L’ONU lance un appel de 204 millions de dollars pour maintenir ses services aériens humanitaires

Le Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS), une ligne de vie essentielle qui transporte les travailleurs humanitaires et les cargaisons vitales vers certains des endroits les plus difficiles à atteindre, a besoin d'urgence de 204 millions de dollars pour poursuivre ses opérations au-delà de février 2021.

« L'UNHAS est, dans la plupart des cas, le seul moyen pour les organisations humanitaires d'atteindre les personnes dans le besoin, en particulier dans les pays où les conflits se poursuivent et où l'accès par route ou par mer n'est pas possible », a déclaré Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), qui gère le service.

« L'interruption des opérations de l'UNHAS paralyserait la capacité de l'ensemble de la communauté humanitaire à atteindre certaines des personnes les plus nécessiteuses de la planète », a-t-il ajouté.

Les interruptions des opérations du service aérien humanitaire pourraient avoir des répercussions sur les grandes opérations humanitaires, notamment celles menées au Yémen, en République arabe syrienne et en Haïti, où les conditions continuent de se détériorer en raison du conflit en cours et de l'impact de la Covid-19.

L'UNHAS a non seulement permis aux travailleurs humanitaires et à leur cargaison d'atteindre en toute sécurité les personnes dans le besoin pendant la pandémie de Covid-19, mais a également joué un rôle important dans les réponses nationales à la pandémie, en transportant des échantillons de test et des fournitures médicales essentielles pour le compte des gouvernements de nombreux pays dans lesquels le service opère.

L'UNHAS, a été créé en 2004 pour servir la communauté humanitaire là où il n'existe pas de transport aérien commercial sûr et fiable. Le service mène actuellement 21 opérations et transporte jusqu'à 400.000 passagers chaque année vers plus de 400 destinations grâce à une flotte d'avions et d'hélicoptères.

En plus du transport régulier de passagers et de fret léger, l'UNHAS effectue également des évacuations médicales et sécuritaires cruciales.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Il est la plus grande organisation humanitaire au monde, sauvant des vies dans les situations d'urgence et utilisant l'aide alimentaire pour construire un chemin vers la paix, la stabilité et la prospérité pour les personnes qui se remettent de conflits, de catastrophes et de l'impact du changement climatique.