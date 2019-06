L’eau dans tous ses états - Face à l’urgence humanitaire, les représentants du secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) participeront massivement à la réunion du Global WASH Cluster à Genève dès lundi

Du 17 au 20 juin, pour la première fois depuis sa création en 2006, la Coordination du Cluster Eau, Hygiène et Assainissement (EHA ) dirigé par l’UNICEF, réunit la plus grande mobilisation mondiale à ce jour d’experts humanitaires dans le secteur de l’eau. Ce congrès international a pour but de trouver des réponses rapides et concrètes à la crise que traverse le secteur EHA. Pourtant, les populations en situation d’urgence humanitaire ne peuvent se passer de leurs services et de leurs actions vitales sur le terrain. Par exemple, les enfants qui vivent au cœur des conflits de longue durée, ont 3 fois plus de risques de mourir à cause des maladies liées à l'eau que de la violence*. Or, selon plusieurs acteurs humanitaires engagés sur le terrain comme Médecins Sans Frontières (MSF), dans de nombreuses situations d’urgence humanitaire, la réponse EHA doit être beaucoup plus efficace.

Déterminé à faire avancer le dossier et en partenariat avec la Coopération suisse, le Global WASH Cluster a réussi à mobiliser plus de 150 participants, représentant des ONG (Oxfam, Médecins sans Frontières), des agences onusiennes, des organisations internationales (CICR), des donateurs, des fondations impliquées dans la promotion du droit d’accès à l’eau et à la santé publique, de même que des directeurs de départements d’urgence humanitaires représentant la majorité du secteur EHA.

Soutien de l’Aide humanitaire suisse

Ce colloque a pour ambition de répondre à deux objectifs : d’une part, partager et analyser les obstacles mis à jour par une équipe pluridisciplinaire (URD) indépendante qui a été mandatée pour se déplacer dans des contextes spécifiques , identifier les dysfonctionnements opérationnels et les nouveaux défis auxquels les acteurs humanitaires doivent faire face dont les effets du réchauffement climatique auxquels s’ajoutent une démographie galopante, un manque de financement et l’accroissement des risques sécuritaires pendant les interventions des acteurs humanitaires. Le deuxième objectif est de faire ratifier les recommandations et les réponses proposés par ces derniers par les partenaires EHA et par les Directeurs d’Urgence humanitaire présents.

Compte tenu de l’importance de l’enjeu (améliorer l’accès à une eau saine en situation de crise humanitaire) et de son expérience internationale dans la gestion de l’eau, de son assainissement et de ses infrastructures, l’Aide Humanitaire suisse s’implique particulièrement pour faire de cette 24ème rencontre du GWC une étape majeure dans la capacité du secteur à se renouveler pour répondre aux besoins essentiels des victimes. Monsieur Manuel Bessler, chef du Corps suisse d’Aide humanitaire, viendra personnellement soutenir les Directeurs d’Urgence en inaugurant la dernière journée de ce congrès qui réunira les intervenants les plus influents autour de la problématique de l’eau dans des contextes de crise humanitaire.

Informations et contacts :

Isabelle Alexandrine Bourgeois

Chargée de communication

contact@isabellebourgeois.ch

+4179 286 18 82

Pour le Global Wash Cluster :

Dominique Porteaud, Coordinateur

phone: + 41 22 909 5625

mobile:+ 41 79 139 76 62

dporteaud@unicef.org

http://www.washcluster.net/

Pour la DDC :

Marc-André Bünzli,

Head Expert Group Water, Sanitation and Hygiene WASH,

Swiss Humanitarian Aid Unit (SHA)

Phone: +41 58 465 12 41

marc-andre.buenzli@eda.admin.ch

Pour l’UNICEF

Philippa Lysaght

plysaght@unicef.org

*Projet Water Under Fire

https://www.unicef.org/stories/water-under-fire