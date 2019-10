L’ONU met sur pied une plateforme technologique innovante

Le CIC s’associe au HCR et au PAM pour mettre en place un Centre de solutions numériques afin de fournir des services automatisés à l’ensemble du système des Nations Unies

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le PAM, le Programme alimentaire mondial, en partenariat avec le Centre international de calcul des Nations Unies (CIC), ont annoncé aujourd'hui la création d'un centre de solutions numériques (Digital Solutions Centre en anglais - UN DSC). Le Centre vise à utiliser des technologies de pointe pour relever les défis opérationnels communs auxquels sont confrontés les deux institutions et l'ensemble des organes des Nations Unies.

L'idée est de développer et de déployer conjointement des solutions telles que l'automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation - RPA), l'intelligence artificielle (IA), les robots de discussion (Chatbots) et même la technologie de la chaîne de blocs (Blockchain) pour aider à rationaliser la façon dont les agences des Nations Unies organisent leurs services d’appui. L'objectif est de gagner en efficacité et de fournir ainsi des services de meilleure qualité aux personnes avec lesquelles et pour lesquelles l'ONU travaille.

Ce que l’UN DSC peut offrir et comment

L’automatisation et l’intelligence artificielle transforment les secteurs privé et public. Actuellement, l’accent est surtout mis sur les fonctions d’appui telles que la comptabilité, les finances, les déplacements professionnels, les achats et les ressources humaines. Le DSC a déjà mis en avant plusieurs cas d’utilisation potentielle dans lesquels la technologie pourrait être utilisée au sein du système des Nations Unies pour rationaliser ses méthodes de travail et identifier, analyser et organiser l’appui dont ses différents organismes ont besoin.

Voici quelques-unes de ces idées :

Utilisation de la RPA pour automatiser le processus d’examen des sanctions

Automatisation du traitement des factures

Plateformes communes pour la gestion en libre-service des déplacements professionnels

La chaîne de blocs (Blockchain) comme solution pour stocker en toute sécurité les dossiers du personnel et faciliter les transferts inter-agences

Logiciels intelligents facilitant la préparation et la révision des accords

Robots de discussion (Chatbots) pour les requêtes internes et externes afin de supporter des fonctions telles que les ressources humaines ou les finances.

De nombreux organismes des Nations Unies ont déjà fait des progrès dans les technologies susmentionnées, et dans d’autres encore. Le DSC mettra en place des partenariats avec ces organisations afin d’aider à trouver des solutions qui profitent à l’ensemble du système des Nations Unies. Une telle collaboration permettra de réduire au minimum les coûts de développement et de maintenance.

Offrir un guichet unique pour des solutions d’automatisation innovantes

Le DSC sera géré conjointement par le HCR et le PAM et hébergé par le CIC, qui a près de 50 ans d’expérience dans la fourniture de services liés aux technologies de l’information et de la communication aux programmes, fonds et entités des Nations Unies. Un Conseil consultatif de l’innovation sera créé pour faire appel à l’expertise impartiale du secteur privé, et l’Accélérateur d’innovation du PAM fournira également un appui.

Pour rester flexible et limiter les coûts, le DSC fonctionnera dans un premier temps virtuellement avec des équipes multifonctionnelles basées dans le monde entier et travaillant ensemble pour développer des solutions.

A propos du CIC

Le Centre international de calcul des Nations Unies (CIC) a près de 50 ans d’expérience dans la fourniture de services liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) aux programmes, fonds et entités des Nations Unies. Sa mission est de fournir des services TIC à la famille des Nations Unies, de maximiser le partage des infrastructures, des systèmes et des compétences et de générer des économies d’échelle au profit de ses plus de 60 clients.

L'organisation a une vision stratégique de l’usage des TIC en soutien des objectifs et des résultats de l'ONU, avec une expertise et des connaissances complexes sur leur environnement informatique. En tant qu'entité des Nations Unies, le CIC est particulièrement bien placé pour comprendre les besoins de ses clients et y répondre (www.unicc.org).