L’OMS et la Banque européenne d’investissement consolident les efforts de ‎lutte contre la COVID-19 et de mise en place de systèmes de santé résilients ‎pour contrer les futures pandémies ‎

1 mai 2020 Communiqué de presse

L’OMS et la Banque européenne d’investissement renforcent leur coopération pour aider les pays à faire face aux conséquences sanitaires de la COVID-19.

Dans un premier temps, les deux organisations répondront aux besoins urgents de 10 pays africains et y renforceront les soins de santé primaires.

La consolidation du partenariat entre l’OMS et la BEI permettra de revoir à la hausse le financement visant à garantir la chaîne d’approvisionnement en produits et services essentiels, notamment les équipements de protection individuelle, les produits de diagnostic et la prise en charge clinique des cas.

Cette nouvelle initiative permettra d’investir plus rapidement dans la préparation en matière de santé et dans les soins de santé primaires en privilégiant le personnel de santé, les infrastructures, ainsi que les questions liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.

Cette initiative comprend des mesures destinées à contrer la menace grandissante que fait peser la résistance aux antimicrobiens.

L’Organisation mondiale de la Santé et la Banque européenne d’investissement vont renforcer leur coopération en vue d’accroître les investissements dans la santé publique, l’approvisionnement en matériel essentiel, la formation et l’hygiène dans les pays les plus vulnérables à la pandémie de COVID‑19.

Annoncé au Siège de l’OMS à Genève plus tôt dans la journée, ce nouveau partenariat entre l’institution du système des Nations Unies chargée de la santé et la principale banque publique internationale au monde contribuera à améliorer la résilience et à atténuer les répercussions sanitaires et sociales des futures situations d’urgence en matière de santé.

« Associer l’expérience de l’Organisation mondiale de la Santé en matière de santé publique et les compétences financières de la Banque européenne d’investissement concourra à une riposte plus efficace à la COVID-19 et à une meilleure réaction face aux autres enjeux sanitaires pressants », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

« L’OMS se réjouit du renforcement de la coopération avec la BEI pour favoriser l’accès à des fournitures essentielles, comme le matériel médical et la formation, et pour améliorer l’offre en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène là où les besoins sont les plus criants. L’incidence que notre nouveau partenariat pourrait avoir se laisse entrevoir dans de nouvelles initiatives qui ont vu le jour pour améliorer les soins de santé primaires en Afrique et soutenir le Fonds de l’Union européenne contre le paludisme », a indiqué le Dr Tedros en guise de conclusion.

« La COVID-19 impose au monde entier des bouleversements sanitaires, sociaux et économiques sans précédent. La Banque européenne d’investissement est heureuse d’unir ses forces à celles de l’Organisation mondiale de la Santé. Cette démarche s’inscrit en plein dans le cadre des efforts déployés par Team Europe pour faire face aux conséquences mondiales de la pandémie de COVID‑19. Ce nouveau partenariat entre la banque de l’Union européenne et l’OMS viendra en aide aux communautés les plus à risque en consolidant les efforts médicaux et de santé publique réalisés à l’échelle locale et en protégeant mieux la population mondiale des futures pandémies. Cette nouvelle coopération nous permettra de combattre le paludisme, de faire face à la résistance aux antimicrobiens et d’améliorer la santé publique en Afrique de façon plus efficace », a déclaré Werner Hoyer, le Président de la Banque européenne d’investissement.

Améliorer les efforts déployés à l’échelon local en matière de santé publique pour combattre le coronavirus

L’OMS et la BEI coopéreront de façon plus étroite pour aider les gouvernements des pays à revenu faible ou intermédiaire à financer et à garantir l’accès aux fournitures médicales essentielles et aux équipements de protection grâce à un système centralisé d’achat.

Mettre en place des systèmes de santé résilients dans les pays vulnérables de toute l’Afrique

L’OMS et la BEI coopéreront de façon plus étroite pour répondre aux besoins immédiats liés à la COVID-19 et pour concevoir ensemble un financement ciblé destiné à améliorer les investissements dans la santé et à mettre en place des systèmes de santé et des soins de santé primaires résilients capables de faire face aux situations d’urgence en matière de santé publique ainsi que d’avancer plus rapidement vers la couverture sanitaire universelle.

Le partenariat tirera parti de l’enveloppe de 1,4 milliard d’euros que la BEI a prévue pour répondre aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19 en Afrique.

Cela permettra de répondre aux besoins immédiats du secteur de la santé et d’apporter à la fois une assistance technique et un soutien aux investissements à moyen terme dans des infrastructures sanitaires spécialisées.

Par cette collaboration, il est prévu d’identifier rapidement les financements pour les soins de santé, le matériel médical et les fournitures et d’en accélérer l’approbation.

Dans la première phase de la collaboration, des investissements seront réalisés à l’appui de la santé publique dans 10 pays d’Afrique.

Collaboration à long terme pour surmonter les déficiences du marché dans la santé mondiale

L’accord signé aujourd’hui met en place une étroite collaboration destinée à surmonter les déficiences du marché et à stimuler les investissements dans la santé mondiale et ainsi avancer plus rapidement vers la couverture sanitaire universelle. Une meilleure collaboration entre l’OMS et la BEI améliorera la résilience des systèmes nationaux de santé publique et la préparation des pays vulnérables contre les futures pandémies, grâce à des investissements dans les infrastructures de soins primaires, le personnel de santé et l’amélioration de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

À l’avenir, la coopération viendra consolider la riposte mondiale à la COVID-19 en dehors de l’Union européenne pour laquelle la BEI a prévu 5,2 milliards d’euros.

Développer les investissements pour contrer la résistance aux antimicrobiens

Les deux organisations coopéreront également dans le cadre d’une initiative destinée à lever les obstacles aux investissements qui entravent la mise au point de nouveaux traitements antimicrobiens et des produits de diagnostic s’y rapportant. La résistance aux antimicrobiens compte parmi les principales menaces qui pèsent sur la santé mondiale.

L’OMS et la BEI œuvrent à une nouvelle initiative de financement visant à soutenir la mise au point de nouveaux antimicrobiens et apporter ainsi le milliard d’euros jugé nécessaire pour trouver des solutions à moyen terme à la résistance à ces médicaments. D’autres partenaires cruciaux sont invités à s’associer à ce débat.

Améliorer l’efficacité du traitement antipaludique

Dans le cadre du nouvel accord, la BEI et l’OMS soutiendront la mise sur pied du Fonds de l’Union européenne contre le paludisme, une nouvelle initiative publique-privée dotée de 250 millions d’euros qui entend corriger les déficiences du marché freinant un traitement plus efficace de la maladie.

Renforcer l’appui que la BEI apporte aux investissements dans les soins de santé, les sciences de la vie et la lutte contre la COVID-19

Ces dernières années, la Banque européenne d’investissement a apporté plus de 2 milliards d’euros chaque année à l’appui des investissements dans les soins de santé et les sciences de la vie.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la BEI évalue en ce moment plus de 20 projets dans les domaines du développement de vaccins, du diagnostic et du traitement, ce qui pourrait conduire à des investissements de l’ordre de 700 millions d’euros. La BEI participera en outre à l’appel de fonds de l’Union européenne qui débutera le 4 mai pour soutenir la riposte mondiale au coronavirus.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est l’autorité directrice dans le domaine de la santé publique au niveau mondial dans le cadre du système des Nations Unies. Fondée en 1948, l’OMS compte 194 États Membres dans six Régions et plus de 150 bureaux, et fait en sorte de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. Notre objectif pour 2019-2023 est de faire en sorte qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle, qu’un milliard de personnes supplémentaires soient protégées face aux situations d’urgence sanitaire et qu’un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être. Pour les dernières informations à propos de la COVID-19 et pour des conseils de santé publique pour vous protéger du coronavirus, consultez le site www.who.int et suivez l’OMS sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, YouTube.

