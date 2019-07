L’Atlas des Armes - Une cartographie des flux illicites d’armes légères en Afrique

Synthèse

Au cours de la 28e session ordinaire de son Assemblée qui s’est tenue en janvier 2017, l’Union africaine a adopté la Feuille de route principale de l’Union africaine (UA) sur les étapes pratiques pour faire taire les armes en Afrique d’ici 2020 (Feuille de route de l’UA) (UA, 2016). La Feuille de route de l’UA comprend un certain nombre de mesures pratiques et de modalités d’actions pour lutter contre les causes sous-jacentes des conflits et contre les instruments et vecteurs de la violence. La prévention des flux d’armes illicites qui circulent sur le continent et vers les zones de conflit constitue l’un de ses axes clés.

Pour mettre à la disposition des organes délibérants et des États membres de l’UA des analyses exhaustives et à jour, la Commission de l’UA a, en partenariat avec le Small Arms Survey, entrepris de réaliser une cartographie régionale des flux d’armes illicites.

Ce rapport propose une synthèse des informations recueillies à ce sujet auprès des États membres de l’UA, des communautés économiques régionales (CER), des entités régionales dotées d’un mandat relatif aux armes légères (ER) et des organisations de la société civile spécialistes de ce sujet. L’objectif des auteurs est de contribuer à l’identification des tendances et logiques propres à la prolifération des armes légères illicites en Afrique, mais aussi des lacunes qui doivent encore être comblées dans les politiques et les connaissances connexes.

Principales conclusions

Les États membres de l’UA considèrent que le principal flux illicite auquel ils sont confrontés est le trafic transfrontalier terrestre d’armes et de munitions. Les groupes armés, dont les organisations terroristes, ont fait la preuve de leur capacité à déplacer des armes et à mener des assauts par-delà les frontières.