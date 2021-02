L’OMS publie des lignes directrices unifiées sur le paludisme

Les Lignes directrices de l’OMS sur le paludisme (WHO Guidelines for malaria), publiées aujourd’hui, rassemblent les dernières recommandations de l’Organisation sur le paludisme sur une plateforme en ligne (en anglais) conviviale, où il est facile de naviguer. Elles sont destinées à soutenir les pays touchés par le paludisme dans les efforts qu'ils déploient en vue de faire reculer et, à terme, d'éliminer une maladie qui continue de faire plus de 400 000 morts chaque année.

Les utilisateurs trouveront sur cette nouvelle plateforme (MAGICapp) :

Toutes les recommandations officielles de l’OMS en matière de prévention du paludisme (lutte antivectorielle et chimioprévention) et de prise en charge des cas (diagnostic et traitement). Des recommandations dans un contexte d'élimination sont en cours d’élaboration.

Des liens vers d’autres ressources : des lignes directrices sur l’utilisation stratégique de l’information pour obtenir un impact ; la surveillance, le suivi et l'évaluation ; des manuels et cadres pratiques ; et un glossaire des principaux termes et leurs définitions.

Grâce à cette nouvelle plateforme en ligne, les utilisateurs peuvent accéder aux données factuelles sur lesquelles s'appuie chaque recommandation de l’OMS. Un onglet permet d'envoyer des observations pour aider à repérer les recommandations qui doivent éventuellement être actualisées ou précisées. Les parties intéressées peuvent aussi envoyer des observations par courriel (gmpfeedback@who.int).

Fournir en temps utile des orientations fondées sur des données factuelles

« Ces lignes directrices unifiées marquent une étape importante dans nos efforts en vue de fournir en temps utile des orientations fondées sur des données factuelles aux pays où le paludisme est endémique », a déclaré le Dr Pedro Alonso, Directeur du Programme mondial de lutte antipaludique de l'OMS. « Elles deviendront bientôt une ressource évolutive qui sera mise à jour périodiquement, à mesure que de nouvelles données factuelles seront disponibles et que les groupes de l'OMS qui établissent des lignes directrices présenteront des propositions de recommandations nouvelles ou révisées », a-t-il ajouté.

La première version des Lignes directrices sur le paludisme – disponible uniquement en ligne – est une compilation des recommandations existantes de l’OMS sur le paludisme et remplace deux publications précédentes de l’OMS : les Lignes directrices pour le traitement du paludisme, troisième édition *et les *Lignes directrices pour la lutte contre les vecteurs du paludisme. Quatre groupes de l'OMS qui mettent au point des lignes directrices axées sur la lutte antivectorielle, la chimioprévention, le traitement et l’élimination se réunissent actuellement pour élaborer des recommandations nouvelles ou actualisées, et d’autres groupes se réuniront cette année pour aborder d’autres sujets pertinents.

Les recommandations sur le paludisme continueront d’être examinées et, le cas échéant, mises à jour sur la base des dernières données disponibles dans le cadre du processus d’examen (en anglais) transparent et rigoureux des lignes directrices de l’OMS. Toutes les recommandations mises à jour comporteront toujours la date de leur dernière révision sur la plateforme MAGICapp. À chaque mise à jour, une nouvelle version PDF des lignes directrices unifiées (en anglais) pourra également être téléchargée sur le site Web de l’OMS.

Les administrateurs des programmes nationaux de lutte contre le paludisme s'appuient sur des recommandations de l'OMS claires et fondées sur des données factuelles pour élaborer des politiques et des plans stratégiques adaptés au contexte local afin de lutter contre la maladie ; celles-ci les aident à prendre des décisions sur « ce qu’il faut faire ». L’OMS élabore également des orientations sur la mise en œuvre – par exemple, des manuels pratiques et de terrain – pour indiquer aux pays comment mettre en œuvre les outils et les stratégies recommandés.

L'unification des lignes directrices de l’OMS sur le paludisme est l’une des nombreuses mesures prises par l’Organisation ces dernières années pour rendre ses orientations plus accessibles aux utilisateurs finals dans les pays où le paludisme est endémique. L’objectif global est de formuler en temps utile des recommandations de qualité suivant des processus plus transparents, plus cohérents, plus efficaces et plus prévisibles.

Principales définitions

Une ligne directrice de l’OMS est, de manière générale, tout produit d’information mis au point par l’OMS qui contient des recommandations pour la pratique clinique ou les politiques de santé publique.

Une recommandation indique à l’utilisateur final concerné par une ligne directrice ce qu’il peut ou doit faire dans des situations précises pour obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de santé, individuellement ou collectivement. Elle propose un choix entre différentes interventions ou mesures qui doivent avoir un impact positif sur la santé et des incidences sur l’utilisation des ressources.