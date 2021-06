L’éducation, levier du développement durable : la Suisse renouvelle son soutien au Partenariat mondial de l’éducation

Le Partenariat mondial pour l’éducation (Global Partnership for Education, GPE) est un important partenaire multilatéral de la Suisse pour la mise en œuvre des objectifs qu’elle poursuit en matière d’éducation dans le cadre de sa coopération internationale. Lors de sa séance du 11 juin 2021, le Conseil fédéral a donc décidé de continuer à soutenir le GPE et de mettre une enveloppe de 52 millions de francs à la disposition de cette organisation pour la période 2021-2025.

L’éducation contribue à réduire la pauvreté et les inégalités, stimule la croissance économique et est essentielle au développement durable. Depuis sa création en 2002, le GPE, un fonds mondial central, s’emploie à renforcer les systèmes éducatifs dans les pays à faible revenu. Le GPE joue en outre un rôle capital dans la mise en œuvre de l’objectif de développement durable no 4 «Éducation de qualité» de l’Agenda 2030. C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de contribuer au fonds à hauteur de 52 millions de francs, un montant destiné au financement de l’éducation pendant la période 2021-2025.

Malgré d’importants progrès accomplis au cours des dernières décennies, 258 millions d’enfants et d’adolescents n’ont toujours pas accès à l’éducation, selon les chiffres de l’ONU. Ce problème touche en particulier les filles et les enfants se trouvant dans des zones de conflit ou ayant dû fuir leur foyer. Mais la qualité de l’éducation reste également un enjeu majeur, de nombreux enfants sachant à peine lire et écrire à la fin de l’école primaire. De plus, la pandémie de COVID-19 a encore aggravé une situation déjà précaire en matière d’éducation dans les pays à faible revenu.

Un partenaire important pour les objectifs de politique extérieure de la Suisse

La Suisse apporte un soutien financier à ce fonds depuis 2009 et est membre de son conseil d’administration. C’est aussi grâce aux contributions de la Suisse que le Partenariat mondial pour l’éducation a pu remporter de grands succès depuis 2002. Il a ainsi été possible de scolariser 160 millions d’enfants supplémentaires et d’augmenter constamment la proportion d’élèves quittant l’école avec un diplôme. En réponse à la pandémie de COVID-19, le GPE a débloqué un montant de 500 millions de dollars, qui a permis de maintenir les cours pour 335 millions d’élèves.

Les objectifs stratégiques du Partenariat mondial pour l’éducation correspondent aux objectifs de la stratégie de politique extérieure 2020-2023 et de la stratégie de coopération internationale 2021-2024 de la Suisse.

Sommet mondial de l’éducation

Le montant de 52 millions de francs débloqué par le Conseil fédéral sera alloué officiellement lors du Sommet mondial sur l’éducation, qui se tiendra fin juillet à Londres avec la participation de la Suisse. Ce sommet vise à récolter 5 milliards de dollars en faveur du Partenariat mondial pour l’éducation afin d’atténuer, d’ici à 2025, les conséquences de la crise actuelle de l’éducation dans les pays en développement.

