L’impact de la migration sur les femmes et les filles migrantes : une perspective de genre Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants (A/HRC/41/38)

Conseil des droits de l’homme

Quarante et unième session

24 juin-12 juillet 2019

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résumé

Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants rend compte des activités qu’il a menées pendant la période couverte par le rapport. Il propose également une étude thématique, effectuée dans une perspective de genre, sur les conséquences de la migration sur les femmes et les filles migrantes, son objectif étant de contribuer à une meilleure compréhension de la migration en tant que phénomène genré et de son impact sur les droits de l’homme.

Les femmes représentent un peu moins de la moitié de la population migrante internationale. Si les femmes et les hommes décident d’émigrer pour des raisons similaires, les normes genrées sociales et culturelles jouent également un rôle décisif dans le processus migratoire et ont de ce fait un impact sur le vécu des femmes et des filles migrantes. Une meilleure compréhension de la migration en tant que phénomène genré peut permettre aux États de mieux protéger les femmes et les filles migrantes contre les discriminations, les violences et les violations fondées sur le genre à tous les stades de la migration et de mettre en œuvre leurs droits de l’homme.