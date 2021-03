L’impact de COVID-19 sur les réfugiés et les migrants en mouvement en Afrique du Nord et de l’Ouest MMC Rapport, Février 2021

À propos de ce rapport

Ce rapport est le premier d’une série de quatre documents que le Centre de migration mixte (MMC) publiera en 2021 dans le cadre de sa collaboration avec le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) dans le cadre du Processus de Rabat. Ce travail s’inscrit dans l’objectif stratégique du MMC de contribuer à des politiques et des débats sur les migrations fondées sur des données probantes.

Introduction

La mobilité vers et à travers l'Afrique du Nord et de l'Ouest comprend des mouvements temporaires, circulaires et plus permanents, motivés par une combinaison de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les possibilités de travail saisonnier, les raisons personnelles ou familiales, la recherche de meilleures conditions de vie et, dans des cas plus extrêmes, la violence et les conflits. Les pays d'Afrique du Nord sont historiquement des destinations pour les réfugiés et les migrants subsahariens et nord-africains, et ils se trouvent à l'intersection d'un certain nombre de routes migratoires mixtes, y compris les routes de la Méditerranée occidentale, centrale et orientale. L'Afrique de l'Ouest est une région où la culture de la migration existe depuis longtemps et est liée à des normes positives en matière de migration, permettant la mobilité socio-économique. Dans certains pays, cette culture de la migration est liée à des déplacements forcés chroniques déclenchés par des conflits et des crises humanitaires. Si la majorité des mouvements en Afrique de l'Ouest sont intra régionaux, certains réfugiés et migrants ayant des aspirations et des capacités accrues se rendent plus loin en Afrique du Nord et dans d'autres parties du continent, et une minorité se dirige vers l'Europe.

Lorsque la pandémie COVID-19 s'est répandue dans le monde entier au cours des premiers mois de 2020, les pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord ont mis en œuvre diverses mesures pour limiter la propagation du virus, telles que la fermeture des frontières entre les pays et le confinement partiel ou total à l'intérieur des pays. Ces restrictions de mobilité, ainsi que l'impact socio-économique de la crise COVID-19, ont considérablement impacté les besoins, les aspirations et les capacités des réfugiés et des migrants à migrer à l'intérieur et à l'extérieur des deux régions.

COVID-19 a multiplié les risques pour les personnes en mouvement, beaucoup se retrouvant bloquées dans des situations précaires, et d'autres faisant face à des difficultés dans la poursuite de leurs voyages qui sont devenus plus coûteux et incertains et dépendent de plus en plus des passeurs.

Ce document offre un aperçu et une analyse experte des tendances migratoires mixtes qui ont émergées au cours de l'année 2020 en Afrique du Nord et de l'Ouest, en se basant sur la littérature existante et les données primaires uniques du MMC sur les personnes en mouvement. L'objectif de ce document est de sensibiliser et de renforcer la compréhension des décideurs politiques sur les défis et les risques auxquels les réfugiés et les migrants sont confrontés depuis le début de la pandémie COVID-19 en Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que de promouvoir des politiques et des débats basés sur des données avec, au centre, les droits humains et la « voix » des réfugiés et des migrants.

Le document offre d’abord un aperçu des chiffres existants sur les mouvements en Afrique du Nord et de l'Ouest et le long des routes de la Méditerranée centrale et occidentale, et poursuit avec une analyse 1) de l'impact de COVID-19 sur les aspirations et les capacités des réfugiés et des migrants à quitter leur pays d'origine, 2) de la situation de ceux qui sont restés bloqués pendant leur voyage migratoire et 3) de l'impact de COVID-19 sur la dynamique liée au trafic des êtres humains. Il se termine par une brève exploration des perspectives de la migration mixte, afin de mettre en évidence les implications politiques pour la protection des personnes en mouvement. Ces implications politiques resteront pertinentes à moyen et long terme. Ce document présente des chiffres sur l'impact de COVID-19 sur les facteurs de migration, les parcours migratoires et l'accès aux passeurs.