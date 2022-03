L’OMS et le Medicines Patent Pool saluent l’offre de technologies de santé anti-COVID-19 faite au C-TAP par les Instituts nationaux de santé américains

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Medicines Patent Pool (MPP) se félicitent conjointement de l’annonce selon laquelle les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis d’Amérique offriront au Groupement d'accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP) plusieurs technologies qui pourront bénéficier de licences par l'intermédiaire du MPP. L’annonce a été faite aujourd’hui lors de la réunion sur la COVID-19 organisée par les États-Unis avec les ministres de la santé en présence du Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et du Directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAD) et Conseiller médical en chef du Président des États-Unis, Anthony Fauci.

« Je remercie les Instituts nationaux de la santé pour leur offre de traitements, de méthodes de diagnostic et de vaccins innovants pour lutter contre la COVID-19 », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Le partage volontaire de technologies par le biais d’accords non exclusifs non seulement nous aidera à en finir avec la pandémie, mais il permettra également aux pays à revenu faible et intermédiaire de produire leurs propres produits médicaux et de bénéficier d’un accès équitable à ceux-ci. »

« Les NIH ont été les premiers à partager leurs brevets avec le Medicines Patent Pool pour un produit anti-VIH en 2010 lorsque nous avons été créés », a déclaré Charles Gore, directeur exécutif du MPP. « Nous serons honorés de signer, dans l’intérêt de la santé publique, des accords de licence non exclusifs et transparents avec les NIH sous les auspices du C-TAP lorsque les négociations auront abouti, dans le but de fournir un accès à ces technologies innovantes aux personnes qui en ont besoin dans le monde entier et d’aider à mettre fin à la pandémie. »

Lancé en 2020 par le Directeur général de l’OMS et le Président du Costa Rica, le C-TAP vise, avec le soutien de 43 États Membres, à faciliter un accès rapide, équitable et économiquement abordable aux produits sanitaires liés à la COVID-19 en accélérant leur production et leur distribution au moyen d’accords de licence ouverts et non exclusifs. Dans le cadre de cette initiative, le MPP détient les licences et fournit l’expertise dans ce domaine.

