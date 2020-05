L’OMS, la Fondation pour les Nations Unies et la société de ‎production Illumination s’associent pour diffuser des messages sanitaires

L’annonce de service public met en scène Gru, le personnage principal de Moi, moche et ‎méchant, et les Minions, avec la voix de Steve Carell dans la version anglaise‎.

L’Organisation mondiale de la Santé, la Fondation pour les Nations Unies et la société de ‎production Illumination se sont associées pour présenter une annonce de santé publique en vue de ‎favoriser les pratiques garantissant l’hygiène et la sécurité en cette période difficile. Cette ‎annonce met en scène Gru, le personnage principal de Moi, moche et méchant, et les Minions. Elle ‎présente les comportements qui permettent de sauver des vies et d’atténuer l’impact de la ‎COVID-19, dont la distanciation physique, la pratique d’une activité physique à domicile et la ‎gentillesse – afin que les personnes de tous âges soient en sécurité et restent en bonne santé ‎pendant cette pandémie.‎

‎« En cette période difficile, nous devons trouver tous les moyens possibles pour que les gens ‎gardent espoir, tout en donnant des conseils pour préserver leur santé. L’OMS est ravie de ‎collaborer avec Illumination et Steve Carell et, grâce aux Minions et à Gru, de promouvoir ‎l’importance de la distanciation physique, de l’activité physique, des relations sociales, de la ‎gentillesse et de la compassion pour surmonter la COVID-19 », dit le Dr Tedros Adhanom, ‎Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé.‎

Steve Carell, candidat aux Oscars et aux Emmy Awards®, qui prête sa voix au personnage de ‎Gru dans la série de films Moi, moche et méchant, a également participé à l’annonce de ‎service public. L’annonce sera adaptée en plusieurs langues, dont l’espagnol, le français, le ‎portugais et l’arabe.‎

‎« La fiction est un moyen très efficace d’amener plus vite des changements sociaux positifs dans ‎le monde. C’est un honneur d’être associé à l’OMS et à la Fondation pour les Nations Unies afin ‎de rappeler aux gens partout dans le monde de se protéger et de protéger leur entourage pendant ‎cette pandémie. Je remercie également Participant, qui a contribué à organiser la collaboration, et ‎mes partenaires de Comcast/NBCU, qui ont contribué à relayer ce message important », dit le ‎fondateur et PDG d’Illumination, Chris Meledandri. ‎

Illumination est le premier studio hollywoodien à s’associer à l’Organisation mondiale de la ‎Santé, à la Fondation pour les Nations Unies et au Fonds de riposte à la COIVD-19 pour créer ‎une annonce de service publique divertissante et éducative destinée à un public mondial. ‎Participant a contribué à faciliter la collaboration entre Illumination, la Fondation pour les ‎Nations Unies et l’Organisation mondiale de la Santé.‎

‎« Alors que le monde continue à affronter la COVID-19, l’une des armes les plus efficaces est la ‎gentillesse. Nous sommes ravis que les personnages de Moi, moche et méchant fassent preuve ‎de compassion et montrent comment ils peuvent se mettre à l’abri du danger et protéger leurs ‎communautés dans cette situation inédite », dit Elizabeth Cousens, Présidente-Directrice ‎générale de la Fondation pour les Nations Unies.‎

À propos de l’Organisation mondiale de la Santé

L’Organisation mondiale de la Santé dirige et coordonne l’action sanitaire internationale au ‎sein du système des Nations Unies. L’OMS, qui compte 194 États Membres, a pour mission de ‎promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. ‎Pour plus d’informations, consultez le site Web de l’OMS à l’adresse www.who.int et suivez ‎l’OMS sur Twitter et Facebook.‎

À propos de la Fondation pour les Nations Unies

La Fondation pour les Nations Unies rassemble des idées, des personnes et des ressources pour ‎aider les Nations Unies à favoriser le progrès mondial et à s’attaquer à des problèmes urgents. ‎Elle collabore pour apporter un changement durable et innover afin de relever les plus grands ‎défis de l’humanité. Pour en savoir plus : www.unfoundation.org. ‎

À propos du Fonds de riposte à la COVID-19‎

Pour soutenir les activités menées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses ‎partenaires contre la COVID-19 à l’échelle mondiale, la Fondation pour les Nations Unies a ‎participé à la création du Fonds de riposte à la COVID-19, qui a déjà permis de collecter plus de ‎US $200 millions pour des activités vitales partout dans le monde. Pour en savoir plus sur le ‎Fonds de riposte à la COVID-19 de l’OMS, auquel participe la Fondation pour les Nations Unies : ‎www.covid19responsefund.org. ‎

À propos d’Illumination

La société de production Illumination, fondée en 2007 par le candidat aux Oscars Chris ‎Meleandri, est l’une des principales productrices de films d’animation, dont ceux de la série ‎Moi, moche et méchant, qui a connu un succès mondial inégalé. On compte parmi les créations ‎à succès d’Illumination, dont les personnages sont particuliers et inoubliables, trois des dix ‎premiers films d’animation de tous les temps.

