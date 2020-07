L’OMS et l’UNICEF mettent en garde contre ‎une baisse de la vaccination pendant la ‎pandémie de COVID-19 ‎

L’OMS ET L’UNICEF APPELLENT À DES EFFORTS IMMÉDIATS POUR VACCINER TOUS LES ‎ENFANTS. SELON DE NOUVELLES DONNÉES, AVANT LA PANDÉMIE DE COVID-19, LA ‎COUVERTURE VACCINALE S’ÉTAIT MAINTENUE À 85 % PENDANT PRÈS D’UNE DÉCENNIE, ‎AVEC 14 MILLIONS DE NOURRISSONS NON VACCINÉS ENREGISTRÉS CHAQUE ANNÉE.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont mis en garde aujourd’hui contre une baisse alarmante du nombre d’enfants recevant des vaccins vitaux dans le monde. Cette situation est due aux perturbations dans la prestation et l’utilisation des services de vaccination du fait de la pandémie COVID-19. Selon de nouvelles données de l’OMS et de l’UNICEF, ces perturbations menacent d’inverser les progrès durement acquis pour atteindre un plus grand nombre d’enfants et d’adolescents avec un plus large éventail de vaccins, cet objectif ayant déjà été entravée par une décennie de couverture marquant le pas.

Les dernières données sur les estimations de la couverture vaccinale de l’OMS et de l’UNICEF pour 2019 montrent que des améliorations observées, telles que les efforts visant à étendre la couverture par le vaccin anti-VPH dans 106 pays et une meilleure protection des enfants contre davantage de maladies risquent de disparaître. Par exemple, les données préliminaires portant sur les quatre premiers mois de l'année 2020 indiquent une baisse considérable du nombre d’enfants ayant reçu les trois doses du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (DTC3). C’est la première fois en 28 ans que le monde risque d'assister à une réduction de la couverture par le DTC3, marqueur de la couverture vaccinale à l’intérieur des pays et entre ceux-ci.

« Les vaccins représentent l’un des outils les plus puissants de l’histoire de la santé publique, et plus d’enfants sont vaccinés que jamais auparavant », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Toutefois la pandémie a mis ces acquis en danger. Les souffrances et les décès évitables causés par cette situation où les enfants ne bénéficient pas de la vaccination systématique pourraient être beaucoup plus importants que la COVID-19. Mais il ne doit pas en être ainsi. Les vaccins peuvent être administrés en toute sécurité même pendant la pandémie, et nous appelons les pays à veiller à ce que ces programmes essentiels qui permettent de sauver des vies se poursuivent ».

Perturbations liées à la COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, au moins 30 campagnes de vaccination contre la rougeole ont été annulées ou risque de l'être, ce qui pourrait entraîner de nouvelles flambées en 2020 et au-delà. Selon une nouvelle enquête de l’UNICEF, de l’OMS et de Gavi, menée en collaboration avec les Centers for Disease Control des États-Unis d’Amérique, le Sabin Vaccine Institute et la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, les trois quarts des 82 pays qui y ont participé ont signalé des perturbations liées à la COVID-19 dans leurs programmes de vaccination en mai 2020.

Les raisons de la perturbation des services varient. En effet, même lorsque des services sont proposés, les gens ne sont pas en mesure d’y accéder du fait de leur réticence à quitter la maison, des interruptions dans les transports, des difficultés économiques, des restrictions à la circulation, ou ont peur d’être exposés à des personnes atteintes de la COVID-19. Par ailleurs, de nombreux agents de santé ne sont pas disponibles en raison des restrictions imposées aux déplacements ou de la réaffectation des fonctions vers les services de prise en charge de la COVID ainsi que du manque d’équipement de protection.

« La COVID-19 a fait de la vaccination systématique un défi majeur à relever », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore. « Nous devons prévenir une nouvelle détérioration de la couverture vaccinale et reprendre d’urgence les programmes de vaccination avant que la vie des enfants ne soit menacée par d’autres maladies. Nous ne pouvons pas échanger une crise sanitaire contre une autre. »

Stagnation du taux de couverture mondiale

Les progrès en matière de couverture vaccinale étaient maintenus à 85 % avant la COVID-19 pour le DTC3 et le vaccin contre la rougeole. La probabilité qu’un enfant qui naît aujourd’hui reçoive tous les vaccins recommandés à l’échelle mondiale avant l’âge de cinq ans est inférieure à 20 pour cent.

En 2019, près de 14 millions d’enfants n'ont pas reçu les vaccins vitaux tels que le vaccin contre la rougeole et le DTC3. La plupart de ces enfants vivent en Afrique et il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas accès à d’autres services de santé. Les deux tiers d’entre eux sont concentrés dans dix pays à revenu faible ou intermédiaire : l’Angola, le Brésil, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan et les Philippines. Les enfants des pays à revenu intermédiaire représentent une part croissante de ce fardeau.

Progrès accomplis et difficultés rencontrée, par pays et par Région

On observe toutefois des progrès. La couverture régionale par la troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux en Asie du Sud a augmenté de 12 points de pourcentage au cours des dix dernières années, notamment en Inde, au Népal et au Pakistan. Néanmoins, ces progrès durement réalisés pourraient être anéantis par les perturbations liées à la COVID-19. On risque également d'observer un recul dans ce domaine dans les pays ayant enregistré des progrès significatifs, comme l’Éthiopie et le Pakistan, si les services de vaccination ne sont pas rétablis dès que possible.

La situation est particulièrement préoccupante en Amérique latine et dans les Caraïbes, où la couverture historiquement élevée a baissé au cours de la dernière décennie. Au Brésil, en Bolivie, en Haïti et au Venezuela, la couverture vaccinale a chuté d’au moins 14 points de pourcentage depuis 2010. Ces pays sont aujourd’hui confrontés à des perturbations modérées à sévères liées à la COVID-19.

Tandis que la communauté mondiale de la santé tente de rattraper son retard dû aux perturbations liées à la COVID-19, l’UNICEF et l’OMS soutiennent les actions menées par les pays pour regagner le terrain perdu en matière de vaccination et mieux reconstruire par les moyens suivants :

Rétablir les services afin que les pays puissent fournir en toute sécurité des services de vaccination systématique pendant la pandémie de COVID-19, en respectant les recommandations en matière d’hygiène et de distanciation physique et en fournissant du matériel de protection aux agents de santé ;

Fournir un soutien aux agents de santé afin qu'ils communiquent activement avec les aidants pour expliquer la façon dont les services ont été reconfigurés afin de garantir la sécurité ;

Combler les lacunes en matière de couverture et de vaccination ;

Élargir les services de vaccination systématique pour atteindre les communautés oubliées, où vivent certains des enfants les plus vulnérables.

Note aux rédactions :

Téléchargez des photos, le rapport, les fichiers de données et le b-roll de l’UNICEF ici ou de l’OMS ici. Le 15 juillet, après 14h00 CET, lire l’analyse des données dans ce rapport intitulé : Are we losing ground ? ou consultez les ensembles complets de données sur la couverture vaccinale, sur le site Web de l’UNICEF ou de l’OMS. Consultez la présentation et les graphiques relatifs aux données ici.

À propos des données

** ESTIMATIONS DE LA COUVERTURE VACCINALE 2019**

Chaque année, l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) élaborent un nouveau cycle d’estimations de la couverture vaccinale pour 195 pays, permettant une évaluation critique de la façon dont nous veillons à ce chaque enfant soit atteint et bénéficie des vaccins vitaux. Outre la production des estimations de la couverture vaccinale pour 2019, le processus d’estimation de l’OMS et de l’UNICEF révise l’ensemble de la série historique de données sur la vaccination avec les dernières informations disponibles. La révision de 2019 couvre 39 années d’estimations de la couverture, de 1980 à 2019. La couverture par le DTC3 est utilisée comme indicateur pour évaluer la proportion d’enfants vaccinés et elle est calculée pour les enfants âgés de moins d’un an. Le nombre estimé d’enfants vaccinés est calculé à l’aide des données démographiques fournies par les World Population Prospects 2019 de l’Organisation des Nations Unies. Aide-mémoire.

SONDAGE ÉCLAIR SUR LA VACCINATION, JUIN 2020

Le nouveau sondage éclair de l’UNICEF, de l’OMS et de l'Alliance Gavi a été mené en collaboration avec les Centers for Disease Control des États-Unis, le Sabin Vaccine Institute et la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, en juin 2020. Les répondants de 82 pays, dont 14 ou les taux de couverture vaccinale étaient inférieurs à 80 pour cent en 2019, ont fait état de perturbations dans les services de vaccination du fait de la COVID-19, en mai 2020. Le sondage éclair sur la vaccination a été effectué en ligne et 260 experts dans le domaine de la vaccination, notamment des représentants des ministères de la santé, du milieu universitaire et d'organisations œuvrant dans le domaine de la santé mondiale dans 82 pays y ont participé Un précédent sondage éclair, mené en avril, ayant reçu 801 réponses de 107 pays, a montré que les perturbations des programmes de vaccination systématique étaient déjà généralisées et touchaient toutes les Régions. Soixante-quatre pour cent des pays représentés dans ce sondage ont indiqué que les vaccinations systématiques avaient été perturbées, voire suspendues.

L'Organisation mondiale de la Santé est l'organisme chef de file en matière de santé dans le système des Nations Unies.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) est présent dans certains des endroits les plus difficiles de la planète et s'efforce d'atteindre les enfants les plus démunis.