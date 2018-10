L’OIF et l’ONU signent un accord-cadre pour lutter contre les violences sexuelles liées aux conflits

Communiqué de presse conjoint

New York/Paris/Erevan, 10 Octobre 2018: Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, et Mme Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU sur la question des violences sexuelles en période de conflits ont signé un accord-cadre de coopération en marge du XVIIème Sommet de la Francophonie à Erevan (Arménie).

Il s’agit précisément de prévenir et de lutter contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre et comme tactique de terrorisme. Cette nouvelle coopération permettra de mener des actions conjointes pour porter le plaidoyer et développer des appuis techniques dans l’espace francophone et ainsi contribuer à prévenir et à mettre un terme aux violences sexuelles liées aux conflits. Elle privilégiera le dialogue politique avec les parties au conflit, la lutte contre l’impunité des crimes de violences sexuelles et la protection et l’accès effectif des victimes et survivantes à la justice et a des services multi-sectoriels. Cette coopération permettra également de renforcer les cadres juridiques nationaux et l’adoption de mesures concrètes, multisectorielles et coordonnées visant à prévenir ces violences en s’attaquant aux causes profondes, notamment la discrimination contre les femmes et les filles.

« Je me félicite que nous ayons décidé de conjuguer nos efforts pour éliminer ce terrible fléau qui menace la paix et le développement durable. Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons en finir avec ce crime, qui est le plus ancien et le moins puni de l’histoire de l’humanité » a noté la Représentante spéciale Patten. « Il est aussi important de s’attaquer à la discrimination contre les femmes et les filles comme facteur invisible de cette violence » a-t-elle ajouté.

« La lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits fait partie intégrante des objectifs stratégiques de la Francophonie » a réaffirmé pour sa part la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean. « Cette signature confirme la volonté sans faille de la Francophonie d’intensifier ses efforts pour faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité, en temps de paix comme en temps de conflit. Les violences sexuelles en temps de conflit constituent un crime contre l’humanité que la Francophonie ne peut tolérer. Cet accord hautement symbolique doit venir appuyer l’adoption de notre Stratégie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles ici à Erevan » a-t-elle souligné.

Les deux signataires ont ainsi encouragé les gouvernements et la société civile francophones à dénoncer publiquement les violences sexuelles liées aux conflits et à mettre en place de nouvelles stratégies pour mieux combattre ce fléau qui ravage des communautés entières.

Pour toute question de presse, prière de contacter:

Mme Géraldine Boezio, Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargée des violences sexuelles en période de conflits, New York

Tél: +1 917 367 3306; geraldine.boezio@un.org