellement montrent que sans ces pièces essentielles du système de santé, on ne peut espérer promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables. Je suis impatient de collaborer étroitement avec la Fondation FIND pour déterminer quels pays ont besoin de ces innovations et offrir des possibilités d’y accéder afin que personne ne soit laissé de côté. »

Le diagnostic conditionne les résultats pour les patients, l’impact financier et l’efficacité du système de santé, et il est l’une des clés de la couverture sanitaire universelle, mais aussi le maillon le plus faible de la chaîne des soins. C’est particulièrement vrai au niveau des soins de santé primaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Une occasion sans précédent se présente aujourd’hui d’amplifier le rôle et l’impact des produits diagnostiques de façon à exploiter tout leur potentiel pour faire face aux grandes menaces pour la santé publique et à l’évolution de la charge des maladies en tirant parti des progrès technologiques et numériques.

La fondation FIND est un partenaire actif de l’OMS depuis 2008 et l’un de ses centres collaborateurs depuis 2014, dans les domaines du renforcement des moyens de laboratoire et de l’évaluation des techniques de diagnostic. Cette collaboration élargie jettera les bases d’une transformation qui ouvrira la voie à une alliance pour les produits diagnostiques dirigée par les pays. Les premiers axes de travail seront l’accès aux produits diagnostiques essentiels en fonction de la demande et l’établissement de listes nationales de produits diagnostiques essentiels, avec, en parallèle, le recueil de données qui aident à utiliser ces produits plus largement, pour soutenir les pays à revenu faible ou intermédiaire sur la voie de la couverture sanitaire universelle.

« Tout un chacun a droit à un diagnostic de qualité, posé en temps voulu », souligne Catharina Boehme, Directrice générale de la Fondation FIND. « Un système de santé fonctionnel et efficace a besoin de services de diagnostic complets, non seulement pour répondre quotidiennement aux besoins médicaux, mais aussi pour repérer les nouvelles flambées épidémiques et les endiguer rapidement. En collaborant étroitement avec l’OMS dans le cadre d’une alliance dirigée par les pays, nous nous efforcerons de fournir aux pays à revenu faible ou intermédiaire ce dont ils ont besoin pour mettre au point, sur la base de données scientifiques, leurs propres stratégies de diagnostic, complètes et propices à l’instauration de la couverture sanitaire universelle et à la surveillance des maladies. Notre ambition est que tous les patients, soignants et décideurs aient accès aux solutions diagnostiques nécessaires pour obtenir des résultats sanitaires optimaux. »

Cet accord de collaboration stratégique portera initialement sur une période cinq ans, jusqu’en 2025.

À propos de la Fondation FIND

FIND est une organisation sans but lucratif qui stimule l’innovation dans le développement et la distribution de tests diagnostiques pour lutter contre les principales maladies touchant les populations les plus pauvres du monde. Notre travail tisse des liens entre la recherche et le développement et l’accès au diagnostic, en surmontant les obstacles scientifiques au développement de nouvelles technologies ; en produisant des données pour les organismes de réglementation et les décideurs politiques ; en répondant aux défaillances du marché ; et en permettant l’adoption accélérée et l’accès à des tests diagnostiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Depuis 2003, nous avons joué un rôle déterminant pour mettre à disposition 24 nouveaux outils diagnostiques, qui sont utilisés dans 150 pays à revenu faible ou intermédiaire. Plus de 50 millions de produits soutenus par FIND ont été fournis à nos marchés cibles depuis le début de l’année 2015. En tant que centre collaborateur de l’OMS, nous travaillons avec plus de 200 partenaires académiques, industriels, gouvernementaux et issus de la société civile dans le monde, sur plus de 70 projets actifs couvrant six domaines pathologiques prioritaires. FIND s’engage à œuvrer pour un futur où les tests diagnostiques permettent de meilleures décisions thérapeutiques et fournissent une base à la surveillance, le contrôle et la prévention. Pour en savoir plus, consultez www.finddx.org.

À propos de l’OMS

L’OMS est l’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international au sein du système des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options politiques fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de suivre et d’apprécier les tendances en matière de santé. L’OMS est foncièrement attachée au principe selon lequel la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. L’actuel programme général de travail de l’OMS définit trois priorités stratégiques interdépendantes : garantir une vie en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; instaurer la couverture sanitaire universelle ; faire face aux urgences sanitaires et améliorer la santé des populations. Ces priorités sont reliées à trois cibles ambitieuses, celles du « triple milliard » : un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle ; un milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d’urgence sanitaire ; un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.