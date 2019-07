L’OMS appelle les pays à investir dans l’élimination de l’hépatite

Dans la perspective de la Journée mondiale contre l’hépatite (le 28 juillet), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle les pays à tirer parti des réductions récentes dans les coûts du diagnostic et du traitement de l’hépatite virale et à intensifier les investissements en vue d’éliminer la maladie.

Une nouvelle étude de l’OMS, publiée aujourd’hui dans The Lancet Global Health, montre qu’un investissement de US $6 milliards par an dans l’élimination de l’hépatite dans 67 pays à revenu faible ou intermédiaire permettrait d’éviter 4,5 millions de décès prématurés d’ici à 2030, et plus de 26 millions de décès au-delà de cette date cible.

Au total, US $58,7 milliards sont nécessaires pour éliminer l’hépatite virale en tant que menace pour la santé publique dans ces 67 pays d’ici à 2030, autrement dit pour réduire les nouvelles infections dues au virus de l’hépatite de 90% et les décès de 65%.

« Aujourd’hui, 80% des personnes infectées par le virus de l’hépatite ne peuvent obtenir les services dont elles ont besoin pour prévenir, dépister et traiter la maladie », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « À l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite, nous appelons à un engagement résolu de la part des dirigeants politiques, accompagné des investissements correspondants. Nous appelons tous les pays à intégrer les services de lutte contre l’hépatite dans les ensembles de prestations offertes pour progresser vers la couverture sanitaire universelle. »

En investissant dans les produits de diagnostic et les médicaments permettant de traiter les hépatites B et C aujourd’hui, les pays peuvent sauver des vies et réduire les coûts liés aux soins de longue durée de la cirrhose et du cancer du foie que provoque l’hépatite non traitée.

Certains pays prennent d’ores et déjà des mesures. Le Gouvernement indien, par exemple, a annoncé que dans le cadre de son projet de couverture sanitaire universelle, les tests et les traitements pour l’hépatite B comme l’hépatite C seront gratuits. La réduction des prix des médicaments a facilité la prise d’une telle décision. En Inde, un traitement contre l’hépatite C coûte moins de US $40 et une année de traitement contre l’hépatite C moins de US $30. Compte tenu de ces prix, le traitement de l’hépatite C permettra de parvenir à des économies dans les dépenses de soins de santé en l’espace de trois ans.

Le Gouvernement du Pakistan a également été en mesure de fournir un traitement curatif de l’hépatite C à des prix tout aussi bas. Fournir ce type de traitement à toutes les personnes qui sont actuellement diagnostiquées comme étant infectées par le virus de l’hépatite C pourrait aussi réduire les dépenses de santé au Pakistan dans les trois ans. Le Pakistan est toutefois confronté à l’un des taux annuels de nouvelles infections par le virus de l’hépatite C les plus élevés et a décidé de lancer, à l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite, un nouveau plan de lutte contre les infections et pour la sécurité des injections, afin de mettre un terme à la transmission.

Aucun accès à la prévention, au dépistage et au traitement pour le plus grand nombre

Pour la grande majorité des 325 millions de personnes infectées par le virus de l’hépatite B et/ou C, l’accès au dépistage et au traitement reste hors de portée.

Sur les 257 millions de personnes qui, selon les estimations, sont infectées par le virus de l’hépatite B:

10,5% (27 millions) savaient en 2016 qu’elles étaient infectées.

Parmi les personnes diagnostiquées, seules 17% (4,5 millions) bénéficiaient d’un traitement en 2016.

En 2016, 1,1 million de personnes supplémentaires ont développé une infection chronique par le virus de l’hépatite B – une cause majeure de cancer du foie.

Sur les 71 millions de personnes qui, selon les estimations, étaient atteintes d’une hépatite C chronique en 2015:

19% (13,1 millions) savaient en 2017 qu’elles étaient infectées.

Parmi les personnes diagnostiquées, seules 15% (2 millions) ont bénéficié d’un traitement curatif au cours de cette même année. Globalement, entre 2014 et 2017, 5 millions de personnes ont bénéficié d’un traitement curatif contre l’hépatite C.

En 2017, 1,75 million de personnes supplémentaires ont développé l’infection chronique par le virus de l’hépatite C.

Journée mondiale contre l’hépatite

La stratégie mondiale de l’OMS pour lutter contre l’hépatite, approuvée par tous les États Membres de l’OMS, vise à réduire les nouvelles infections par le virus de l’hépatite de 90% et les décès de 65% entre 2016 et 2030.

À l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite 2019, l’OMS appelle tous les pays à « investir dans l’élimination de l’hépatite » en chiffrant, budgétisant et assurant le financement du coût des services en vue de l’élimination de la maladie dans le cadre de leurs projets de couverture sanitaire universelle. Bien que les États Membres aient largement soutenu l’adoption de la stratégie d’élimination de l’hépatite de l’OMS, 124 États Membres sur 194 ayant élaboré des plans de lutte contre la maladie, pour plus de 40% de ces plans nationaux, il n’existe pas de lignes budgétaires spécifiques pour soutenir les efforts d’élimination.

L’OMS a aussi mis en ligne des calculateurs (www.hepccalculator.org et www.hepbcalculator.org) conçus pour aider les preneurs de décisions à évaluer le rapport coût/efficacité de leurs programmes de traitement de l’hépatite.

Il existe cinq types d’hépatites virales – A, B, C, D et E. Plus de 95% des décès sont dus à des infections chroniques par les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C, alors que les hépatites A et C entraînent rarement des maladies potentiellement mortelles. L’hépatite D est une infection supplémentaire qui survient chez des personnes atteintes de l’hépatite B.

Note de la rédaction: À l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite 2019, dont le thème est « Investir dans l’élimination de l’hépatite », l’OMS se joindra au Gouvernement du Pakistan pour lancer l’initiative du Premier Ministre contre l’hépatite à Islamabad, au Pakistan, l’un des pays où la progression de l’épidémie d’hépatite C est la plus rapide au monde, mais aussi un pays sur le point d’adopter des politiques visant à inverser progressivement la tendance.

La facture des efforts financiers nécessaires pour atteindre les ODD

En 2017, une étude a estimé le coût des efforts financiers nécessaires pour atteindre les 16 cibles des objectifs de développement durable dans 67 pays à revenu faible ou intermédiaire représentant 75% de la population mondiale. Le coût de l’élimination de l’hépatite n’était pas inclus dans cette étude.

La nouvelle étude publiée aujourd’hui est basée sur les mêmes scénarios et méthodes de modélisation en vue d’estimer les investissements nécessaires pour atteindre les cibles mondiales d’élimination de l’hépatite.

