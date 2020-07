« À l’OMS, nous travaillons 24 heures sur 24 pour aider les gouvernements à mener la riposte contre la pandémie du COVID-19» Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique

Pouvez-vous nous dire comment la pandémie du COVID-19 progresse en Afrique de l’Ouest ?

La pandémie du COVID-19 continue d’augmenter en Afrique de l’Ouest. Sur les 47 pays de la Région Afrique de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) -constituée principalement l’Afrique subsaharienne et l’Algérie-, l’Afrique de l’Ouest représente plus de 37 % de tous les cas signalés (environ 34 000 cas dans 16 pays). La majorité d’entre eux se trouvent dans quelques pays. Actuellement, le Nigeria compte près de 9000 cas, le Ghana environ 7 000 et la Guinée et le Sénégal sont à environ 3 000 cas signalés chacun.

La majorité des pays ont encore moins de 1 000 cas signalés, et dans la moitié des pays, par rapport à ce qu’ils étaient il ya deux semaines, les cas ont augmenté de moins de 50 %. Donc, ce sont des signes encourageants. Au cours de la même période cependant, dans quelques pays, les cas ont plus que doublé. Nous surveillons donc cette situation de près et continuons de travailler avec nos partenaires, à l’appui des gouvernements, pour contenir la propagation de ce virus. Nous suivons également de très près la situation dans les zones humanitaires en Afrique de l’Ouest, car ce sont les communautés les plus vulnérables au monde.

Quelles leçons ont été tirées de la lutte contre les flambées précédentes comme ebola en Afrique de l’Ouest?

Dans les cas d’Ebola et d’autres flambées généralisées et graves (comme le choléra, la fièvre de lassa, la fièvre jaune et la rougeole), les capacités de référence ont été renforcées dans la surveillance, les laboratoires et d’autres interventions de santé publique.

Nous avons appris que les approches multisectorielles, qui engagent l’ensemble du gouvernement et de toute la société, sont essentielles. Cela est un long parcours qui a débuté avec nos travaux sur le VIH/sida – comment répartir les tâches en fonction des avantages comparatifs de chaque agence. Pour le COVID-19, au sein de l’ONU, nous faisons cela, en bénéficiant de l’expertise des agences qui travaillent sur des considérations socio-économiques, et d’autres qui se concentrent sur des groupes de population spécifiques.

Dans le passé, la coordination dans la riposte aux flambées était parfois ponctuelle, mais nous disposons maintenant de plateformes de coordination au niveau des Etats, telles que des groupes de travail présidentiels ou ministériels et des systèmes de gestion des incidents, avec des procédures d’exploitation normalisées. Des capacités institutionnelles ont été établies dans des pays et des instituts nationaux de santé publique, des universités, des organisations de référence et d’autres groupes, y compris le secteur privé, ont été mobilisés pour soutenir la réponse.

Comme vous le savez peut-être, l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest a conduit à une réforme du travail de l’OMS dans les situations d’urgence pour rendre l’organisation plus rapide, plus opérationnelle et mieux coordonnée. Il s’agissait notamment d’élaborer des outils de suivi et d’évaluation pour renforcer la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) (qui est le traité juridique international sur les urgences de santé publique).

Ainsi, les capacités ont été construites sur la base des données probantes, en utilisant ces outils. Par exemple, 46 des 47 pays de la Région africaine de l’OMS ont fait l’objet d’un examen indépendant de leur préparation aux situations d’urgence, connu sous le nom d’évaluation externe conjointe, et 30 ont par la suite élaboré des plans pour combler les plus grandes lacunes. Mobiliser des fonds pour mettre en œuvre ces plans a été un défi, mais j’espère que la pandémie du COVID-19 met en évidence que la préparation est un bon investissement.

Les pays commencent à lever leurs mesures de confinement êtes-vous préoccupée par ce qui peut arriver?

Les gouvernements ont dû prendre des décisions très difficiles ces derniers mois : s’il faut agir rapidement dans la mise en œuvre de mesures sociales avec des informations limitées, ou attendre que les capacités soient élargies, avec le risque que les cas se propagent. En particulier en Afrique, où les gens dépendent des revenus quotidiens pour mettre de la nourriture sur la table pour leurs familles, les gouvernements doivent trouver un équilibre entre sauver des vies et protéger les moyens de subsistance.

Les pays ont profité de la période de confinement pour accroître les capacités de santé publique et informer et éduquer les communautés sur les mesures préventives que nous devrions tous prendre. Ils assouplissent également les restrictions conformément aux recommandations de l’OMS, afin d’adopter une approche étape par étape axée sur les données.

Dans l’ensemble, en Afrique de l’Ouest, le doublement de l’épidémie a ralenti, passant de 4,1 jours au 1er avril à 7,8 jours au 10 mai à 9,6 jours au 24 mai. Les pays devraient continuer à suivre de près la progression de l’épidémie, aux niveaux des districts et des provinces, afin que les mesures sociales puissent être ajustées pour contenir toute vague de cas dans les zones sa risque.

Comment l’OMS soutient-elle les pays pour lutter contre le COVID-19 en Afrique de l’Ouest ?

À l’OMS, nous travaillons 24 heures sur 24 pour aider les gouvernements à mener la riposte à la pandémie du COVID-19. Nous avons des équipes dans tous les pays, et en Afrique de l’Ouest, nous avons mobilisé plus de 300 membres du personnel, y compris de notre centre d’urgence à Dakar et notre équipe de soutien inter-pays à Libreville. Nous avons également déployé des experts internationaux pour appuyer la réponse.

Avec le Programme Alimentaire Mondial et d’autres partenaires, nous avons fourni et réapprovisionné des fournitures essentielles, telles que des trousses d’essai de laboratoire et des équipements de protection individuelle pour les agents de santé, ainsi que du matériel médical.

Si l’on remonte à début février, en Afrique de l’Ouest, seul le Sénégal pouvait diagnostiquer le COVID-19, et maintenant tous les pays peuvent le faire. À l’aide de séances virtuelles interactives, nous avons formé plus de 5 000 agents de santé de première ligne dans des domaines clés de l’intervention, tels que la prévention et le contrôle des infections et la gestion des cas, et nous travaillons en partenariat avec le West Africa College of Nurses et des associations professionnelles nationales activer ces compétences.

En outre, tous les mardis, je rencontre pratiquement les directeurs régionaux de nos agences sœurs des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et du Centre, afin de coordonner et de prendre des mesures pour faire face aux conséquences sanitaires et atténuer les impacts sociaux et économiques de cette pandémie. Comme je l’ai mentionné précédemment, il s’agit d’un effort de toute la société, tout le monde a un rôle à jouer, et avec la solidarité, la science et l’équité, nous pouvons sauver des vies et servir les plus vulnérables.

Interview réalisée en mi-mai 2020

