L’aide internationale doit augmenter d’urgence pour améliorer l’accès des jeunes réfugiés à l’éducation supérieure

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, lance ce jour une nouvelle campagne intitulée Aiming Higher (Viser plus haut) qui a pour but d'aider les réfugiés talentueux à poursuivre des études supérieures en finançant des bourses d'études universitaires, professionnelles et techniques. Cette campagne de collecte de fonds vise à répondre à un besoin massif et urgent chez les jeunes réfugiés. Elle coïncide avec le 70ème anniversaire du HCR et les 70 ans de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le fondement de la protection internationale des réfugiés.

À travers le monde, seulement 3% des jeunes réfugiés suivent des études supérieures. C'est une proportion scandaleusement faible et le HCR entend la relever à 15% d'ici 2030. La campagne Viser plus haut contribuera à la réalisation de cet objectif.

Actuellement le programme du HCR pour l’octroi de bourses DAFI d’études supérieures aux réfugiés, est actuellement confronté une pénurie de fonds sans précédent. Le budget actuel du programme pour la durée de la campagne (2021-2023) est de 75 millions de dollars. Les aides publiques et privées pour cette période s’établissent à ce jour à 52 millions de dollars, soit un déficit de financement de 23 millions pour atteindre les objectifs prévus d’ici 2023.

La campagne *Viser plus haut *appelle le secteur privé à combler ce déficit en contribuant à la collecte de nouveaux fonds. Si ces contributions sont mobilisées, elles permettront de financer des bourses au bénéfice de 1800 réfugiés pour la durée complète de leurs études et d'atteindre l'objectif fixé par le HCR, à savoir 9200 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur sur l'ensemble de la période jusqu'en 2023.

« L’accès à l’enseignement supérieur change le cours de la vie. Pour les réfugiés, il augmente les chances de maîtriser leur avenir et de contribuer en retour auprès de leurs communautés. L’une des manières les plus utiles d’aider les jeunes réfugiés est de faire en sorte que cette possibilité soit offerte au plus grand nombre », a déclaré Kelly T. Clements, Haut Commissaire adjointe des Nations Unies pour les réfugiés.

La campagne *Viser plus haut *s'inspire de l’approche du Pacte mondial sur les réfugiés et s'inscrit dans le droit-fil de l'engagement de l'Agenda 2030 pour le développement durable, « sans aucun laissé pour compte ». En l'espace de quelques mois seulement, la campagne a suscité une réponse sans précédent, avec 4 millions de dollars mobilisés auprès de plus d'une douzaine de sociétés et de donateurs individuels depuis le lancement de la campagne en décembre 2020. Les donateurs importants à ce jour sont notamment CTP, la Fondation BNP Paribas et Hikma Pharmaceuticals.

L'éducation supérieure est essentielle pour favoriser la croissance à long terme dans les pays à revenu faible et intermédiaire, soulignant l'importance de la campagne Viser plus haut. Selon la Banque mondiale, les rendements économiques des diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus élevés de l'ensemble du système d'éducation, avec un accroissement moyen de 17% des revenus par année d'étude.

Les personnes qui ont bénéficié d’une éducation supérieure de qualité sont plus susceptibles d’être embauchées, gagnent de meilleurs salaires et résistent mieux aux chocs économiques.

Avec la campagne *Viser plus haut, *le HCR exhorte le secteur privé à prendre part à l'effort engagé pour donner aux jeunes réfugiés la chance dont ils ont besoin pour bâtir leur propre avenir. C'est un investissement dont les retombées transforment des vies.

Contexte

Le programme DAFI de bourses d’études de l’enseignement supérieur (mise en œuvre par l’Initiative universitaire allemande Albert Einstein pour les réfugiés) offre aux étudiants réfugiés et rapatriés satisfaisant les conditions d’admissibilité la possibilité de décrocher des licences dans leur pays d’asile ou d’origine. Grâce à l’aide généreuse des gouvernements de l’Allemagne, du Danemark et de la République tchèque ainsi que du HCR et de donateurs privés, le programme a permis à plus de 18 500 jeunes réfugiés d’entreprendre des études supérieures depuis 1992.

Le programme DAFI est :

Rentable. En moyenne, une bourse d'études revient à 3200 dollars par étudiant et par an. Cette somme couvre les frais d'études et les droits d'inscription ainsi qu'une allocation permettant aux étudiants – qui ne peuvent généralement pas subvenir à leurs besoins – de se loger, de se nourrir, de couvrir leurs besoins essentiels ainsi que des services d'aide tels que le soutien psychologique et pédagogique, l'encadrement et les activités sociales.

Efficace et d’une qualité élevée avérée. Le programme de bourses d'études DAFI existe depuis près de 30 ans. Des clubs de boursiers et d'anciens étudiants boursiers DAFI sont actifs dans de nombreux pays, contribuant utilement aux communautés qui les accueillent. Les obstacles auxquels sont confrontés les réfugiés désireux de poursuivre des études supérieures n'ont pas empêché les étudiants du DAFI d'exceller dans leurs domaines d'élection : en 2020, seulement 1% des boursiers du programme DAFI ont dû redoubler et 3% seulement ont abandonné leurs études, ce qui représente un taux de réussite étonnamment élevé.

**Varié et en pleine expansion. **Le programme permet aux étudiants admissibles dans l'enseignement tertiaire de bénéficier de bourses d'études universitaires. Depuis 2019, il a également été ouvert à l'enseignement technique et professionnel offrant des compétences souvent alignées sur les besoins du marché du travail dans les pays hôtes.

**Équitable et inclusif. **Le HCR gère la mise en œuvre du programme en s'assurant du respect des principes et des normes d'équité et d’inclusion.

**Rattaché à des carrières. **La transition vers l'emploi demeure un défi de taille pour les lauréats réfugiés qui se heurtent souvent à des restrictions d'emploi dans le secteur formel ou qui vivent dans des pays caractérisés par des taux de chômage importants chez les jeunes. Le programme du HCR pour les bourses d'études pour les réfugiés vise à améliorer la préparation et l'aptitude à l'emploi des étudiants qui entrent sur le marché du travail après avoir décroché leurs diplômes, notamment via des formations de préparation à l'emploi, de perfectionnement des compétences, de stages en entreprise, d'encadrement et des possibilités de bénévolat et d'intégration de réseaux.

